México

Fernando Delgadillo anuncia presentación gratuita en el Festival del Tlacoyo, Edomex

Este evento gastronómico se realiza en la Plaza Cívica de Xalatlaco, ubicado en la entidad mexiquense

Por Omar Martínez

Guardar
Fernando Delgadillo se presentará en
Fernando Delgadillo se presentará en el Festival del Tlacoyo, Edomex. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Fernando Delgadillo, cantante mexicano de trova, anunció que se presentará en el Festival del Tlacoyo, en el Estado de México, este 2025, donde ofrecerá un concierto gratuito.

Fue a través de sus redes sociales del cantante donde anunció su presentación en este festival gastronómico en la entidad mexiquense.

De acuerdo con la información proporcionada, Delgadillo tendrá su presentación este lunes 27 de octubre a las 20:00 horas en el Festival del Tlacoyo, en el Estado de México.

El intérprete de Julieta indicó que su presentación en el evento será en la Plaza Cívica en Xalatlaco.

“Nos vemos esta noche en la Plaza Cívica de Xalatlaco, Estado de México, a las 20:00 h en el Festival del Tlacoyo”, informó el cantante de trova.

La presentación del cantante de
La presentación del cantante de trova será este lunes 27 de octubre. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Se espera la asistencia de cientos de personas, las cuales, después o durante su recorrido en el Festival del Tlacoyo, se detendrán en la Plaza Cívica para escuchar las diferentes canciones del trovador.

El cantante de trova expuso las razones por las que el evento musical ya no se realizará el sábado 18 de octubre. (Facebook/Fernando Delgadillo Oficial)

El Festival del Tlacoyo es un evento gastronómico y cultural que se realiza en diversas localidades de México, con mayor frecuencia en la Ciudad de México y el Estado de México.

El festival celebra este tradicional antojito mexicano elaborado con masa de maíz rellena de ingredientes como frijol, haba o requesón.

Durante el evento, cocineras y productores ofrecen tlacoyos en variedades regionales y preparaciones innovadoras, acompañados de presentaciones artísticas, música y actividades familiares.

El objetivo es preservar y difundir la cocina tradicional mexicana, así como apoyar a las comunidades productoras y promover la identidad cultural local.

Breve historia de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 7 de diciembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es
Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español. (Cuartoscuro)

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.

Temas Relacionados

Fernando DelgadilloTrovaMúsicaEdomexFestival del TlacoyoEstado de MéxicoConciertoConcierto MéxicoConcierto en MéxicoConciertos en MéxicoConciertos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Abelina López, alcaldesa de Acapulco, asegura que su collar de 227 mil pesos “se lo regaló el pueblo”

En junio de 2025 la Auditoría Superior de Guerrero presentó una denuncia que acusa a la mandataria de manejo indebido de 898 millones de pesos

Abelina López, alcaldesa de Acapulco,

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Guadalajara este 28 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: temperatura y

Estas son las series mas populares para ver en Netflix México hoy

Netflix busca mantenerse en el agrado de su audiencia a través de estas historias

Estas son las series mas

Apple México: las 10 canciones más reproducidas hoy

Estos temas y grupos han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

Apple México: las 10 canciones

Diputados mantendrán en secrecía los datos que expuso Omar García Harfuch en su comparecencia

Uno de los temas abordados por García Harfuch fue sobre el grupo delictivo conocido como “La Barredora”

Diputados mantendrán en secrecía los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a ocho personas tras

Detienen a ocho personas tras ataque contra agentes municipales en Michoacán: cuatro son menores de edad

Vale 460 millones de pesos la metanfetamina hallada en laboratorio clandestino en sierra de Zacatecas

Ataque contra militares en Lagos de Moreno, Jalisco, deja un detenido, armas y vehículos asegurados

Procesan a líder sindical de Jalisco ligado a operaciones del CJNG en dos estados

Nuevo aseguramiento en el penal de Aguaruto en menos de una semana: encuentran 5 armas cortas y una subametralladora

ENTRETENIMIENTO

Pepillo Origel cuenta que vio

Pepillo Origel cuenta que vio a Yolanda Andrade con serios problemas para hablar en su regreso al foro

Estas son las series mas populares para ver en Netflix México hoy

Apple México: las 10 canciones más reproducidas hoy

Cómo hacer una calaverita literaria de Día de Muertos con Inteligencia Artificial

Alejandro Filio anunció siguientes conciertos en todo el país: estas son las fechas

DEPORTES

De qué murió Manuel Lapuente:

De qué murió Manuel Lapuente: revelan posible causa de su fallecimiento a los 81 años

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado

¿Se perderá Alexis Vega la Liguilla? Mohamed revela la gravedad de su lesión