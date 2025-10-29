Joven que abandonó a su bebé en Tultitlán asegura estar arrepentido: “Lo amo mucho, lo pienso todos los días”

Foto: Azteca Noticias - RS

“A pesar de que como tal no lo conocí, yo lo amo mucho. Yo lo pienso todos los días”, afirmó Lucio “N”, joven que desató una ola de indignación a nivel nacional cuando el pasado mes de febrero se viralizó un video en el que se le captó abandonando a su propio hijo recién nacido en una calle en el municipio de Tultitlán, Estado de México (Edomex).

Lucio “N”, hoy de 19 años, rompió el silencio por primera vez en entrevista con Imagen Televisión y dio su versión de los hechos desde un penal de Cuautitlán, en donde se encuentra recluido acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa.

El caso del bebé abandonado en Tultitlán

| Foto: X /@puntoporpuntomx

La madrugada del 11 de febrero de 2025, vecinos de la colonia Fuentes del Valle, en Tultitlán, alertaron a las autoridades tras escuchar el llanto de un recién nacido.

El infante se encontraba dentro de una bolsa plástica de color negra junto a un auto estacionado, con signos vitales y cubierto apenas por una toalla. Los paramédicos municipales trasladaron al menor al Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), donde su salud se estabilizó, después de corregir casos de hipotermia y deshidratación. Hoy se encuentra bajo protección del DIF.

Horas después del hallazgo, la revisión de cámaras de seguridad permitió identificar a Lucio “N” como la persona que depositó la bolsa. La investigación pronto condujo también a Diana Jaciel “N”, de 21 años, madre del bebé, quien dio a luz sola en el baño de una pastelería donde trabajaba.

Durante el proceso de investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) incorporó como prueba los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Lucio “N” y Diana Jaciel “N”, en los que se refleja la intención de abandonar al bebé.

Chats de WhatsApp revelan cómo jóvenes planearon abandonar a bebé en Tultitlán. U (Anayeli Tapia/Infobae)

Frases como “Aún se mueve” y “Tíralo en algún canal”, así como la respuesta de Lucio “N”: “Ya no le prestes atención… cuando vaya para la casa lo tiro y no lo volverás a ver” circularon ampliamente en las redes sociales, generando una ola de indignación.

Para la Fiscalía, estos textos fueron elementos clave para sustentar los cargos iniciales de tentativa de homicidio y abandono de persona incapaz.

Lucio “N” asegura estar arrepentido de todo

En entrevista con Imagen Noticias, Lucio “N” narró el momento en que trasladó a su hijo y decidió abandonarlo, describiendo el episodio como producto del miedo y la incapacidad para afrontar la situación. “Cuando ella me dice que es mi bebé, que está vivo, yo entré en shock”, relató el joven al medio televisivo, quien añadió que la noticia paralizó su juicio y lo sumió en un estado de confusión y temor.

El joven reconoció decisiones previas junto a Diana Jaciel “N”, como ocultar el embarazo y buscar la interrupción del mismo con medicamentos, acción que no prosperó debido al avanzado estado de gestación.

En su declaración, Lucio “N” expresó que no sabía cómo actuar y que sólo obedeció la petición de su pareja, quien le entregó la bolsa con el recién nacido después del parto. Sin embargo, el video se hizo viral y la noticia llegó a sus puertas, lo que lo llevó a entregarse a las autoridades. Desde entonces, permanece en prisión preventiva.

Lucio 'N' y Diana Jaciel 'N'. (FGJEM)

El padre del bebé subrayó ante las cámaras: “(Me arrepiento) de todo, de no saber cómo actuar, de dejar a mi bebé ahí...” y manifestó el peso emocional que ha sentido desde el día de los hechos. “A pesar de que como tal no lo conocí, yo lo amo mucho. Yo lo pienso todos los días. Todos los días lo tengo presente y espero que en algún momento pueda estar con él”, agregó.

¿Qué pasó con el bebé?

La FGJEM sostiene la acusación de tentativa de homicidio, delito que, de comprobarse, podría significar una sentencia de entre 13 y 40 años de prisión, de acuerdo con el artículo 62 del Código Penal del Estado de México.

La defensa de Lucio “N” busca una reclasificación del delito a abandono de persona incapaz, figura jurídica que contempla una pena mínima de dos años.

Se ha documentado que Diana Jaciel “N” solicitó un procedimiento abreviado y se declaró culpable, lo que representa un mecanismo jurídico para reducir su posible condena y evitar una estancia prolongada en prisión.

El bebé sigue bajo resguardo del DIF en espera de que la autoridad judicial defina su situación legal y familiar. Imagen Noticias reportó que la madre de Lucio “N” ha iniciado un proceso para solicitar la custodia del menor.