Detenido un expolicía por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa

El expolicía Alejandro Mejía Meza, alias 'El Granito de Oro', ha sido detenido por agentes federales por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recoge que Mejía fue detenido en Guerrero el pasado 23 de octubre.

Mejía fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 del Altiplano, en el estado de México, donde será presentado ante un juez de control y que el Ministerio Público Federal le impute los delitos de delincuencia organizada, según fuentes judiciales.

Los estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 a las afueras de la ciudad de Iguala tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron al grupo criminal Guerrero Unidos por causas no esclarecidas.

Durante años, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto defendió que los estudiantes fueron asesinados por esta banda criminal al ser confundidos con otra rival, pero los normalistas denuncian que se trata de un crimen de Estado.

