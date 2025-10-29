México

Vinculan a proceso a presuntos responsables de dejar un cuerpo decapitado, hallado dentro de un auto en Sonora

Ambos fueron identificados como parte de una célula delictiva generadora de violencia en el estado

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Los sujetos fueron identificados como
Los sujetos fueron identificados como integrantes de una célula delictiva generadora de violencia en el estado (@/fgjesonora)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) vinculó a proceso a dos sujetos identificados como presuntos integrantes de una célula generadora de violencia en Hermosillo, quienes enfrentan acusaciones por homicidio calificado con premeditación y ventaja y asociación delictuosa.

Uno de los detenidos figura como objetivo criminal prioritario y está relacionado con al menos dos carpetas de investigación por homicidios. La investigación se originó a partir de hechos ocurridos el 2 de octubre de 2025 en distintos puntos de Hermosillo, donde se localizó un cuerpo decapitado dentro de un vehículo incendiado. Dicho hecho fue reportado a las 21:33 horas en la colonia Gaby Pereda I.

Más tarde, a las 23:02 horas, en la intersección de las calles No Reelección y Comonfort, en la colonia Villa de Seris, se encontró una motocicleta Italika FT125 negra abandonada junto a una maleta azul que contenía una cabeza humana, que coincidía con el caso anterior.

En ambos lugares, los agentes aseguraron cartulinas con mensajes vinculados a grupos criminales, que fueron trasladadas junto con otros indicios al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) para su análisis.

Los hechos fueron dados a
Los hechos fueron dados a conocer a través de una publicación de X (@/fgjesonora)

De acuerdo a la Fiscalía del estado, estos elementos permitieron identificar a los probables responsables y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes. Los detenidos fueron identificados como Carlos Ernesto “N”, de 31 años, y José Humberto “N”, de 28 años. El primero, considerado objetivo prioritario, fue capturado en un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la policía municipal en la colonia Nueva Esperanza.

Carlos Ernesto “N” cuenta con antecedentes por robo en casa habitación, robo de vehículo y narcomenudeo, y quedó internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO).

Por su parte, José Humberto “N” fue notificado de la orden de aprehensión mientras ya se encontraba recluido en el CERESO desde el 15 de octubre de 2025 por delitos de narcomenudeo y posesión de una motocicleta robada; sus antecedentes incluyen allanamiento de morada y delitos contra la salud.

En el caso de Carlos Ernesto “N”, una vez en reclusión, se le ejecutó una segunda orden de aprehensión por homicidio calificado con alevosía y ventaja en grado de tentativa y homicidio calificado con premeditación y ventaja consumado en perjuicio de Francisca Adriana “N” (fallecida) y Marco Antonio (sobreviviente).

Esta investigación corresponde a hechos ocurridos entre las 11:00 y las 11:30 horas del 9 de octubre de 2025 en un domicilio de la colonia Los Altares en Hermosillo, donde las víctimas fueron atacadas con armas de fuego.

Temas Relacionados

SonoraCuerpo de capitadoFGESVinculación a procesoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Quién es y en qué partido político milita Abelina López, la alcaldesa de Acapulco que lució un collar de más de 200 mil pesos

“Me lo regaló el pueblo”, dijo la edil de Guerrero para defenderse ante los cuestionamientos sobre la procedencia de su joya

Quién es y en qué

Este es el sueldo y grado de estudios de la alcaldesa de Acapulco, a quien “el pueblo” le regaló joya de 277 mil pesos

Abelina López ha tenido distintas polémicas durante su gobierno en el municipio de Guerrero

Este es el sueldo y

San Judas Tadeo y el misterio detrás de la oración de las peticiones imposibles

Miles de personas acuden cada 28 de octubre al templo de San Hipólito para pedir ayuda espiritual y agradecer favores atribuidos al santo

San Judas Tadeo y el

Aeropuerto Felipe Ángeles pierde 13 rutas hacia Estados Unidos, asegura la agencia Reuters

Sean Duffy, secretario de Transporte de dicho país, señaló la decisión como una estrategia

Aeropuerto Felipe Ángeles pierde 13

¿En qué mes está “prohibido” comer mariscos? Conoce la regla de la r

Una tradición popular sugiere evitar ciertos productos del mar durante épocas cálidas, esta práctica, con base en riesgos sanitarios y ciclos reproductivos, aún influye en hábitos alimentarios

¿En qué mes está “prohibido”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades detienen en Morelos a

Autoridades detienen en Morelos a “La Vara”, presunto líder criminal de Guerreros Unidos

Sentencian a “El 15”, líder del Cártel de Sinaloa detenido antes de entrar a una clínica para cambiarse el rostro

Fiscalía de Guerrero detiene en Chilpancingo a dos sujetos vinculados a “Los Tlacos”, por posesión de drogas, armas y equipo táctico

Siete presuntos agresores fueron abatidos durante enfrentamientos con autoridades en Culiacán

Harfuch anuncia acciones contra la extorsión en Michoacán tras asesinato de limonero

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver Macario, la película

Dónde ver Macario, la película mexicana perfecta para el Día de Muertos y recordar a los difuntos

Ninel Conde se somete a cambio de color de ojos y genera preocupación: “Es peligrosísimo”

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 28 de octubre: La Bea quiere enviar a Jawy al duelo

Tras su participación en el 90’s Pop Tour ‘Antro’, JNS prepara concierto fuera de México

La costosa colección de bolsas de lujo que Inés Gómez Mont lucía en redes: podría superar los 20 millones de pesos

DEPORTES

Qué equipos de la Liga

Qué equipos de la Liga MX buscarían a James Rodríguez en caso de no renovar con el club León

Santiago Giménez enciende las alarmas: salió lesionado en el empate entre Milan y Atalanta

Apertura 2025: partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por televisión abierta

César Huerta marca y asiste en la victoria del Anderlecht en Copa de Bélgica

Un técnico mexicano revoluciona el futbol en Canadá y pone al Atlético Ottawa a un paso de la gloria