México

“Son hechos que al final del día ocurren”: alcaldesa de Apatzingán resta importancia al asesinato de líder limonero

Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán fue asesinado el pasado lunes 20 de octubre en la zona de la Tierra Caliente

Por Alexa Cirel

Guardar
La alcaldesa Fanny Arreola minimizó
La alcaldesa Fanny Arreola minimizó el reciente asesinato de Bernardo Bravo Créditos: Infobae - X, SSeguridad_Mich

Tras el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los productores limoneros del Valle de Apatzingán, la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo desató polémica al minimizar el hecho.

En declaraciones a medios locales, la presidenta municipal afirmó que este tipo de sucesos “al final del día ocurren”, lo que generó críticas por la aparente falta de sensibilidad ante la violencia que azota a la región.

Arreola Pichardo sostuvo que el homicidio de Bravo no representa un caso aislado, sino parte de una serie de ataques que han afectado a productores en diversos municipios de la Tierra Caliente.

“Son hechos que al final del día ocurren, no es únicamente el caso de Bernardo; ha habido decesos infortunados también en otros municipios con productores igual de destacados”, expresó.

Arreola Pichardo sostuvo que el
Arreola Pichardo sostuvo que el homicidio de Bravo no representa un caso aislado Crédito: FB: Fanny Arreola Pichardo

La funcionaria reconoció que el municipio enfrenta una crisis de inseguridad que no ha podido ser controlada, y aseguró que las garantías de protección “aún se están construyendo”.

No obstante, sus declaraciones fueron interpretadas como un intento de restar gravedad a un crimen que evidenció la vulnerabilidad de los productores agrícolas frente a la violencia del crimen organizado.

Arreola también mencionó que los productores de limón operan bajo constantes amenazas y extorsiones, situación que ha sido denunciada en repetidas ocasiones por el gremio.

Asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), fue asesinado el pasado lunes 20 de octubre en la zona de la Tierra Caliente. Su cuerpo fue localizado cerca de la carretera Apatzingán–Presa del Rosario.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Michoacán, Bravo contaba con tres escoltas y un vehículo blindado asignados por el gobierno estatal, medidas que fueron implementadas el mismo día del atentado. A pesar de ello, el ataque se consumó y dejó al descubierto las deficiencias en las estrategias de seguridad locales.

Torturan y ejecutan al joven
Torturan y ejecutan al joven Empresario y líder limonero del Valle de Apatzingán. (Fb: Bernardo Bravo)

El homicidio del líder citricultor ocurrió apenas unos días después de que encabezara un reclamo público al gobierno estatal, exigiendo apoyo para evitar la caída del precio del limón.

En sus declaraciones, Bravo advirtió que la falta de intervención gubernamental afectaba directamente a productores, recolectores y trabajadores del campo, quienes enfrentan pérdidas económicas y amenazas constantes por parte del crimen organizado.

El asesinato provocó indignación en Apatzingán, donde estudiantes, maestros y políticos se manifestaron para exigir justicia y mayores garantías de seguridad en la región.

Violencia en Apatzingán

El homicidio de Bernardo Bravo se suma a una larga lista de crímenes que reflejan la crisis de violencia en Michoacán, particularmente en el municipio de Apatzingán.

La zona, conocida por su producción agrícola, ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos criminales que disputan el control del territorio y las actividades económicas.

Ataque a militares en la
Ataque a militares en la ola de violencia que azota Apatzingán, Michoacán. (Imagen ilustrativa/SSP Michoacán)

Durante la sesión solemne del Congreso de Michoacán realizada en Apatzingán para conmemorar el CCXI aniversario de la Constitución de 1814, la alcaldesa Fanny Arreola reconoció públicamente que los tres órdenes de gobierno “se encuentran totalmente rebasados por la delincuencia”.

Las declaraciones de Arreola, junto con su polémica frase sobre el asesinato de Bravo, evidencian la gravedad de la situación en Tierra Caliente, donde productores, comerciantes y familias viven en constante violencia.

La falta de resultados en materia de seguridad ha generado descontento social y cuestionamientos hacia las autoridades municipales y estatales.

Temas Relacionados

Bernardo BravoFanny ArreolaApatzingánMichoacánmexico-noticias

Más Noticias

Ex de Elaine Haro lamenta que la actriz se haya involucrado en un “triángulo amoroso” en LCDLFMX

El actor de Televisa fue abordado por la prensa con preguntas relacionadas sobre la ex habitante del reality show 24/7

Ex de Elaine Haro lamenta

¿Tienes escaleras en casa o en la oficina? Estás a un paso de mejorar tu salud sin gimnasio

Fortalece piernas, mejora circulación y quema calorías con un hábito diario que puedes aprovechar sin esfuerzo extra

¿Tienes escaleras en casa o

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de octubre: reportan servicio lento en la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Vinculan a proceso a cuatro presuntos integrantes del CJNG por extorsión en Edomex

Los sujetos fueron identificados como responsables de realizar cobros a comerciantes del estado a cambio de dejarlos trabajar

Infobae

Esta es la forma más fácil de maquillarte de calavera para Día de Muertos y Halloween con un sólo producto

Prueba este tutorial de emergencia para no desentonar en las fiestas de octubre y noviembre

Esta es la forma más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Infobae

Vinculan a proceso a cuatro presuntos integrantes del CJNG por extorsión en Edomex

Zhi Dong Zhang, operador del CJNG y del Cártel de Sinaloa, es entregado a EEUU luego de ser detenido en Cuba

En la cuna del Cártel de Santa Rosa de Lima: capturan a tres sujetos con arsenal tras operativo en Guanajuato

Detienen a 11 sujetos con armas largas y un vehículo con blindaje en Navolato, Sinaloa

“Tranquilos”: maestra calma a alumnos durante balacera en inmediaciones de primaria en Monterrey

ENTRETENIMIENTO

Ex de Elaine Haro lamenta

Ex de Elaine Haro lamenta que la actriz se haya involucrado en un “triángulo amoroso” en LCDLFMX

La Granja VIP EN VIVO: Sandra Itzel, Lis Vega, Eleazar Gómez y El Patrón compiten por la salvación hoy 23 de octubre

90’s Pop Tour Antro: este será el número de canciones totales para los dos conciertos en el Auditorio Nacional

Surge el primer shippeo de La Granja VIP entre Lolita Cortés y Fabiola Campomanes

Denisse Guerrero de Belanova busca a Aldo de Nigris por esta razón: “Estaría muy padre”

DEPORTES

Por qué Aaron Ramsey no

Por qué Aaron Ramsey no ha reportado con Pumas y se ha ausentado de los entrenamientos

Apertura 2025: partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta

“Totalmente falso”: Ramsey y su esposa aclaran rumores sobre Sofía Niño de Rivera y el caso Halo

¿Llega al Mundial? Huescas es operado y enfrenta larga rehabilitación

Así luce la remodelación del Estadio Azteca al interior del inmueble a ocho meses del Mundial 2026