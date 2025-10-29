Gobierno de Guerrero pide a pobladores hacer una denuncia formal tras expulsión del Ejército en San Miguel Totolapan

El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que se mantiene en contacto con el presidente municipal tras los hechos denunciados por los pobladores (Secretaría General de Gobierno del Estado del Guerrero)

El Subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, dio a conocer que se mantiene comunicación permanente con las autoridades municipales de San Miguel Totolapan para asegurar la gobernabilidad y la seguridad de la población, tras los recientes hechos denunciados por pobladores del municipio, donde se aseguró que elementos del Ejército mexicano habían agredido a un menor de 12 años que terminó hospitalizado.

Tras los hechos, se dio a conocer que un grupo de personas se manifestó cerca de la base de operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que provocó tensión en la zona. Rodríguez Cisneros subrayó que, ante cualquier presunta agresión o abuso de autoridad, la vía adecuada es la denuncia formal para que las instancias competentes determinen responsabilidades conforme a la ley.

Por otra parte, afirmó que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los acontecimientos, se estableció contacto directo con el presidente municipal, a quien se convocó a priorizar la prudencia, el diálogo y las vías institucionales ante cualquier inconformidad en la comunidad.

El subsecretario resaltó que el Ejército y las fuerzas federales han acompañado durante años a la población de San Miguel Totolapan, especialmente en situaciones de violencia. Además, indicó que el gobierno estatal promueve una cultura de la legalidad y el respeto a las instituciones, en coordinación con los ayuntamientos y con responsabilidad compartida para consolidar condiciones de paz duradera.

Así agredió el Ejército al menor de edad en el municipio de San Miguel Totolapan

Los elementos fueron acusados por pobladores de golpear a un menor de edad que terminó hospitalizado (Foto: REUTERS/Jacob Garcia)

El hecho fue reportado el martes 28 de octubre, y desencadenó una serie de protestas que culminaron con el retiro de los militares de la cabecera municipal durante la madrugada.

Según declaraciones de los habitantes del municipio, la situación se originó cuando Juan Diego “N”, un joven de 13 años, fue interceptado por soldados en la localidad de Loma de la Piedra alrededor de las 12:30 horas. Familiares del menor relataron que los militares lo consideraron sospechoso por llevar botas de trabajo, lo obligaron a descender de su motocicleta, le confiscaron las llaves y le propinaron tres golpes en la cabeza con la culata de un rifle.

Posteriormente, policías municipales auxiliaron al adolescente y lo trasladaron al Centro de Salud de San Miguel Totolapan.

Horas después de los hechos, decenas de personas, entre ellas comisarios, maestros y familiares, se congregaron en la base provisional del Ejército para exigir su retiro inmediato, y aunque en un principio las autoridades habían aceptado, los pobladores regresaron al lugar, pues estos aún no se retiraban.

Según medios locales, la noche de ese mismo día se reunieron cerca de 300 pobladores, que intentaron ingresar a la base, sin embargo, intentaron repelerlos con palos, lo que originó que los manifestantes arrojaran piedras y tabiques.

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido ningún pronunciamiento sobre los hechos.