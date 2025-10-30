México

Secretaría de Marina reporta avances del corredor interoceánico: estas son las obras en 14 polos de desarrollo

Octavio Sánchez Guillén, director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, presentó avances de la obra

Por Miguel Flores

(Marina)
(Marina)

El vicealmirante Octavio Sánchez Guillén, director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, presentó este miércoles los avances de las nuevas rutas de la obra que se hacen hacia Dos Bocas y Guatemala.

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Sánchez Guillén dijo que la influencia territorial y marítima del corredor comprende los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde se coordinan la ASIPONAS de Salina Cruz y del Puerto Chiapas en el Oceano Pacífico, de Coatzacoalcos y Dos Bocas en el Atlántico, conectados mediante el ferrocarril interoceánico que atraviesa 120 municipios, donde están establecidos más de 5 millones de habitantes.

El objetivo, dijo, es instrumentar la plataforma logística multimodal para el bienestar y desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec, mediante la coordinación de las ASIPONAS y del ferrocarril que ejecutan obras para incrementar sus capacidades logísticas y generar empleos, así como realizar obra social y detonar Polos de Desarrollo para el bienestar dentro de la zona.

Información en desarrollo...

