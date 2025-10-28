Cómo hacer una calaverita literaria de Día de Muertos con Inteligencia Artificial

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Crear una calaverita literaria con ayuda de una Inteligencia Artificial es un proceso de sólo unos minutos. Estos poemas humorísticos y satíricos, característicos del Día de Muertos en México, pueden inspirarse en cualquier persona, profesión, tema o situación actual.

Por lo general, las calaveritas literarias se dedican a familiares, amigos, artistas o políticos, usualmente es una sátira de sus actividades diarias donde La Catrina decide que ya terminó su tiempo de vida o bien, logran librar a la muerte.

A continuación se detalla cómo hacerlo paso a paso, con consejos para lograr el mejor resultado:

Crédito: Jovani Perez| Infobae México

1. Prepara tu solicitud

Antes de interactuar con la Inteligencia Artificial (IA), define lo siguiente:

Persona, personaje o situación : Decide sobre quién quieres que trate la calaverita

Características o contexto : Piensa en rasgos, anécdotas o situaciones asociadas a esa persona o tema.

Propósito o tono: Elige si quieres que sea divertida, irónica, crítica, nostálgica, etc.

Ejemplo: tu profesor de matemáticas. Características: siempre da mucha tarea, ama el café, usa lentes Tono: humorístico y respetuoso

2. Redacta tu petición a la IA

La calidad de la Calaverita literaria dependerá de cuántas especificaciones reciba la IA (Captura de pantalla)

Sé claro y específico. Cuanta más información des, mejor será el resultado.Ejemplo de solicitud:

Quiero una calaverita literaria dedicada a mi profesor de matemáticas. Es muy exigente, siempre deja mucha tarea, usa lentes y le gusta el café. Hazla divertida, pero con respeto.

3. Envía tu solicitud y recibe la respuesta

Utiliza la plataforma o aplicación de la IA (puede ser un chat, una página web o una app. Escribe tu solicitud y espera la generación del texto.

4. Lee y revisa el poema

Verifica que la calaverita cumpla con:

La métrica y rima características (generalmente versos octosílabos y rima consonante)

El tono que pediste

Los datos que proporcionaste

Si algo no te convence, puedes hacer ajustes manualmente o pedirle a la IA que modifique detalles (por ejemplo, que sea más corta, que incluya un chiste, o que cambie algún verso).

5. Ajusta la calaverita según el público o contexto

Asegúrate de que la calaverita sea adecuada para el lugar donde la compartirás (escuela, trabajo, familia).

(Captura de pantalla/Chat GPT)

Recomendaciones para hacer una calaverita con IA

Sé específico: Si tienes una idea clara de la temática, resultados o palabras clave, inclúyelas en tu descripción.

Pide múltiples versiones: Si lo deseas, puedes solicitar a la IA que haga varias versiones y elegir la que más te guste.

Corrige detalles: Si alguna rima o dato no te convence, puedes editarlo tú mismo o pedirle a la IA que lo corrija.

Solicita mejoras: Puedes pedirle a la IA que incluya referencias al Día de Muertos, juegos de palabras o bromas.

Imprime el texto o copia a mano y decora a tu gusto