“Es un gran compañero”: Sheinbaum descarta destituir a Paco Ignacio Taibo II como director de FCE tras dichos sobre escritoras

Sheinbaum descartó sustituir a Paco Ignacio Taibo II como director de la FCE. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista la posibilidad de destituir a Paco Ignacio Taibo II como director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), luego de que la semana pasada fue criticado por minimizar la inclusión de escritoras a la colección de libros 25 para el 25, que se distribuirán este año a jóvenes de América Latina.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria fue cuestionada sobre si tenía previsto retirar del cargo a Taibo II, a lo que respondió con un firme no y asegurando que lo considera “un gran compañero”.

De igual forma, reiteró que ante la declaración del funcionario, se prevé crear una colección de libros exclusiva de escritoras latinoamericanas, principalmente mexicanas.

“No, no, para nada, es un gran compañero, ya dijimos que vamos a hacer una colección especial de escritoras mujeres mexicanas y latinoamericanas”, dijo en Palacio Nacional.

¿Qué dijo Paco Ignacio Taibo II sobre las escritoras?

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ del 24 de octubre pasado, Paco Ignacio Taibo II fue cuestionado sobre la falta de libros escritos por mujeres en la colección ’25 para el 25′, que se regalarán a jóvenes de 15 a 30 años en 14 países de Latinoamérica, a partir de noviembre.

A lo que el director de la FCE respondió:

“Quieren leer literatura de mujeres. En algunos casos también quieren leer otras cosas, afortunadamente no hay un sesgo, el sesgo sectario, hay amplitud, pero hay una presión enorme para que lleguen libros.

“También tienes que inventar un poco qué es lo que hay por ahí, que tenga calidad. Porque si partimos de la cuota, dices: “Bueno, si sé de un poemario escrito por una mujer”, horriblemente asqueroso de malo, ¿por el hecho de ser escrito por una mujer?, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria a mitad de Guanajuato, mano, ¿por qué hay que castigarlos con ese libro de poesía?“.

Esto fue criticado por colectivas de mujeres, escritoras y poetas, quienes incluso convocaron a una protesta para este martes 28 de octubre, en la sede del Fondo de Cultura Económica, en la Ciudad de México.