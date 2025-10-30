México

Día de Muertos 2025: qué es el copal y por qué no debe faltar en tu ofrenda

Esta resina, extraída de árboles en regiones cálidas, se convierte en símbolo de conexión espiritual durante la festividad

Por Joshua Espinosa

Guardar
El copal es un elemento
El copal es un elemento central en las ofrendas del Día de Muertos en México por su profundo significado espiritual y ancestral. Crédito: Infobae/Jovani Pérez

La celebración del Día de Muertos en México se distingue por la riqueza de símbolos y elementos ancestrales que se integran en las ofrendas dedicadas a los difuntos.

Uno de los componentes centrales del Día de Muertos es el copal, una resina aromática que, desde tiempos prehispánicos, ha formado parte fundamental de los rituales y tradiciones indígenas. Su presencia en los altares de muertos da cuenta tanto de su antigüedad como de su significado espiritual.

El copal proviene de la familia de las burseras, plantas de las cuales se extraen resinas conocidas por su fragancia y por su uso ceremonial. En México, se aprovechan más de veinte especies distintas de estos árboles, entre los que destacan el chino y el ancho. Estas especies se desarrollan principalmente en zonas cálidas y secas, como el Alto Balsas de Guerrero y la región mixteca de Puebla y Oaxaca, donde comunidades enteras participan en la recolección del copal de manera cuidadosa y sostenible.

En México se recolectan más
En México se recolectan más de veinte especies de copal, principalmente en Guerrero, Puebla y Oaxaca, mediante prácticas sostenibles. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la extracción del copal representa una tradición transmitida de generación en generación en diversas comunidades indígenas. Los recolectores llaman “copaleros” a quienes, siguiendo métodos tradicionales, viajan a las montañas durante la temporada de cosecha.

El procedimiento incluye seleccionar los árboles adecuados, hacer incisiones en la corteza y permitir que la resina fluya hasta solidificarse sobre magueyes, cuidando siempre de no dañar en exceso la planta. Tras la cosecha, los árboles descansan por periodos de dos a tres años, asegurando así la preservación de los recursos naturales y el equilibrio ecológico.

La importancia del copal adquiere un matiz especial durante el Día de Muertos, cuando su uso trasciende lo cotidiano para convertirse en un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

El humo del copal, según
El humo del copal, según la tradición, purifica el ambiente y aleja los malos espíritus. Imagen: Captura de pantalla.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas destaca que el humo del copal, ofrecido durante la festividad, cumple la función de purificar el ambiente y alejar a los malos espíritus, permitiendo así que las almas de los difuntos tengan un acceso seguro al hogar familiar. Al quemarse, el copal desprende un aroma penetrante que impregna el espacio, creando una atmósfera propicia para la memoria y el reencuentro con quienes ya partieron.

En la composición de la ofrenda, el copal convive con otros elementos esenciales como agua, sal, velas, flores de cempasúchil y pan de muerto, reforzando el simbolismo del Día de Muertos. Cada uno tiene su propio mensaje, pero el papel del copal como purificador resulta central para que la esencia de la celebración se mantenga viva.

Temas Relacionados

CopalDía de Muertos Ofrenda Resina Tradicionesmexico-noticias

Más Noticias

Junior H desafía prohibición de narcocorridos y canta “El Azul” y “El hijo mayor” en Jalisco

El artista podría ser multado con hasta con 400 mil pesos por interpretar temas que hacen apología del delito

Junior H desafía prohibición de

México exenta a la FIFA de impuestos para la Copa Mundial 2026 tras aprobación del Congreso

La medida busca atraer inversión extranjera y aumentar el turismo durante el torneo, mientras autoridades fiscales definirán los requisitos para acceder a los incentivos

México exenta a la FIFA

Pastel de plátano en sartén, antojo ideal para dieta baja en azúcar

Este delicioso postre se puede realizar en pocos minutos y usando sólo la estufa

Pastel de plátano en sartén,

Los productores de maíz siguen sin acuerdo en mayoría de estados; Morena Guanajuato se pronuncia sobre el caso

Tras el paro nacional del 27 de octubre, se estima que hubo bloqueos y protestas en al menos 17 estados

Los productores de maíz siguen

Vinculan a proceso a los presuntos culpables de robar más de 400 mil pesos en una iglesia de Aguascalientes

Óscar “N” y Andrea “N” fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el robo de la casa parroquial de la iglesia “El Divino Niño”

Vinculan a proceso a los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Junior H desafía prohibición de

Junior H desafía prohibición de narcocorridos y canta “El Azul” y “El hijo mayor” en Jalisco

En territorio de “Los 300″: desactivan más de 150 cámaras de vigilancia ilegales en Edomex

Aseguran vehículo abandonado con marihuana y armas largas en Guerrero

Dan 27 años de prisión a “El Negro Pipas”, exjefe de sicarios del Cártel de Acapulco, por homicidio de youtuber

Vinculan a proceso a exalcalde de Singuilucan, ligado a la “Estafa Siniestra”, por uso ilícito de atribuciones

ENTRETENIMIENTO

Junior H desafía prohibición de

Junior H desafía prohibición de narcocorridos y canta “El Azul” y “El hijo mayor” en Jalisco

Juan Osorio y su esposa, Eva Daniela, podrían demandar a Niurka por daño moral y difamación

La Granja VIP: Todo lo que pasó la tarde del 29 de octubre

Periodista asegura que Majo Aguilar tuvo que ser hospitalizada por presunto abuso de sustancias

Quién es Doña Lety y por qué buscan al influencer que la habría secuestrado para viralizarla

DEPORTES

México exenta a la FIFA

México exenta a la FIFA de impuestos para la Copa Mundial 2026 tras aprobación del Congreso

El mensaje de Carlos Salcedo previo al Clásico Regio entre Monterrey y Tigres: “Me gusta ser el perro chico”

América vs León: precios de los boletos para ver el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes

Desde el CETRAM Huipulco a un mercado: estas serán las mejoras alrededor del Estadio Azteca para el Mundial 2026

Congreso de Puebla propone renombrar el Estadio Cuauhtémoc como Manuel Lapuente