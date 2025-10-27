Marina asegura predios, armas y vehículos ligados a “El Fallo”, jefe de plaza en Veracruz vinculado al CJNG

Una de las viviendas aseguradas en Veracruz. (FOTO: SEMAR)

Tres órdenes de cateo cumplimentadas en operativos simultáneos dirigidos por la Secretaría de Marina, dieron como resultado el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos, vehículos, equipo de cómputo y explosivos en tres predios de Veracruz.

De acuerdo con un informe de seguridad, las labores de investigación de campo se identificaron tres predios en el municipio de Tierra Blanca, en las colonias Hojas de Maíz y la carretera federal Tinaja-Tierra Blanca. Además, las autoridades mencionaron que en su conjunto, lo incautado representa una pérdida de más de 45 millones de pesos al crimen organizado y una merma logística a las operaciones del grupos delictivos.

“Esta acción representa una afectación económica contra la célula delictiva de 45 millones 786 mil 520 pesos.

Algunos de los vehículos asegurados por los agentes de seguridad. (FOTO: SEMAR)

“Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad debilita la infraestructura y capacidades operativas de las organizaciones criminales, trabajando de manera coordinada, a fin de contribuir con la paz y seguridad de las familias mexicanas”, anotó el comunicado de las autoridades.

De acuerdo con el registro de los agentes de seguridad, lo que se encontró dentro de los tres predios fue:

4 armas largas

166 cartuchos

6 granadas

39 vehículos

9 tractocamiones

6 camiones de volteo

2 vehículos tipo pipa

2 remolques

2 retroexcavadoras

1 camioneta tipo redilas

5 motocicletas

Cámaras fotográficas

17 equipos telefónicos

Dinero en efectivo

Armas, municiones y dinero en efectivo asegurados. (FOTO: SEMAR)

Según fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, todos los predios están vinculados a Rafael “N”, alias El Fallo, jefe de plaza en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionado con delitos de extorsión, secuestro y robo con violencia en la zona.

Finalmente, las autoridades reportaron que los operativos fueron cumplimentados por la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.

Asimismo, se informó que todos los objetos asegurados ya están bajo resguardo del gente del Ministerio Público con el fin de continuar las diligencias correspondientes y darle seguimiento a las líneas de investigación para dar con los implicados.

Vista aérea de otra de las propiedades aseguradas. (FOTO: SEMAR)

Zhi Dong Zhang, broker del Cártel de Sinaloa y CJNG, será enjuiciado en EEUU tras su extradición

El narcotraficante chino Zhi Dong Zhang, considerado pieza clave del Cártel de Sinaloa y del CJNG, fue trasladado a Brooklyn, Nueva York, para iniciar su proceso legal en Estados Unidos con el Juez Brian M. Cogan, quien también enjuició a Joaquín El Chapo Guzmán y que también lleva el caso de Ismael El Mayo Zambada.

Este proceso dio inicio poco después de la extradición del broker chino el pasado 23 de octubre encontrado en la isla de Cuba junto a dos personas, entre ellas un mexicano y uno de nacionalidad china.

Zhi Dong Zhang será sentenciado y enjuiciado en EEUU, Nueva York. | Jovani Pérez / Infobae México

Cabe señalar que en su momento, Cogan también juzgó al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, acusado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El medio antes referido detalló que Zhang cuenta con diez cargos de tráfico internacional de cocaína y metanfetamina, así como lavado de dinero en Nueva York, en el que también son coacusados Cosme Avendaño Soto y Qi Yun.