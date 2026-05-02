México

Estas son las razones de Rocha Moya para pedir licencia temporal como gobernador de Sinaloa tras acusaciones de EEUU

El gobernador con licencia temporal expuso que las acusaciones en su contra “son falsas y dolosas”

Guardar
El anuncio fue realizado por el gobernador de Sinaloa este 9 de febrero. Crédito: Facebook - Rubén Rocha Moya.
El anuncio fue realizado por el gobernador de Sinaloa este 9 de febrero. Crédito: Facebook - Rubén Rocha Moya.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal, solicitó anoche separarse del cargo a dos días de que fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico.

En una conferencia de prensa, el gobernador con licencia temporal expuso que las acusaciones “son falsas y dolosas”. Sin embargo, aseguró no ha traicionado a la ciudadanía ni a su familia.

PUBLICIDAD

“Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré.

“Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”, advirtió anoche al informar su decisión de separarse del cargo.

PUBLICIDAD

¿Cuáles fueron sus argumentos?

Rubén Rocha Moya explicó que presentó su solicitud de licencia temporal ante el Congreso del Estado para facilitar la actuación de las autoridades mexicanas durante el proceso de investigación en su contra.

Subrayó que esta decisión responde a una convicción republicana y al compromiso de permitir que las instituciones trabajen con libertad.

“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación. Y lo hago desde mi profunda convicción republicana”, detalló.

“La anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado”, remarcó el gobernador con licencia.

El gobernador con licencia sostuvo que tiene la conciencia tranquila y una vida de trabajo que respalda sus palabras. Negó de manera categórica las acusaciones en su contra y enfatizó su disposición para enfrentar cualquier proceso legal.

“Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, afirmó.

Rocha Moya aseguró que puede mirar de frente a su familia y a la sociedad sinaloense porque no los ha traicionado.

“A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré”, declaró.

Reiteró que demostrará su inocencia en el momento que las instituciones de justicia lo requieran: “Eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”.

Rubén Rocha Moya advirtió que no permitirá que su caso sea utilizado para dañar al movimiento político al que pertenece.

Manifestó su respaldo al proyecto que, según sus palabras, ha transformado la vida de millones de mexicanas y mexicanos.

“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental”, expresó.

¿De qué acusan a Rocha Moya?

El miércoles pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal, de formar parte de una red de funcionarios que habría colaborado con el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses señalan que Rocha Moya y otros nueve funcionarios están implicados en delitos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armas y artefactos explosivos, así como protección a líderes criminales a cambio de pagos.

La acusación detalla que los funcionarios habrían facilitado el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de brindar información confidencial y protección a integrantes de la organización criminal.

También se les vincula con actos de violencia y represalias, incluyendo homicidios, y con la facción de “Los Chapitos”. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rocha Moya habría sido apoyado por el cártel para llegar al cargo, mediante presunta intimidación y secuestro de rivales políticos.

Temas Relacionados

Rubén Rocha MoyaSinaloaEstados Unidoslicencia temporalmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 2 de mayo: Ciudad de México registrará una jornada con temperaturas máximas de hasta 29 ℃

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 2 de mayo: Ciudad de México registrará una jornada con temperaturas máximas de hasta 29 ℃

No sólo Rocha Moya, estos gobernadores y altos funcionarios también fueron ligados al narco por EEUU: qué pasó con ellos

Algunos llevaron su proceso en el vecino país norteamericano, mientras otros obtuvieron condenas reducidas y ya están libres

No sólo Rocha Moya, estos gobernadores y altos funcionarios también fueron ligados al narco por EEUU: qué pasó con ellos

Sheinbaum recuerda historia de México para reivindicar independencia ante tensión con EEUU por Rocha Moya

La presidenta repasó los momentos clave de la historia nacional y remarcó la importancia de la soberanía

Sheinbaum recuerda historia de México para reivindicar independencia ante tensión con EEUU por Rocha Moya

Detienen a cinco menores por robo de motocicleta en Álvaro Obregón

El Ministerio Público definirá la situación jurídica de los detenidos

Detienen a cinco menores por robo de motocicleta en Álvaro Obregón

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Rocha Moya sugirió coordinar acciones del gobierno con el narco

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Rocha Moya sugirió coordinar acciones del gobierno con el narco
MÁS NOTICIAS

NARCO

No sólo Rocha Moya, estos gobernadores y altos funcionarios también fueron ligados al narco por EEUU: qué pasó con ellos

No sólo Rocha Moya, estos gobernadores y altos funcionarios también fueron ligados al narco por EEUU: qué pasó con ellos

El día que Rocha Moya dijo que el gobierno debía coordinarse con el narco: “Hay que buscar una forma de hacerlo”

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

Caen dos presuntos integrantes de célula delictiva en CDMX: uno tiene antecedentes desde 2009

De Anabel Hernández a Arturo Beltrán Leyva: los tres escándalos que han marcado la carrera de Galilea Montijo

ENTRETENIMIENTO

Hayley Williams confirma fecha en México tras anunciar gira por Latinoamérica

Hayley Williams confirma fecha en México tras anunciar gira por Latinoamérica

¿Indirecta para Nodal? Estas son las frases más fuertes de “Perdón si no te llamé”, nueva canción de Cazzu

Enhypen en México: conoce la lista de canciones que formarán parte del concierto

De lavar platos en Bacalar al Estadio GNP: la increíble historia de V de BTS en México

De Anabel Hernández a Arturo Beltrán Leyva: los tres escándalos que han marcado la carrera de Galilea Montijo

DEPORTES

Espanyol vs Real Madrid: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Espanyol vs Real Madrid: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Real Betis vs Real Oviedo: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Chaco Giménez y Rubén Rodríguez explotan en vivo por Javier Aguirre: “No lo criticas porque tu hijo está en la Selección Mexicana”

Raúl Jiménez ilusiona al América previo al duelo ante Pumas: “Me gustaría regresar porque ahí comencé”

Cruz Azul confirma la ausencia del ‘Toro’ Fernández para el partido contra Atlas