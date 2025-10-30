México

Cuál es la diferencia entre el Día de Todos los Santos y el día de los Fieles Difuntos

Ofrendas y reuniones familiares distinguen las costumbres en torno a la conmemoración de los muertos en países como México

Por Cinthia Salvador

Ofrendas y reuniones familiares distinguen las costumbres en torno a la conmemoración de los muertos en países como México. (FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM)

El calendario litúrgico católico establece una diferencia fundamental entre el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, conmemoraciones que se celebran de forma consecutiva cada año. Ambas fechas, arraigadas en la tradición cristiana, presentan propósitos y enfoques distintos en torno al recuerdo de quienes ya partieron.

El Día de Todos los Santos, observado cada primero de noviembre, honra a todas las personas que alcanzaron la santidad, tanto aquellas reconocidas por la Iglesia católica como las que permanecen anónimas. Este día enfatiza el ejemplo de vida y las virtudes de hombres y mujeres que, según la fe, están en la presencia divina. Mientras tanto, el dos de noviembre se dedica al Día de los Fieles Difuntos, conocido también como Día de los Muertos, fecha en la que la comunidad católica recuerda a las personas fallecidas que aún transitan el proceso de purificación espiritual en el purgatorio.

Las celebraciones de Todos los Santos y Fieles Difuntos reflejan la diversidad de expresiones religiosas en el mundo católico. (CUARTOSCURO)

La distinción entre ambas celebraciones tiene origen en la teología cristiana. Según la doctrina, los santos gozan ya de la plenitud celestial, motivo por el cual el primero de noviembre se les dedica una solemnidad mayor. El día siguiente se centra en la oración y la misa en nombre de quienes aún no han alcanzado la santidad plena, con la esperanza de acelerar su encuentro definitivo con la divinidad. “El primero de noviembre representa una fiesta de esperanza, mientras el dos de noviembre implica una petición de misericordia”, explican expertos en liturgia.

Las prácticas litúrgicas varían en cada fecha. El Día de Todos los Santos suele incluir celebraciones eucarísticas y procesiones para recordar a los mártires y a los santos canonizados. Por otro lado, el Día de los Fieles Difuntos convoca a las familias a visitar cementerios y sepulcros, ofrecer oraciones, flores y ofrendas como muestra de afecto y deseo de salvación eterna para los seres queridos. En países como México, el 2 de noviembre coincide con una de las festividades culturales más relevantes, integrando tradiciones populares con elementos religiosos propios del catolicismo.

Altares con flores y velas marcan la devoción durante el Día de los Muertos, una tradición que une memoria y fe. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque ambos días giran en torno al recuerdo de los fallecidos, sus significados en la liturgia católica los diferencian claramente. El Día de Todos los Santos marca el reconocimiento de vidas ejemplares, mientras que el Día de los Fieles Difuntos resalta la esperanza y la solidaridad espiritual hacia quienes aún esperan la redención completa. Estas conmemoraciones reflejan el modo en que la fe católica aborda la muerte y la trascendencia, vinculando la memoria colectiva con la espiritualidad personal.

