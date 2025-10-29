“Se escapan a robar”: El duro señalamiento de Javier Ceriani al centro de rehabilitación del papá de Wendy Guevara

La familia Guevara apoyará a las personas que han caído en adicciones con su anexo ubicado en León, Guanajuato (Foto: Facebook)

El periodista de espectáculos Javier Ceriani lanzó nuevas declaraciones sobre la familia de Wendy Guevara, asegurando —de forma presunta y citando supuestas quejas vecinales— que personas que se rehabilitan en el centro del padre de la influencer se escaparían por las noches para delinquir.

Estas afirmaciones fueron realizadas el 28 de octubre de 2025 en su canal de YouTube, donde el conductor comentó que los internos aparentemente salen a robar negocios cercanos y que habría una aparente colusión que involucraría al padre de Wendy.

Nada de esto ha sido confirmado por autoridades, por lo que se trata únicamente de versiones expresadas por Ceriani.

¿Cómo es la clínica del papá de Wendy Guevara?

En 2023, la familia Guevara presentó públicamente su centro de rehabilitación llamado:

Casa de ayuda a la comunidad. Familia Guevara. “Los tiempos de Dios”

La cual está ubicada en el Barrio del Coecillo en León, Guanajuato. Esta iniciativa fue impulsada por Paco Guevara, hermano de Wendy, con el apoyo de su papá, Francisco Guevara.

El proyecto cuenta, según se informó públicamente, con:

Área de gimnasio

Taller de pespuntería

Biblioteca

Consultorio médico y apoyo psicológico

Cocina y comedor

Espacios deportivos

Capacidad para más de 100 personas

De acuerdo con declaraciones previas, la familia recibió asesoría legal y acompañamiento gubernamental para operar con permisos autorizados.

Paco ha expresado que su motivación es ayudar a personas que viven lo que él y su padre enfrentaron años atrás: adicciones, pobreza y estigmas sociales.

Wendy ha compartido que parte de su desarrollo personal implicó superar momentos complejos junto a su familia, por lo que apoyaría esta causa.

Los señalamientos de Ceriani

Durante su transmisión del 28 de octubre, Javier Ceriani afirmó —de forma presunta— que aledaños de la zona se habrían quejado.

“Los vecinos del papá de Wendy Guevara, supuesta y alegadamente, se están empezando a quejar porque los rehabilitados se les escapan a delinquir a robar y a buscar drogas”, comentó.

Ceriani agregó que, según estas versiones vecinales que él menciona en su programa, los internos supuestamente entregarían dinero al papá de Wendy para que se les permita salir.

“La gente está enojada. Y parece que el negocito es, que (...) los rehabilitados que salen a robar, le darían unos pesitos al papá de Wendy para que los deje salir y les da la cuota”, comentó y añadió:

“¿Entienden? Digo, dicen ahí en el vecindario que el señor padre de Wendy Guevara, el trans más famoso de México, cobraría una lanita para dejar salir a los señores a delinquir y ganar lana para todos y que todos felices robando al barrio".

Todo lo anterior fue expresado únicamente por el conductor en su contenido digital y no existe al momento posicionamiento oficial ni evidencias confirmadas por autoridades que respalden tales dicho.

Hasta la fecha, la familia Guevara no ha respondido a las declaraciones de Ceriani.