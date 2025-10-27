Asesinan a síndico de Michoacán en su automóvil de camino a Penjamillo

Asesinan en su auto a Roberto Ramírez Zárate, síndico del Ayuntamiento de Penjamillo. (Redes Sociales)

El síndico de Penjamillo, Michoacán, Roberto Ramírez Zárate, fue asesinado en dicha región, mientras viajaba en su auto desde Numarán.

De acuerdo con información publicada por fuentes locales, su cadáver presentaba heridas de arma de fuego. Según Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, la Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones correspondientes.

Bedolla confirmó en conferencia de prensa este 27 de octubre el homicidio del síndico y aseguró que ya sostuvo comunicación con el fiscal Carlos Torres Piña, quien le informó que ya tenían algunos avances y que continúan realizando la investigación correspondiente.

El ataque contra el síndico ocurrió en la carretera Numarán - El Palmito. (Redes Sociales)

Agregó que la presidenta municipal desconoce que hubiera una amenaza previa y que no tenían conocimiento de ninguna situación en el entorno del síndico municipal.

De acuerdo con información de medios locales, los hechos ocurrieron sobre la carretera Numarán - El Palmito en el tramo rural de la comunidad de La Angostura.

Los primeros reportes señalan que el atentado ocurrió poco antes de las 23:00 horas, cuando Ramírez Zárate regresaba a su domicilio tras dejar a su hija en casa de familiares. Según los detalles difundidos por Red Michoacán, la víctima viajaba sola a bordo de un auto Nissan Tsuru color guinda, del cual se desconoce precisión del modelo, pues unos medios señalan que es 2007 y otros apuntan que se trata de un 2017.

Según la cronología proporcionada por la misma fuente, mientras conducía fue interceptado por sujetos armados, mismos que abrieron fuego en múltiples ocasiones.

Aún se desconoce el móvil del homicidio del síndico. (Facebook/ Roberto Ramirez Zarate)

Además, el medio local detalla que los impactos se concentraron en las puertas del lado izquierdo del vehículo y de manera extraoficial, reporteros de la región suponen que podría tratarse de una probable venganza entre células de cárteles.

Reporteros locales sugieren que los hechos que acabaron con la vida del síndico, podrían deberse a una venganza entre el CJNG y el Santa Rosa de Lima, que expandió sus operaciones a Querétaro y Michoacán aún cuando detuvieron a José Antonio Yépez, alias “El Marro”.

La alcaldesa de Penjamillo realizó una publicación en su cuenta oficial de Faceboook en la que dio sus condolencias a los familiares y amigos del síndico que ahora se encuentran en duelo.

El estado de Michoacán ha experimentado recientemente enfrentamientos que afectan la tranquilidad de la sociedad y un ejemplo de ello ocurrió este 27 de octubre.

De acuerdo con información emitida por autoridades de la misma entidad, se detuvo a ocho personas y se aseguró un arsenal luego de un enfrentamiento armado. Según las autoridades, el operativo se llevó a cabo en una zona rural donde fueron decomisadas armas largas, cartuchos y vehículos.

Michoacán es un estado marcado por la inseguridad debido a la presencia de grupos delictivos como el CJNG, que realiza múltiples actividades delictivas como la extorsión, el cobro de piso y el asesinato.