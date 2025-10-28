Detienen a ocho personas tras ataque contra agentes municipales en Michoacán: cuatro son menores de edad

Entre los detenidos hay una mujer (SSP Michoacán)

Un ataque contra elementos de seguridad en Michoacán dejó como resultado el arresto de ocho personas, cuatro de las cuales son menores de edad. Los sujetos detenidos llevaban armas de fuego, droga y vehículos con reporte de robo.

Los hechos sucedieron en el municipio de Puruándiro, específicamente en la colonia El Saucito. Los agentes de seguridad municipales fueron objeto de una agresión, la cual resultó en el aseguramiento de siete masculinos (cuatro de ellos menores de 18 años) y una mujer.

Elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército, en conjunto con policías locales detuvieron a las personas referidas junto con ocho armas de fuego, cuatro motocicletas con reporte de robo y alrededor de dos kilogramos de metanfetamina.

Llevaban armas y alrededor de 2 kilos de metanfetamina (SSP Michoacán)

“El hecho se efectuó tras una agresión contra la autoridad municipal en la colonia El Saucito”, es parte del informe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán la noche del 26 de octubre

En un encuentro con medios, Carlos Torres Piña, quien es titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), señaló que los sujetos capturados el domingo 26 serían integrantes de una estructura criminal denominada Los Lolos.

Más de medio millón de pesos en droga

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resaltaron la captura de los ocho inducidos en su reporte diario. La institución detalló que la mitad de las armas que les incautaron son largas y la otra mitad son cortas.

Las motocicletas aseguradas (SSP Michoacán)

Aunado a lo anterior, los agentes de seguridad incautaron un par de placas balísticas, un casco táctico, cargadores y 71 cartuchos. Asimismo, el valor de la droga supera el medio millón de pesos

“El costo de la droga asegurada es de 507,300 pesos”, es parte de lo compartido por las autoridades federales.

Ataques contra las autoridades en Michoacán

Durante el mes de octubre han sido registrados por lo menos tres ataque contra efectivos de seguridad. Además del reciente caso en Puruándiro, el pasado 21 de octubre fue asesinado el subdirector de de Seguridad del municipio de Indaparapeo, Víctor Manuel Velázquez Castillo. La Fiscalía de Michoacán inició una averiguación por el homicidio.

Mientras que a mediados de mes hubo un enfrentamiento en los límites de Morelia y Madero que involucró militares, guardias nacional y policías de Morelia con civiles armados, lo cual derivó en la muerte de dos de los agresores, de igual manera, fueron incautadas armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y un vehículo.