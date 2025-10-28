México

Cómo hacer una calaverita literaria de Día de Muertos con Inteligencia Artificial

Estos textos suelen crearse para divertir o por una tarea escolar

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Crear una calaverita literaria con ayuda de una Inteligencia Artificial es un proceso de sólo unos minutos. Estos poemas humorísticos y satíricos, característicos del Día de Muertos en México, pueden inspirarse en cualquier persona, profesión, tema o situación actual.

Por lo general, las calaveritas literarias se dedican a familiares, amigos, artistas o políticos, usualmente es una sátira de sus actividades diarias donde La Catrina decide que ya terminó su tiempo de vida o bien, logran librar a la muerte.

A continuación se detalla cómo hacerlo paso a paso, con consejos para lograr el mejor resultado:

Crédito: Jovani Perez| Infobae México
Crédito: Jovani Perez| Infobae México

1. Prepara tu solicitud

Antes de interactuar con la Inteligencia Artificial (IA), define lo siguiente:

  • Persona, personaje o situación: Decide sobre quién quieres que trate la calaverita
  • Características o contexto: Piensa en rasgos, anécdotas o situaciones asociadas a esa persona o tema.
  • Propósito o tono: Elige si quieres que sea divertida, irónica, crítica, nostálgica, etc.

Ejemplo: tu profesor de matemáticas. Características: siempre da mucha tarea, ama el café, usa lentes Tono: humorístico y respetuoso

2. Redacta tu petición a la IA

La calidad de la Calaverita
La calidad de la Calaverita literaria dependerá de cuántas especificaciones reciba la IA (Captura de pantalla)

Sé claro y específico. Cuanta más información des, mejor será el resultado.Ejemplo de solicitud:

Quiero una calaverita literaria dedicada a mi profesor de matemáticas. Es muy exigente, siempre deja mucha tarea, usa lentes y le gusta el café. Hazla divertida, pero con respeto.

3. Envía tu solicitud y recibe la respuesta

Utiliza la plataforma o aplicación de la IA (puede ser un chat, una página web o una app. Escribe tu solicitud y espera la generación del texto.

4. Lee y revisa el poema

Verifica que la calaverita cumpla con:

  • La métrica y rima características (generalmente versos octosílabos y rima consonante)
  • El tono que pediste
  • Los datos que proporcionaste

Si algo no te convence, puedes hacer ajustes manualmente o pedirle a la IA que modifique detalles (por ejemplo, que sea más corta, que incluya un chiste, o que cambie algún verso).

5. Ajusta la calaverita según el público o contexto

Asegúrate de que la calaverita sea adecuada para el lugar donde la compartirás (escuela, trabajo, familia).

(Captura de pantalla/Chat GPT)
(Captura de pantalla/Chat GPT)

Recomendaciones para hacer una calaverita con IA

  • Sé específico: Si tienes una idea clara de la temática, resultados o palabras clave, inclúyelas en tu descripción.
  • Pide múltiples versiones: Si lo deseas, puedes solicitar a la IA que haga varias versiones y elegir la que más te guste.
  • Corrige detalles: Si alguna rima o dato no te convence, puedes editarlo tú mismo o pedirle a la IA que lo corrija.
  • Solicita mejoras: Puedes pedirle a la IA que incluya referencias al Día de Muertos, juegos de palabras o bromas.
  • Imprime el texto o copia a mano y decora a tu gusto

Temas Relacionados

Calaverita literariaDía de Muertosmexico-entretenimiento

Más Noticias

Caen cuatro hombres en Tabasco con metanfetamina, armas largas y un manta con amenazas

También llevaban armas larga y mochilas

Caen cuatro hombres en Tabasco

Registro de Útiles y Uniformes Escolares 2025: se alarga la fecha del registro

Los familiares de alumnos de primaria, secundaria y preescolar tendrán más tiempo para capturar sus datos

Registro de Útiles y Uniformes

¿Realmente el piloncillo es un buen sustituto del azúcar blanca?

En comunidades rurales, ha sido un endulzante básico y fuente accesible de energía rápida

¿Realmente el piloncillo es un

De ‘La Casa de los Famosos México’ a ‘Mentiras El Musical’: no sólo Mar Contreras, Elaine Haro se une a la exitosa obra

Las exintegrantes del reality show se suman al elenco de la icónica obra ochentera, prometiendo funciones llenas de emoción y nostalgia

De ‘La Casa de los

Estas son las series más populares del momento en Netflix México para engancharse hoy mismo

Netflix busca mantenerse en el agrado de su audiencia a través de estas historias

Estas son las series más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro hombres en Tabasco

Caen cuatro hombres en Tabasco con metanfetamina, armas largas y un manta con amenazas

Durante la tercera semana de octubre, la SSC detuvo a 25 personas por presunto narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc

Detienen a ocho personas tras ataque contra agentes municipales en Michoacán: cuatro son menores de edad

Vale 460 millones de pesos la metanfetamina hallada en laboratorio clandestino en sierra de Zacatecas

Ataque contra militares en Lagos de Moreno, Jalisco, deja un detenido, armas y vehículos asegurados

ENTRETENIMIENTO

De ‘La Casa de los

De ‘La Casa de los Famosos México’ a ‘Mentiras El Musical’: no sólo Mar Contreras, Elaine Haro se une a la exitosa obra

Estas son las series más populares del momento en Netflix México para engancharse hoy mismo

Pepillo Origel cuenta que vio a Yolanda Andrade con serios problemas para hablar en su regreso al foro

Apple México: las 10 canciones más reproducidas hoy

Fernando Delgadillo anuncia presentación gratuita en el Festival del Tlacoyo, Edomex

DEPORTES

UNAM lamenta la muerte de

UNAM lamenta la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico; confirma colaboración con la FGJ

De qué murió Manuel Lapuente: revelan posible causa de su fallecimiento a los 81 años

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado