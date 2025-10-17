México

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja dos agresores abatidos en Michoacán

Los hechos ocurrieron en los límites de Morelia y Madero

Por Ale Huitron

Guardar
Foto: SSP Michoacán
Foto: SSP Michoacán

Este jueves se registró un enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados en los limites de los municipios de Morelia y Madero del estado de Michoacán.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el hecho se registró durante tareas de investigación realizadas por personal de la institución, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y de la Policía de Morelia.

La acción operativa se llevaba a cabo en los límites de los municipios antes citados cuando los agentes sostuvieron un enfrentamiento que dejó dos agresores abatidos.

Como resultado del ataque también fueron aseguradas armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y un vehículo.

Atacan con drones la Presidencia Municipal de Zinapécuaro

Estos hechos ocurren dos días después de que se registrara el ataque con drones y armas de alto poder a la Presidencia Municipal de Zinapécuaro, Michoacán.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes 14 de octubre, el cual se extendió por aproximadamente 20 minutos a partir de las 3:00 horas y que dejó como saldo una mujer herida, daños en viviendas y afectaciones a la infraestructura de seguridad local.

La agresión fue ejecutada por un grupo armado que abrió fuego contra el edificio del Ayuntamiento en el que empleó drones para lanzar explosivos, una táctica que se ha vuelto frecuente en el estado.

Las detonaciones causaron pánico entre
Las detonaciones causaron pánico entre la población. | X / @michangoonga

Las detonaciones no solo impactaron la sede municipal, sino que también provocaron daños en tres viviendas cercanas y destruyeron un poste equipado con cámaras del sistema de videovigilancia C5 Michoacán, lo que redujo la capacidad de monitoreo en la zona.

Durante el ataque, una mujer que se encontraba en su domicilio resultó lesionada en una mano. El estruendo de los disparos y explosiones generó pánico entre los habitantes, quienes optaron por resguardarse en sus casas mientras se desarrollaba el enfrentamiento.

Videos captados por vecinos y testigos documentaron las ráfagas y detonaciones, y su rápida difusión en redes sociales evidenció la magnitud del suceso. Pocos minutos después de los hechos, y de acuerdo con información de medios locales, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda en la cabecera municipal.

Las versiones preliminares apuntan a que una mujer salió lesionada de un brazo tras los hechos Crédito: Redes Sociales

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Guardia Civil de Michoacán acudieron al lugar para patrullar la zona, realizar peritajes y verificar los daños ocasionados.

La administración municipal de Zinapécuaro emitió un comunicado oficial la mañana del martes, en el que condenó los hechos y reiteró que trabajarán para mantener la seguridad en la región.

El Gobierno local reiteró su compromiso con la “construcción de la paz y el bienestar social”, al tiempo que informó “se solicitó apoyo a las autoridades estatales y federales competentes con la intención de recuperar el orden” desde los primeros momentos del ataque.

Temas Relacionados

Enfrentamiento armadoMichoacánMoreliaAgresores abatidosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Alertan ante crecimiento del Río Pánuco, autoridades preparan refugios en Tampico y Madero

Dado que el río Pánuco opera casi al límite de su capacidad, personal de Protección Civil se ha acercado a la población ribereña para brindar atención

Alertan ante crecimiento del Río

Abelito afirma que incidente en teatro Xola casi le cuesta la vida y lanza fuerte petición: “Estaba bien nervioso”

Lo que debía ser una noche de celebración teatral terminó con un gran susto para Abelito, quien confesó haber temido por su vida y la de los presentes en el evento

Abelito afirma que incidente en

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de octubre: servicio lento en la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Marina rescata a perros atrapados en inundación | Video

Imágenes muestran a marinos ayudando a caninos atrapados por el agua

Marina rescata a perros atrapados

Cuauhtémoc inspira a miles en exposición histórica en Guerrero

La exposición temporal ofrece una mirada crítica a la vida, luchas y mitos del tlatoani, destacando su relevancia actual

Cuauhtémoc inspira a miles en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jornada violenta en Sonora deja

Jornada violenta en Sonora deja 7 personas asesinadas, van cuatro detenidos con armamento de uso del Ejército

Ejército asegura 120 garrafones de metanfetamina líquida escondida en contenedores de líquidos limpiadores en Sonora

Del CJNG al Cártel de Sinaloa: estos son los cárteles mexicanos que operan en Canadá

Procesan a Lex Ashton “N” por asesinar a un alumno del CCH Sur; su abogado buscará amparo

Arde Chihuahua: Guardia Nacional halla 4 vehículos incendiados tras siete horas de enfrentamiento entre narcos

ENTRETENIMIENTO

Abelito afirma que incidente en

Abelito afirma que incidente en teatro Xola casi le cuesta la vida y lanza fuerte petición: “Estaba bien nervioso”

La razón por la que aseguran que La Granja VIP tiene el éxito que no tuvo La Casa de los Famosos México

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

Flor Rubio es criticada en redes sociales tras asegurar que Eleazar Gómez “ya pagó su deuda”

31 Minutos anuncia conciertos en México tras éxito de su Tiny Desk: fechas y preventa para ‘Radio Guaripolo II’

DEPORTES

Vicente Sánchez revela que desea

Vicente Sánchez revela que desea volver a dirigir a Cruz Azul: “Ojalá se dé”

Isaac Alarcón regresa a los 49ers: fue cortado y recontratado en menos de 24 horas

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Monterrey vs Pumas, IA revela al ganador del partido

Cuál es el estado de salud de Bryan “Cuco” Angulo, ex futbolista de Cruz Azul que recibió un balazo en la pierna