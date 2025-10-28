México

Cuál es el perfil nutricional de la ciruela pasa

Al estar deshidratada, la ciruela pasa puede conservarse durante varios meses en un lugar fresco y seco, por lo que es ideal como snack saludable

Por Abigail Gómez

Guardar
Ciruela pasa, una fruta seca
Ciruela pasa, una fruta seca saludable y rica en fibra, ideal para la digestión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciruela pasa es una fruta deshidratada obtenida a partir de la ciruela fresca, generalmente de la variedad “prunus domestica”.

El proceso consiste en secar las ciruelas al sol o mediante deshidratación artificial, lo que permite conservar la fruta por más tiempo y concentra sus azúcares naturales. Se consume como alimento directo, en recetas de repostería, ensaladas, guisos y como acompañamiento de carnes.

Se caracteriza por su color oscuro, piel arrugada, textura suave y sabor dulce y es popular entre especialistas en salud debido a que se considera un alimento de elevado valor nutricional, sobre el cual te contamos a continuación.

Se emplea en la medicina
Se emplea en la medicina tradicional para tratar estreñimiento y mejorar la salud digestiva.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el perfil nutricional de la ciruela pasa

Como mencionamos, la ciruela pasa es conocida por su densidad nutricional y su aporte significativo de fibra. Este es su perfil nutricional aproximado por cada 100 gramos:

  • Calorías: 240-260 kcal
  • Carbohidratos: 63-66 g(principalmente azúcares naturales)
  • Fibra dietética: 7-8 g(incluye fibra soluble e insoluble)
  • Proteínas: 2-2.5 g
  • Grasas: 0.3-0.5 g
  • Vitamina K: 60-70% del valor diario recomendado
  • Vitamina A (como betacarotenos): 15-20% del valor diario recomendado
  • Potasio: 700-730 mg
  • Hierro, magnesio y pequeñas cantidades de calcio y fósforo

Para obtener estos nutrientes, la ciruela pasa puede incorporarse fácilmente en la alimentación diaria para aprovechar sus beneficios, principalmente el aporte de fibra, antioxidantes y minerales. Algunas formas recomendadas de incluirla son:

  • Como snack: Consumir ciruelas pasas solas entre comidas en porciones moderadas (2 a 4 unidades), ideal como colación saludable.
  • En desayunos: Añadir trozos de ciruela pasa a avena, yogur, granola, cereales o batidos.
  • En ensaladas: Incorporar ciruelas pasas picadas a ensaladas verdes, de quinoa o de couscous, para dar un toque dulce y aumentar la fibra.
  • En guisos y platillos salados: Usarlas en recetas de pollo, cerdo o res, combinadas con frutos secos y especias, aportando sabor y textura.
  • En repostería: Integrarlas en panes integrales, galletas caseras o muffins para mejorar el contenido nutricional y el sabor.
  • Remojadas: Dejar en agua unas horas y consumirlas posteriormente, lo que ayuda a mejorar su digestión y el efecto laxante.
  • Infusiones: Preparar infusiones con ciruela pasa, especialmente para favorecer el tránsito intestinal.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener sus beneficios digestivos y nutricionales, es importante consumir ciruela pasa con suficiente agua y mantener una dieta equilibrada.

También se debe mencionar que a pesar de sus beneficios, en exceso puede aportar demasiados azúcares, por lo que la moderación es recomendable.

Temas Relacionados

ciruela pasanutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Intentan atacar con explosivos la casa de la mamá de El Chapo en Badiraguato

Decenas de familias han abandonado comunidades de la sierra de Badiraguato a raíz de recientes enfrentamientos

Intentan atacar con explosivos la

Megabloqueo y marcha de transportistas 29 de octubre en CDMX: así se alistan conductores

A dos días de la manifestación, los choferes ya dejaron un mensaje de esta protesta para el público en sus respectivas unidades

Megabloqueo y marcha de transportistas

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Los números que dieron la

Caen dos personas por el asesinato de Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Uno de los capturados fue vinculado a proceso y la situación jurídica d e otro será resuelta a finales de octubre

Caen dos personas por el

Línea 1 del Metro CDMX: cuáles son los nuevos trenes que darán servicio cuando abran Observatorio

Las autoridades capitalinas están en periodo de pruebas para la reapertura del tramo Juanacatlán - Observatorio

Línea 1 del Metro CDMX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos personas por el

Caen dos personas por el asesinato de Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Caen cuatro hombres en Tabasco con metanfetamina, armas largas y un manta con amenazas

Durante la tercera semana de octubre, la SSC detuvo a 25 personas por presunto narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc

Detienen a ocho personas tras ataque contra agentes municipales en Michoacán: cuatro son menores de edad

Vale 460 millones de pesos la metanfetamina hallada en laboratorio clandestino en sierra de Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: hijo de

La Granja VIP: hijo de Alfredo Adame prefiere pedir votos para Eleazar Gómez que para su papá

¿No sabes que música escuchar? Ranking Apple México las 10 canciones más reproducidas hoy

Novios se viralizan por poner un capítulo de Malcom en su comida de boda

De ‘La Casa de los Famosos México’ a ‘Mentiras El Musical’: no sólo Mar Contreras, Elaine Haro se une a la exitosa obra

Estas son las series más populares del momento en Netflix México para engancharse hoy mismo

DEPORTES

UNAM lamenta la muerte de

UNAM lamenta la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico; confirma colaboración con la FGJ

De qué murió Manuel Lapuente: revelan posible causa de su fallecimiento a los 81 años

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado