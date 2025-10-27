Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, es detenido en Estados Unidos por su situación migratoria

Foto: Instagram/@inesgomezmont

En una acción que reaviva el interés por una de las investigaciones más extensas sobre corrupción y desvío de recursos en México, Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida, y actualmente permanece en el centro de procesamiento Krome North SPC.

El arresto responde a un asunto migratorio, aunque el nombre de Álvarez Puga aparece desde hace años en diversos expedientes por delitos de alto impacto vinculados a lavado de dinero y delincuencia organizada.

La detención, notificada por autoridades migratorias estadounidenses, no está relacionada directamente con las acusaciones fiscales en México, aunque podría derivar en un procedimiento de extradición.

Aún año y cinco meses, no se sabe nada sobr ela ubicación de la conductora y su esposo (Instagram/@inesgomezmont)

Las condiciones de su detención y proceso legal de Víctor Manuel Álvarez Puga en EEUU

Según información del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE), Álvarez Puga fue ingresado al Krome North Service Processing Center, una instalación destinada a la administración de migrantes en situación irregular, más que a individuos acusados de delitos penales.

Desde hace casi un mes permanece privado de la libertad mientras se define su situación migratoria, reportó El Heraldo de México. El periodista Darío Celis, quien cubre los casos de corrupción política para ese medio, detalló que la detención ocurrió porque “lo detuvieron los representantes de migración por un tema de su situación migratoria”, y recordó que episodios similares han involucrado a otros exfuncionarios mexicanos como Carlos Treviño.

Mientras las autoridades mexicanas analizan nuevas acciones legales, El Heraldo de México señala que no se descarta solicitar la extradición de Álvarez Puga, ya que los cargos formales en su contra permanecen activos en México. El empresario se encontraba en Estados Unidos pese a la existencia de una ficha roja de Interpol.

Las condiciones de su detención y proceso legal de Víctor Manuel Álvarez Puga en EEUU (IG: inesgomezmont)

De que se le acusa en México a Víctor Manuel Álvarez Puga

Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado y fundador junto a su hermano Alejandro Álvarez Puga del despacho Álvarez Puga y Asociados, es investigado por el presunto uso de empresas fantasma y la orquestación de operaciones para el desvío de recursos públicos y evasión fiscal.

Este bufete, con presencia en 45 ciudades mexicanas, se encuentra bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera por su presunta participación en una red que facilitó el lavado de dinero y malversación de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong.

El caso Álvarez Puga se vincula con una presunta red de corrupción que operó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó en septiembre de 2021 órdenes de aprehensión contra Víctor y Alejandro Álvarez Puga y Gómez Mont.

En paralelo, empresas consideradas ficticias habrían simulado licitaciones y falsificado documentos oficiales para acceder a fondos reservados bajo argumentos de seguridad nacional.

De que se le acusa en México a Víctor Manuel Álvarez Puga (Instagram/@inesgomezmont)

El vínculo con Inés Gómez Mont y la red financiera

La figura de Inés Gómez Mont, reconocida presentadora de televisión mexicana, ha estado ligada tanto a personajes del medio artístico como a figuras clave de diferentes gobiernos. Gómez Mont, sobrina del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, formó parte de diversos programas de entretenimiento en Televisa y TV Azteca.

Desde su matrimonio con Álvarez Puga en 2015, el matrimonio compartió relaciones con otros personajes investigados, como el abogado Juan Collado, encarcelado desde 2019.

De acuerdo con la prensa mexicana, tanto Gómez Mont como Álvarez Puga figuran desde 2018 en indagatorias del Servicio de Administración Tributaria por discrepancias fiscales.

En noviembre de 2018, Gómez Mont intentó resolver el conflicto pagando cerca de 11 millones de pesos en contribuciones federales, aunque la autoridad determinó posteriormente que aún quedaban 2 millones 604 mil pesos pendientes, lo que impidió cerrar el caso definitivo.