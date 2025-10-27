Sheinbaum afirma que la relación con España sigue firme; sobre la princesa Leonor dice “vamos a ver”

Claudia Sheinbaum deja en claro que las relaciones con España están bien (Jesús Avilés/Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la relación diplomática con España se mantiene sólida, pese a las tensiones surgidas en los últimos años a raíz de la solicitud de disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista.

Durante su conferencia matutina del 27 de octubre, la mandataria subrayó que “no se ha roto ninguna relación”, y destacó que entre ambos países persisten los vínculos culturales, económicos y turísticos.

“Fue hace poco la secretaria de Cultura, ha ido la secretaria de Turismo, es decir, hay relaciones económicas, políticas y turísticas”, puntualizó desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' manifestó que la relación con España estaba bien. (Gobierno de México)

No obstante, Sheinbaum reiteró que su gobierno continúa esperando una respuesta formal del Estado español a la carta enviada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitaba una disculpa por los agravios cometidos contra los pueblos originarios durante la colonización.

La presidenta señaló que aquella misiva fue “muy diplomática”, pero lamentó que la respuesta del gobierno español haya sido “poco diplomática”, al considerar que se emprendió una campaña mediática contra López Obrador.

“Nunca estuvimos de acuerdo con la manera en la que respondieron, y seguimos esperando una respuesta”, sostuvo.

Sheinbaum no invitó a ningún representante de España a su toma de protesta. REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Sheinbaum ha mantenido esta postura desde antes de asumir la presidencia. En febrero de 2025, cuando se le preguntó sobre una posible visita a España, respondió que “tenemos un temita”, en referencia a la falta de disculpa oficial.

Incluso, durante su toma de posesión en 2024, su gobierno optó por no invitar al rey Felipe VI, lo que fue interpretado como una señal de tensión en la relación bilateral.

Relación México - España

Pese a estos desencuentros, la mandataria subrayó que los lazos entre ambos países continúan activos, especialmente en materia cultural.

En este contexto, la presidenta fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de la princesa Leonor de Borbón, heredera del trono español, quien manifestó su deseo de visitar México y recorrer el Bosque de Chapultepec.

La princesa Leonor durante el acto de entrega del premio al ‘Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, a 25 de octubre de 2025, en Valdesoto, Sieto, Asturias (España). (Raúl Terrel / Europa Press)

Durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, en la que fueron reconocidos la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología e Historia, la princesa expresó: “Algún día espero tener la suerte de adentrarme en ese Bosque de Chapultepec y admirar más de tres mil años de historia; ver la Piedra del Sol y tantas muestras de vida olmeca, zapoteca, maya y mixteca. Hoy México está muy presente”.

Ante la pregunta sobre si invitaría a la princesa Leonor a visitar el país, Sheinbaum respondió con cautela y una leve sonrisa: “Bueno… vamos a ver”.

Aunque evitó confirmar una invitación oficial, Sheinbaum recalcó que México y España continúan compartiendo una relación activa y respetuosa.