México y Unión Europea avanzan en acuerdo comercial: buscan eliminar aranceles

México y la Unión Europea prevén la eliminación de aranceles ante acuerdo comercial. (Foto: Shutterstock)

El Parlamento Europeo dio a conocer la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unió Europea se votará el próximo mes de julio. Esta actualización busca eliminar al 100% los aranceles en exportaciones fundamentales de la UE como el queso, las aves de corral, el porcino, chocolate y el vino.

“El voto en pleno tendría lugar en julio”, explicó el presidente de la comisión de Asuntos Exteriores, David McAllister, agregando que desde un punto de vista geopolítico, el cierre de este tratado llega en el momento correcto para poder diversificar socios y reducir dependencias.

Se tiene previsto que líderes europeos y autoridades mexicanas firmen el documento en una cumbre celebrada en Ciudad de México durante mayo.

Beneficios de la renovación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y México

Por otro lado, la titular de la Unidad de Negociaciones Comerciales de la Secretaría de Economía, Deborah Alcocer señaló que esta oportunidad entre naciones representa un alza en los consumidores potenciales del mercado europeo, con una cifra de aproximadamente 450 millones de personas, donde el país tiene una participación del 0.2% de importaciones agroalimentarias.

La renovación no solo se encuentra enfocada en los gravámenes, también busca reducir barreras, agilizar procedimientos y asegurar mejores condiciones a grandes y pequeñas empresas.

Unión Europea

Asimismo, Francisco André, el embajador de la Unión Europea en México, reveló las oportunidades dentro del nuevo tratado, destacando la terminación de cuotas impuestas en productos que todavía no se encuentran dentro del documento actual.

Expresó que, tras 11 años de negociaciones para una modernización que beneficie al país y a la UE, se espera concretar la firma antes de mediados de año.

Exportaciones mexicanas se colocan como segundo destino en la Unión Europea

Naciones de Europa se convirtieron en las mayores importaciones de alimentos a nivel mundial, con una cifra de al menos 750,000 millones de dólares, representando una oportunidad para el mercado nacional.

Derivado de esto, el sector agroalimentario será uno de los más beneficiados dentro de la actualización del tratado de comercio, diversificando la industria estratégica del país.

Actualmente, las exportaciones de México son el segundo destino de la UE, colocándolo de esta forma en su tercer socio comercial.