¿Cuál es el paradero de Inés Gómez Mont tras la detención de su esposo Víctor Álvarez Puga en EEUU?

La reciente detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Estados Unidos por motivos migratorios reavivó las especulaciones sobre el paradero de su esposa, la presentadora de televisión mexicana Inés Gómez Mont.

Hasta ahora, no existe reporte oficial que confirme que ella estuviera junto a él durante el arresto o que haya sido detenida por autoridades estadounidenses.

La detención de Víctor Álvarez Puga en Miami

El pasado mes, Víctor Álvarez Puga fue detenido en Miami, Florida, y trasladado al centro de procesamiento Krome North SPC. Fuentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE) informaron que la detención responde a su situación migratoria, sin relación directa inmediata con las denuncias fiscales abiertas en México.

La medida migratoria se tomó pese a la existencia de una ficha roja emitida por Interpol dentro de investigaciones en México.

Las autoridades estadounidenses no han comunicado hasta ahora vínculos entre este proceso migratorio y el proceso penal por corrupción y lavado de dinero que sigue abierto en territorio mexicano.

Investigación abierta y contexto legal en México para Inés Gómez Mont y su esposo

Álvarez Puga, junto a su hermano Alejandro Álvarez Puga, es señalado como presunto operador de una red de empresas fantasma y de maniobras para desviar recursos públicos. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República (FGR) mantienen investigaciones abiertas contra ambos empresarios y contra Inés Gómez Mont.

La FGR emitió órdenes de aprehensión en septiembre de 2021 por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El bufete Álvarez Puga y Asociados, con presencia en decenas de ciudades mexicanas, está bajo la lupa por posibles maniobras para evadir impuestos y lavar alrededor de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto federal.

La detención de Álvarez Puga podría derivar en un procedimiento de extradición, aunque, por ahora, su proceso abierto en Estados Unidos solo responde a cuestiones migratorias.

El enigma sobre el paradero de Inés Gómez Mont

El interés público se ha centrado en Inés Gómez Mont, quien se mantiene fuera del radar mediático desde hace más de tres años. La conductora mexicana, conocida por su trayectoria en Televisa y TV Azteca, fue vinculada a las investigaciones fiscales junto a su esposo.

Hasta este momento, las autoridades no tienen constancia de que Gómez Mont se encuentre en territorio estadounidense ni que haya sido arrestada.

Hace algunas semanas, el periodista argentino Javier Ceriani sugirió en su programa de YouTube que Inés Gómez Mont estaría en Dubái, y que personas ligadas a Televisa conocerían su localización tras una llamada entre la presentadora y una amiga. “Esa señora se levantó al teléfono y dijo: ‘Ay, me está llamando mi amiguita, está en Dubái y me está invitando a Dubái’”, expresó Ceriani durante su transmisión, recogida ampliamente por portales mexicanos.

A pesar de la expectación que generan estos comentarios, ninguna autoridad gubernamental ha confirmado oficialmente dicha versión. Gómez Mont sigue en calidad de prófuga desde la emisión de la ficha roja por parte de Interpol. Otros reportes anteriores, provenientes de personas del entorno familiar y de la prensa como Tita Bravo, exsuegra de Gómez Mont, mencionaron posibles ubicaciones en Chiapas, Puebla, Miami, Italia o islas del Caribe.

Desde el inicio del proceso legal, la única aparición pública de Inés Gómez Mont se limitó a manifestaciones por la vía legal en México y a un intento de pago ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de once millones de pesos en 2018. Las autoridades determinaron que aún permanecía un adeudo de más de dos millones, lo que impidió cerrar el caso.

La presentadora mantiene absoluto silencio en redes sociales y tampoco ha realizado declaraciones públicas. Su entorno más cercano tampoco ha emitido comunicados sobre su paradero, mientras las investigaciones en México continúan.

Las autoridades mexicanas estudian la posibilidad de solicitar la extradición de Víctor Álvarez Puga, cuyo domicilio más reciente documentado se ubicaba en Estados Unidos. Hasta ahora, sigue sin confirmarse si Inés Gómez Mont permanece fuera del país o si existen gestiones diplomáticas relacionadas con ella.