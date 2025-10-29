Así fue la presentación de Fernando Delgadillo en el Festival del Tlacoyo 2025

El cantante estuvo presente durante la noche del pasado lunes 27 de octubre. (Facebook/Gobierno de Xalatlaco)

El cantante de trova mexicano, Fernando Delgadillo, estuvo presente al ofrecer un concierto en el Festival del Tlacoyo 2025.

El artista estuvo presente en este evento gastronómico durante la noche del pasado lunes 27 de octubre. A través de sus redes sociales oficiales, el cantante dio a conocer sobre su presentación.

A las 20:00 horas, el trovador salió al escenario de la Plaza Cívica de Xalatlaco, para cantar ante decenas de espectadores que se encontraban en el Festival del Tlacoyo.

En las redes sociales oficiales del municipio mexiquense, se compartieron algunos videos del momento en que Delgadillo salió al escenario, así como algunas canciones que él interpretó.

El trovador se presentó en este evento gastronómico en el Estado de México. Crédito: Facebook/Gobierno de Xalatlaco.

De igual manera, en las redes sociales oficiales del cantante, se compartieron algunas fotografías, imágenes y videos que los fanáticos y asistentes a su presentación capturaron y compartieron de Delgadillo en el escenario.

Acompañados de la canción Hoy ten miedo de mí, el Gobierno de Xalatlaco compartió un fragmento de la llegada de Fernando Delgadillo al lugar.

La presentación del trovador en este festival se llevó a cabo de manera gratuita.

El Festival del Tlacoyo es un evento gastronómico y cultural que se realiza en diversas localidades de México, con mayor frecuencia en la Ciudad de México y el Estado de México.

El festival celebra este tradicional antojito mexicano elaborado con masa de maíz rellena de ingredientes como frijol, haba o requesón.

Durante el evento, cocineras y productores ofrecen tlacoyos en variedades regionales y preparaciones innovadoras, acompañados de presentaciones artísticas, música y actividades familiares.

El objetivo es preservar y difundir la cocina tradicional mexicana, así como apoyar a las comunidades productoras y promover la identidad cultural local.

Breve historia de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 7 de diciembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español. Foto: Cuartoscuro.

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.