Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja dos agresores abatidos en Michoacán

Foto: SSP Michoacán

Este jueves se registró un enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados en los limites de los municipios de Morelia y Madero del estado de Michoacán.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el hecho se registró durante tareas de investigación realizadas por personal de la institución, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y de la Policía de Morelia.

La acción operativa se llevaba a cabo en los límites de los municipios antes citados cuando los agentes sostuvieron un enfrentamiento que dejó dos agresores abatidos.

Como resultado del ataque también fueron aseguradas armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y un vehículo.

Atacan con drones la Presidencia Municipal de Zinapécuaro

Estos hechos ocurren dos días después de que se registrara el ataque con drones y armas de alto poder a la Presidencia Municipal de Zinapécuaro, Michoacán.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes 14 de octubre, el cual se extendió por aproximadamente 20 minutos a partir de las 3:00 horas y que dejó como saldo una mujer herida, daños en viviendas y afectaciones a la infraestructura de seguridad local.

La agresión fue ejecutada por un grupo armado que abrió fuego contra el edificio del Ayuntamiento en el que empleó drones para lanzar explosivos, una táctica que se ha vuelto frecuente en el estado.

Las detonaciones causaron pánico entre la población. | X / @michangoonga

Las detonaciones no solo impactaron la sede municipal, sino que también provocaron daños en tres viviendas cercanas y destruyeron un poste equipado con cámaras del sistema de videovigilancia C5 Michoacán, lo que redujo la capacidad de monitoreo en la zona.

Durante el ataque, una mujer que se encontraba en su domicilio resultó lesionada en una mano. El estruendo de los disparos y explosiones generó pánico entre los habitantes, quienes optaron por resguardarse en sus casas mientras se desarrollaba el enfrentamiento.

Videos captados por vecinos y testigos documentaron las ráfagas y detonaciones, y su rápida difusión en redes sociales evidenció la magnitud del suceso. Pocos minutos después de los hechos, y de acuerdo con información de medios locales, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda en la cabecera municipal.

Las versiones preliminares apuntan a que una mujer salió lesionada de un brazo tras los hechos Crédito: Redes Sociales

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Guardia Civil de Michoacán acudieron al lugar para patrullar la zona, realizar peritajes y verificar los daños ocasionados.

La administración municipal de Zinapécuaro emitió un comunicado oficial la mañana del martes, en el que condenó los hechos y reiteró que trabajarán para mantener la seguridad en la región.

El Gobierno local reiteró su compromiso con la “construcción de la paz y el bienestar social”, al tiempo que informó “se solicitó apoyo a las autoridades estatales y federales competentes con la intención de recuperar el orden” desde los primeros momentos del ataque.