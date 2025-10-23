“México no está de acuerdo sobre ataques de EEUU a lanchas fuera de su territorio”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió su postura ante el reciente bombardeo de dos supuestas narcolanchas en aguas internacionales frente a costas de Colombia, señalando que el gobierno mexicano no está de acuerdo con este tipo de acciones.
“Nosotros no estamos de acuerdo, hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente al presunto transporte de droga de manera ilegal o armar en aguas internacionales y así lo hemos manifestado al Gobierno de Estados Unidos y públicamente”, expresó Sheinbaum Pardo.
La mandataria reiteró la importancia de que dichas operaciones estadounidenses se apeguen a la legalidad internacional en materia de navegación y combate al narcotráfico.
Información en proceso...
