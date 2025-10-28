Vale 460 millones de pesos la metanfetamina hallada en laboratorio clandestino en sierra de Zacatecas

(SSP Zacatecas)

Autoridades de Zacatecas confirmaron que en el laboratorio clandestino en la Sierra de Morones había más de una tonelada y media de metanfetamina, además de que en el sitio fueron hallados precursores, equipo táctico y un auto con reporte de robo.

Los reportes oficiales indican la droga asegurada en el sitio alcanza supera los 400 millones de pesos, según informaron autoridades federales el 27 de octubre.

Los hechos fueron reportados, en un primer momento, el pasado 25 de octubre cuando Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno estatal, quien publicó imágenes sobre un operativo por un laboratorio de narcóticos. Se trató de un predio ubicado en la zona entre los municipios de Apozol y Juchipila.

Una “afectación significativa” al crimen organizado

En el sitio fue asegurada más de tonelada y media de droga sintética. (Facebook/Rodrigo Reyes Mugüerza)

Días después, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Zacatecas confirmó que en el sitio encontraron una tonelada y 725 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina. Además de la droga, en el laboratorio había:

11 tambos metálicos y de plástico con capacidad de 200 litros

Un contenedor plástico de 130 litros con líquido traslúcido

Cuatro recipientes de 20 litros con sustancias químicas

18 termos de 10 galones (y uno de 5 galones) con químicos en proceso de cristalización

Ocho cajas con presunto cristal (metanfetamina)

Ocho bolsas plásticas con con posible droga

Un par de básculas digitales

10 cargadores para arma de fuego

Cinco placas balísticas, así como ropa y equipo táctico, entre ellos chalecos, fornituras y rodilleras

Una camioneta Ford F-350 con reporte de robo en Aguascalientes con fecha del 18 de octubre de 2022

Parte de lo hallado en el sito (SSP Zacatecas)

Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el valor de la metanfetamina hallada sería de 460 millones de pesos. La desarticulación del sitio fue calificado por las autoridades como una “afectación significativa a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico”.

En la revisión del inmueble participaron elementos de Seguridad estatal, el Ejército, la Guardia Nacional, así como elementos de la Policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Posterior al hallazgo de los indicios, el sitio quedo bajo resguardo de las autoridades federales para que sean realizados los peritajes e indagatorias necesarias y que pueda ser definido el alance de operación del laboratorio dedicado a la producción de drogas sintéticas.

Las imágenes compartidas por las autoridades estatales muestran parte de los indicios hallados en las instalaciones. No hay reporte de personas detenidas en el sitio.