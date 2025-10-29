Vinculan a proceso a presuntos responsables de dejar un cuerpo decapitado, hallado dentro de un auto en Sonora

Los sujetos fueron identificados como integrantes de una célula delictiva generadora de violencia en el estado (@/fgjesonora)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) vinculó a proceso a dos sujetos identificados como presuntos integrantes de una célula generadora de violencia en Hermosillo, quienes enfrentan acusaciones por homicidio calificado con premeditación y ventaja y asociación delictuosa.

Uno de los detenidos figura como objetivo criminal prioritario y está relacionado con al menos dos carpetas de investigación por homicidios. La investigación se originó a partir de hechos ocurridos el 2 de octubre de 2025 en distintos puntos de Hermosillo, donde se localizó un cuerpo decapitado dentro de un vehículo incendiado. Dicho hecho fue reportado a las 21:33 horas en la colonia Gaby Pereda I.

Más tarde, a las 23:02 horas, en la intersección de las calles No Reelección y Comonfort, en la colonia Villa de Seris, se encontró una motocicleta Italika FT125 negra abandonada junto a una maleta azul que contenía una cabeza humana, que coincidía con el caso anterior.

En ambos lugares, los agentes aseguraron cartulinas con mensajes vinculados a grupos criminales, que fueron trasladadas junto con otros indicios al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) para su análisis.

De acuerdo a la Fiscalía del estado, estos elementos permitieron identificar a los probables responsables y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes. Los detenidos fueron identificados como Carlos Ernesto “N”, de 31 años, y José Humberto “N”, de 28 años. El primero, considerado objetivo prioritario, fue capturado en un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la policía municipal en la colonia Nueva Esperanza.

Carlos Ernesto “N” cuenta con antecedentes por robo en casa habitación, robo de vehículo y narcomenudeo, y quedó internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO).

Por su parte, José Humberto “N” fue notificado de la orden de aprehensión mientras ya se encontraba recluido en el CERESO desde el 15 de octubre de 2025 por delitos de narcomenudeo y posesión de una motocicleta robada; sus antecedentes incluyen allanamiento de morada y delitos contra la salud.

En el caso de Carlos Ernesto “N”, una vez en reclusión, se le ejecutó una segunda orden de aprehensión por homicidio calificado con alevosía y ventaja en grado de tentativa y homicidio calificado con premeditación y ventaja consumado en perjuicio de Francisca Adriana “N” (fallecida) y Marco Antonio (sobreviviente).

Esta investigación corresponde a hechos ocurridos entre las 11:00 y las 11:30 horas del 9 de octubre de 2025 en un domicilio de la colonia Los Altares en Hermosillo, donde las víctimas fueron atacadas con armas de fuego.