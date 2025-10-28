México

Harfuch se reúne con titular del Ejército en Michoacán; revisarán aumento de extorsiones a limoneros

El anuncio del encuentro entre ambos funcionarios fue confirmado por el propio secretario de Seguridad en una reunión de trabajo con la Jucopo de la Cámara de Diputados

Por Diego Mendoza López

| X / @OHarfuch
| X / @OHarfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, se reunieron en Michoacán tras el anuncio de revisar la situación de extorsión y cobro de piso a productores agrícolas y limoneros en la entidad.

El encuentro entre ambos funcionarios federales lo confirmó el propio García Harfuch después de que se llevara a cabo una reunión de trabajo con las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados:

“Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, con el General Secretario Ricardo Trevilla titular de @Defensamx1 nos reunimos con productores de limón, el gobernador @ARBedolla y otras autoridades locales, en Apatzingán, Michoacán, para escuchar sus inquietudes y fortalecer las acciones conjuntas frente a los delitos de extorsión y cobro de piso”, (sic) se lee en la publicación hecha en la cuenta oficial de X de Harfuch.

Sobre esa misma línea, el encargado de la SSPC explicó que habrá un reforzamiento de las actividades y tareas de seguridad en el estado. Esto último en coordinación con el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General del Estado (FGE), así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

Finalmente, se destacó que Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de la entidad, estuvo presente en esta reunión de ambos funcionarios encargados de la seguridad del país.

| X / @OHarfuch
| X / @OHarfuch

El asesinato de Bernardo Bravo: el punto de quiebre de la violencia y crisis en Michoacán

El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ha conmocionado al sector agrícola de Michoacán y expuesto nuevamente la violencia que enfrentan los productores de limón en la región de Tierra Caliente. De acuerdo con la propia FGE, el último lugar donde se tuvo registro con vida del líder limonero fue San José de los Plátanos, comunidad ubicada al sur del municipio de Apatzingán.

Reconstrucción de los hechos: paso a paso

Bravo Manríquez salió de Morelia el domingo 19 de octubre rumbo a Apatzingán. En el Tianguis Limonero dejó su vehículo blanco y abordó una camioneta Toyota Tacoma gris, propiedad suya, para continuar el trayecto sin el escolta que lo acompañó durante la mañana. Informó a su familia que asistiría a una reunión con productores locales.

Registros telefónicos ubican su presencia en Cenobio Moreno, antes de dirigirse hacia San José de los Plátanos, donde, según el fiscal Carlos Torres Piña, habría perdido la vida la tarde o noche de ese mismo día. La mañana del lunes 20 de octubre, su cuerpo fue hallado dentro de la camioneta sobre el camino Apatzingán–Tepetates y con el motor encendido.

La causa de muerte fue una herida en la cabeza por disparo de arma de fuego. En la escena no se encontraron pertenencias personales, teléfono, cartera ni casquillos, lo que refuerza la hipótesis de que el cuerpo fue colocado en el vehículo tras el homicidio.

Avances en la investigación: la triple alianza criminal entre CJNG, Los Blancos de Troya y Los Viagras

Torres Piña declaró en entrevista con la periodista Azucena Uresti que ya existe “claridad sobre los actores materiales e intelectuales” del crimen. La investigación apunta a una red criminal dedicada a la extorsión de productores de limón con presencia activa en Tierra Caliente.

Horas después del hallazgo, fue detenido Rigoberto López Mendoza en Cenobio Moreno, señalado como presunto jefe de una célula de Los Blancos de Troya, grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras. López portaba tres teléfonos, 25 mil pesos en efectivo y una credencial de la misma asociación que presidía Bravo, lo que abrió una línea de investigación sobre la infiltración del crimen organizado en organizaciones agrícolas.

En tanto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que Bravo decidió viajar sin protección ese domingo, mientras que la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola, señaló que el vehículo en el que fue hallado no era el que solía usar para reuniones, y que contaba con un auto blindado que tampoco utilizó ese día.

