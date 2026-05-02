Estas son las razones de Rocha Moya para pedir licencia temporal como gobernador de Sinaloa tras acusaciones de EEUU

El anuncio fue realizado por el gobernador de Sinaloa este 9 de febrero. Crédito: Facebook - Rubén Rocha Moya.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal, solicitó anoche separarse del cargo a dos días de que fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico.

En una conferencia de prensa, el gobernador con licencia temporal expuso que las acusaciones “son falsas y dolosas”. Sin embargo, aseguró no ha traicionado a la ciudadanía ni a su familia.

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“Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré.

“Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”, advirtió anoche al informar su decisión de separarse del cargo.

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¿Cuáles fueron sus argumentos?

Rubén Rocha Moya explicó que presentó su solicitud de licencia temporal ante el Congreso del Estado para facilitar la actuación de las autoridades mexicanas durante el proceso de investigación en su contra.

Subrayó que esta decisión responde a una convicción republicana y al compromiso de permitir que las instituciones trabajen con libertad.

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“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación. Y lo hago desde mi profunda convicción republicana”, detalló.

“La anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado”, remarcó el gobernador con licencia.

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El gobernador con licencia sostuvo que tiene la conciencia tranquila y una vida de trabajo que respalda sus palabras. Negó de manera categórica las acusaciones en su contra y enfatizó su disposición para enfrentar cualquier proceso legal.

“Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, afirmó.

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Rocha Moya aseguró que puede mirar de frente a su familia y a la sociedad sinaloense porque no los ha traicionado.

“A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré”, declaró.

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Reiteró que demostrará su inocencia en el momento que las instituciones de justicia lo requieran: “Eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”.

Rubén Rocha Moya advirtió que no permitirá que su caso sea utilizado para dañar al movimiento político al que pertenece.

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Manifestó su respaldo al proyecto que, según sus palabras, ha transformado la vida de millones de mexicanas y mexicanos.

“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental”, expresó.

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¿De qué acusan a Rocha Moya?

El miércoles pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal, de formar parte de una red de funcionarios que habría colaborado con el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses señalan que Rocha Moya y otros nueve funcionarios están implicados en delitos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armas y artefactos explosivos, así como protección a líderes criminales a cambio de pagos.

La acusación detalla que los funcionarios habrían facilitado el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de brindar información confidencial y protección a integrantes de la organización criminal.

También se les vincula con actos de violencia y represalias, incluyendo homicidios, y con la facción de “Los Chapitos”. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rocha Moya habría sido apoyado por el cártel para llegar al cargo, mediante presunta intimidación y secuestro de rivales políticos.