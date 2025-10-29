Eugenia León cerrará Feria del Tlacoyo 2025 en Edomex con concierto

La cantante estará presente en el cierre de la Feria del Tlacoyo en el Estado de México de este 2025. Foto: Tomada de transmisión.

Eugenia León, cantante mexicana, anunció que ofrecerá un concierto para cerrar el evento gastronómico de la Feria del Tlacoyo.

Lo anterior como parte de las actividades y eventos culturales de esta muestra del alimento mexicano, el cual se lleva a cabo en el municipio de Xalatlo, en el Estado de México.

En las redes sociales oficiales de la cantante, así como del municipio mexiquense, se ha compartido la presentación de Eugenia León.

La fecha del cierre será miércoles 29 de octubre a las 20:00 horas en la Plaza Cívica del Gobierno municipal de Xalatlo.

El evento musical se realizará este miércoles 29 de octubre. Foto: Facebook/Gobierno de Xalatlaco.

Asimismo, el municipio del Estado de México hizo una invitación para no perderse el espectáculo musical de la artista mexicana.

“Uniendo la riqueza de nuestra gastronomía con la excelencia musical. El Festival del Tlacoyo 2025, se enorgullece en presentar a la maestra Eugenia León como nuestra artista principal. Su presentación es una promesa de tradición, sabor y canciones que han marcado generaciones”, puntualizó el Gobierno Municipal de Xalatlo.

El evento gastronómico ha reunido a cientos de personas en el municipio de Xalatlaco. (Crédito: Facebook/Gobierno de Xalatlaco)

Autoridades locales mencionaron que el evento es familiar y recalcó que no se permite la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Otros de los artistas que se presentaron en el Festival del Tlacoyo 2025 fue Fernando Delgadillo el pasado lunes 27 de octubre.

Breve historia de Eugenia León

Eugenia León, nacida en la Ciudad de México en 1956, es una reconocida cantante mexicana, referente de la música tradicional, popular y de fusión.

Comenzó su carrera artística en la década de 1970 como parte de grupos ligados a la Nueva Canción, movimiento caracterizado por letras de contenido social. En 1985 obtuvo reconocimiento internacional al ganar el Festival OTI con el tema El Fandango Aquí, lo que impulsó su trayectoria.

A lo largo de más de cuatro décadas, Eugenia León ha interpretado géneros como ranchera, bolero, balada, música vernácula y fusión latinoamericana.

Su voz fuerte y versátil le ha permitido colaborar con destacados músicos y participar en festivales y escenarios internacionales en América, Europa y Asia.

Entre los compositores con quienes ha trabajado figuran Armando Manzanero, Joan Manuel Serrat y Oscar Chávez.

Ha grabado más de 30 discos y es conocida por dar nueva vida a temas tradicionales, así como por apoyar causas culturales y sociales a través de su música.

Además de su faceta artística, ha sido promotora de talento emergente y participante activa en programas culturales. Su legado la sitúa como una de las intérpretes más importantes de la música mexicana contemporánea.