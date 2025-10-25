Fiscal de Michoacán revela el último lugar en el que se vio con vida al líder limonero Bernardo Bravo

El líder limonero Bernardo Bravo habría sido visto con vida por última vez en la región de San José de los Plátanos, una localidad al sur del municipio de Apatzingán, Michoacán| Infobae México

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló que el último lugar donde se tuvo registro con vida de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue San José de los Plátanos, una comunidad ubicada al sur del municipio de Apatzingán.

La información fue dada a conocer durante una entrevista en el programa de radio de la periodista Azucena Uresti. Ahí, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) detalló los avances en la investigación del homicidio del líder agrícola:

“San José de los Plátanos pudo haber sido su última ubicación con vida”, declaró Torres Piña. El funcionario afirmó que ya hay “claridad sobre los actores materiales e intelectuales” del crimen y que se trabaja para identificar los vínculos entre los responsables y la red criminal dedicada a la extorsión de productores de limón en la zona de Tierra Caliente.

Finalmente, añadió que la familia de Bravo ya cuenta con protección de la Guardia Nacional (GN) y sus elementos le fueron asignados tras el sepelio del dirigente.

La reconstrucción del recorrido final de Bernardo Bravo antes de su muerte

De acuerdo con la reconstrucción de la FGE Michoacán, Bravo Manríquez salió el domingo 19 de octubre de Morelia rumbo a Apatzingán. En el Tianguis Limonero dejó su vehículo blanco y abordó una camioneta Toyota Tacoma gris, propiedad suya, para así abandonar al escolta que lo acompañó durante la mañana.

Dijo a su familia que acudiría a una reunión con productores locales. Registros telefónicos ubican que estuvo en Cenobio Moreno antes de dirigirse nuevamente hacia el sur, en dirección a San José de los Plátanos, donde, según el fiscal, perdió la vida la tarde o noche de ese mismo día.

La mañana del lunes 20 de octubre, su cuerpo fue hallado dentro del vehículo sobre el camino Apatzingán–Tepetates y con el motor encendido.

Sobre esa misma línea, y según los propios reportes oficiales de la FGE, la causa de muerte fue una herida en la cabeza por disparo de arma de fuego. Aunado a ello, la escena no se encontraron pertenencias personales, teléfono, cartera ni casquillos, lo que refuerza la hipótesis de que el cuerpo fue colocado en el vehículo tras el homicidio.

Un crimen ligado a la extorsión en el campo y la agricultura de Michoacán

Horas después del hallazgo, fuerzas estatales y federales detuvieron a Rigoberto López Mendoza en Cenobio Moreno, señalado como presunto jefe de una célula de Los Blancos de Troya, grupo que mantiene presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras.

López Mendoza portaba tres teléfonos, 25 mil pesos en efectivo y una credencial de la misma asociación que presidía Bravo, lo que abrió una línea de investigación sobre la infiltración del crimen organizado en las organizaciones agrícolas.

Por otro lado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que los escoltas de Bravo rindieron declaración y confirmaron que él decidió viajar sin protección ese domingo. En tanto, la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola, destacó que el vehículo en el que fue hallado no era el que solía usar para reuniones y que el dirigente contaba con un auto blindado que tampoco utilizó ese día.

Un líder y defensor agrícola incómodo para el crimen organizado

Hijo de otro líder agrícola asesinado años atrás, Bravo Manríquez se convirtió en una figura central del campo michoacano. Desde la presidencia de la Asociación de Citricultores denunció sistemáticamente el cobro de cuotas y la violencia ejercida contra los productores de limón, una actividad económica clave en la región.

Apenas semanas antes de su asesinato, advirtió en redes sociales: “Mientras el Estado mexicano no implemente una estrategia integral y eficaz para detener esta violencia, todos los habitantes seguiremos siendo víctimas de un entorno que pone en riesgo la vida cotidiana”.

El propio fiscal Torres Piña reconoció en la entrevista con Uresti que la extorsión en el sector limonero es un problema histórico que persiste desde los tiempos de los Caballeros Templarios y que hoy tiene a Los Blancos de Troya como principal grupo extorsionador.

El cuerpo del líder agrícola fue despedido con una misa en la Catedral de Apatzingán, donde cientos de agricultores exigieron justicia y protección para el gremio. Posteriormente fue trasladado a Morelia para su sepultura. Durante la ceremonia, familiares y colegas destacaron su compromiso con la defensa del campo y su valentía al denunciar la colusión entre autoridades locales y grupos criminales.