Fiscalía de Sonora investiga el hallazgo de un cuerpo decapitado dentro de vehículo incendiado

Foto: Fiscalía de Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) investiga la posible conexión entre el hallazgo en distintos puntos de Hermosillo de un cuerpo decapitado dentro de un vehículo incendiado y una cabeza humana que fue encontrada en una maleta la noche del pasado 2 de octubre.

De acuerdo con la información proporcionada por el órgano judicial, los indicios encontrados serán sometidos a análisis científico para esclarecer los hechos y determinar la identidad de la o las víctimas.

El primer incidente se reportó a las 21:33 en la colonia Gaby Pereda I, donde las autoridades localizaron un automóvil Honda modelo aproximado 2008, casi totalmente consumido por el fuego. En el interior del vehículo se halló un cuerpo sin cabeza, lo que llevó a la intervención inmediata de los servicios periciales.

Poco más de una hora después, a las 23:02, se registró un segundo hallazgo en la intersección de las calles No Reelección y Comonfort, en la colonia Villa de Seris. En ese lugar, la policía encontró una motocicleta Italika FT125 negra abandonada junto a una maleta azul. Dentro de la maleta se descubrió la cabeza de un hombre, lo que refuerza la hipótesis de que ambos hechos podrían estar relacionados.

En ambas escenas, los agentes aseguraron cartulinas con mensajes vinculados a grupos criminales, así como otros objetos que fueron trasladados al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense para su análisis e identificación. La FGJES ha destacado que estos elementos serán fundamentales para avanzar en la investigación.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre del grupo delictivo que dejó los mensajes, ni si los hechos se trataron de un tipo de cobro o amenaza.

“En ambos lugares se localizaron cartulinas con mensajes relacionados con grupos criminales, los cuales fueron asegurados como indicios, entre otros objetos, los cuales se trasladaron al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) para su análisis e identificación”, se lee en el comunicado compartido en las redes sociales de la Fiscalía estatal.

(@/fgjesonora)

Las autoridades mantienen abiertas las carpetas de investigación correspondientes con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y proceder penalmente contra las personas que resulten responsables.

Finalmente la FGJES ha reiterado su compromiso de actuar con firmeza frente a la criminalidad y de garantizar la paz social en Sonora. Además, pidieron a la población realizar las denuncias pertinentes ante algún tipo de anomalía o la realización de un delito.