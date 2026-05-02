México

Así fue el rescate de tres personas en el Pico del Águila de la CDMX: autoridades descartan lesiones

El sitio, ubicado en la alcaldía Tlalpan, es uno de los puntos más altos de la capital

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Dos hombres y una mujer se extraviaron en la zona boscosa del Ajusco. Crédito: SSC
Dos hombres y una mujer se extraviaron en la zona boscosa del Ajusco. Crédito: SSC

Tres personas que se extraviaron en la zona boscosa del Pico del Águila, en la alcaldía Tlalpan, lograron ser localizadas y se reportaron sanas tras un operativo de búsqueda.

Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), el rescate ocurrió luego de una alerta emitida por el Centro de Comando y Control Sur (C2 Sur).

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El operativo de rescate fue realizado por la noche, lo que habría dificultado las labores de los cuerpos de rescate.

Gracias a la coordinación entre monitoristas, policías y paramédicos, dos hombres y una mujer que habían perdido contacto lograron ser ubicados tras permanecer incomunicados en una zona de difícil acceso.

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El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas intervino para valorar a las personas halladas. Después de una revisión clínica, se determinó que no presentaban lesiones ni daños físicos, permitiendo que se retiraran del lugar por sus propios medios.

SSC implementó búsqueda en el Pico del Águila

El reporte de extravío movilizó a equipos especializados de la SSC y a paramédicos del ERUM hacia la zona del Pico del Águila.

Al recibir la alerta, los oficiales establecieron comunicación telefónica con uno de los extraviados, a quien indicaron mantenerse en el sitio para facilitar la localización.

Un equipo de al menos 10 personas participó en el rescate. Crédito: SSC
Un equipo de al menos 10 personas participó en el rescate. Crédito: SSC

El operativo incluyó el despliegue de cuadrillas y la aplicación de protocolos de extracción en terrenos complicados.

La coordinación entre los cuerpos de seguridad y emergencia permitió reducir el tiempo de búsqueda. Las personas rescatadas permanecieron bajo resguardo hasta que se comprobó su estabilidad física.

El Pico del Águila se ubica dentro del Parque Nacional Cumbres del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

Es uno de los puntos más altos de la capital y atrae a excursionistas y deportistas por sus paisajes y rutas de senderismo. Sin embargo, la zona se caracteriza por su terreno accidentado, la densa vegetación y las bajas temperaturas, factores que pueden dificultar la orientación y aumentar el riesgo de extravío, caídas o accidentes.

SSC compartió el momento en que descendieron con las personas rescatadas

En la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la institución, fue revelado un video que muestra el momento en que los elementos de seguridad bajan la zona boscosa junto con los rescatados.

El material muestra como se abre paso para que las personas descienden de forma segura, mientras se auxilian con linternas para ver con claridad el terrero.

Los trabajos fueron realizados coordinadamente entre policías capitalinos y paramédicos. Crédito: SSC

Además, se observa como la mujer rescatada se auxilia con un bastón de senderismo para salir del sitio.

Las personas rescatadas no presentaron lesiones

La revisión médica practicada por el personal del ERUM descartó daños, golpes o heridas. Tras completar la valoración, los dos hombres y la mujer agradecieron la intervención de los uniformados. El dispositivo de búsqueda concluyó sin incidentes adicionales.

Mediante un comunicado, la SSC reiteró que la atención a este tipo de emergencias es prioritaria y recordó que los ciudadanos pueden solicitar apoyo a través del número 911 y la aplicación “Mi Policía”.

Las autoridades insisten en prevenir accidentes durante actividades recreativas en zonas boscosas y recomiendan mantenerse en contacto y portar equipos de comunicación adecuados en caso de extravío.

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