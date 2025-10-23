México

“México no está de acuerdo sobre ataques de EEUU a lanchas fuera de su territorio”: Sheinbaum

La presidenta pide apego a la legalidad en operativos antidrogas en aguas internacionales

Por Merary Nuñez

Guardar
Claudia Sheinbaum Pardo. |Cortesía presidencia
Claudia Sheinbaum Pardo. |Cortesía presidencia de la República

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió su postura ante el reciente bombardeo de dos supuestas narcolanchas en aguas internacionales frente a costas de Colombia, señalando que el gobierno mexicano no está de acuerdo con este tipo de acciones.

“Nosotros no estamos de acuerdo, hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente al presunto transporte de droga de manera ilegal o armar en aguas internacionales y así lo hemos manifestado al Gobierno de Estados Unidos y públicamente”, expresó Sheinbaum Pardo.

La mandataria reiteró la importancia de que dichas operaciones estadounidenses se apeguen a la legalidad internacional en materia de navegación y combate al narcotráfico.

Información en proceso...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa mañaneramigraciónTrumpNarcolanchasGustavo Petromexico-noticias

Más Noticias

Localizan narcocampamento de Los Chapitos y detienen a dos integrantes de Los Mayos en Sinaloa

En diferentes acciones, autoridades federales y del estado informaron resultados de operativos llevados a cabo en distintas regiones afectadas por el narcotráfico

Localizan narcocampamento de Los Chapitos

Sheinbaum confirma participación de empresarios estadounidenses en ingreso de huachicol fiscal a México

La mandataria precisó que las carpetas de investigación son de conocimiento del Departamento de Justicia de EEUU

Sheinbaum confirma participación de empresarios

¿Quién es Fabiola Campomanes? Actriz y participante de La Granja VIP que protagonizó una fuerte pelea con Eleazar Gómez

Conoce los momentos destacados de esta artista

¿Quién es Fabiola Campomanes? Actriz

La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: Liz Vega rompe en llanto

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

¿Quién le quitó la caja a Fabiola Campomanes? El misterio que desató sospechas en La Granja VIP

El miércoles pasado fue un día sumamente polémico en el reality de TV Azteca

¿Quién le quitó la caja
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan narcocampamento de Los Chapitos

Localizan narcocampamento de Los Chapitos y detienen a dos integrantes de Los Mayos en Sinaloa

Sheinbaum confirma participación de empresarios estadounidenses en ingreso de huachicol fiscal a México

Suspenden a 14 policías de Baja California por presunto “baje de droga” a favor de Los Arellano Félix

Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol durante su comparecencia en el Senado

Detienen a seis personas con armas de fuego y droga en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: Fabiola rompe las reglas y usa el GYM

¿Quién es Fabiola Campomanes? Actriz y participante de La Granja VIP que protagonizó una fuerte pelea con Eleazar Gómez

¿Quién le quitó la caja a Fabiola Campomanes? El misterio que desató sospechas en La Granja VIP

Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Quieres disfrutar de Natalia Jiménez, Fernando Delgadillo y Salón Victoria para Día de Muertos en la CDMX gratis: te decimos dónde y cuándo

DEPORTES

Pierre Gasly se declara enamorado

Pierre Gasly se declara enamorado de México previo al Gran Premio 2025: “Los fans son absolutamente increíbles”

¿Hay posibilidades? Esto es lo que necesita Pumas para acceder a la liguilla del Apertura 2025

Franco Colapinto reconoce ser fan de Checo Pérez “desde chiquito”

Oscar Piastri minimiza a Max Verstappen previo al GP de México 2025: “No me intimida, he estado en peleas más difíciles”

Semana crítica para Chivas: Gabriel Milito confirma lesión de la ‘Hormiga’ González previo al Clásico Tapatío