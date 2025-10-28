Fernando Delgadillo anuncia presentación gratuita en el Festival del Tlacoyo, Edomex

Fernando Delgadillo se presentará en el Festival del Tlacoyo, Edomex. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Fernando Delgadillo, cantante mexicano de trova, anunció que se presentará en el Festival del Tlacoyo, en el Estado de México, este 2025, donde ofrecerá un concierto gratuito.

Fue a través de sus redes sociales del cantante donde anunció su presentación en este festival gastronómico en la entidad mexiquense.

De acuerdo con la información proporcionada, Delgadillo tendrá su presentación este lunes 27 de octubre a las 20:00 horas en el Festival del Tlacoyo, en el Estado de México.

El intérprete de Julieta indicó que su presentación en el evento será en la Plaza Cívica en Xalatlaco.

“Nos vemos esta noche en la Plaza Cívica de Xalatlaco, Estado de México, a las 20:00 h en el Festival del Tlacoyo”, informó el cantante de trova.

La presentación del cantante de trova será este lunes 27 de octubre. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Se espera la asistencia de cientos de personas, las cuales, después o durante su recorrido en el Festival del Tlacoyo, se detendrán en la Plaza Cívica para escuchar las diferentes canciones del trovador.

El cantante de trova expuso las razones por las que el evento musical ya no se realizará el sábado 18 de octubre. (Facebook/Fernando Delgadillo Oficial)

El Festival del Tlacoyo es un evento gastronómico y cultural que se realiza en diversas localidades de México, con mayor frecuencia en la Ciudad de México y el Estado de México.

El festival celebra este tradicional antojito mexicano elaborado con masa de maíz rellena de ingredientes como frijol, haba o requesón.

Durante el evento, cocineras y productores ofrecen tlacoyos en variedades regionales y preparaciones innovadoras, acompañados de presentaciones artísticas, música y actividades familiares.

El objetivo es preservar y difundir la cocina tradicional mexicana, así como apoyar a las comunidades productoras y promover la identidad cultural local.

Breve historia de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 7 de diciembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español. (Cuartoscuro)

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.