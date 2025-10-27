México

Asesinan a Noé Pérez Urquidi, líder sindical en Salina Cruz, Oaxaca

El fallecimiento fue confirmado por la Fiscalía estatal

Por Luis Contreras

Fue atacado tras salir de un restaurante (Facebook/Maria De Louerdes Miranda)

Fue asesinado en Salina Cruz, Oaxaca, Noé Pérez Urquidi, quien se desempeñaba como líder sindical de la de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Dicha muerte fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la cual dio inicio a las investigaciones por el ataque contra el hombre.

"La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las investigaciones correspondientes respecto a la agresión en que una persona perdió la vida, víctima identificada como N.P.U. (líder sindical), hechos ocurridos en Salina Cruz“, se puede leer en el informe compartido el 27 de octubre.

Tras la agresión, las autoridades estatales desplegó elementos de un equipo interdisciplinario para que sean realizadas las averiguaciones y generar las primeras líneas de investigación.

La página de redes sociales del Sindicato 04 De Abril compartió una imagen de Pérez Urquidi en su honor. “Hoy perdimos un gran amigo y un gran líder”, se puede leer.

(Facebook/Maria De Louerdes Miranda)

Reportes de medios locales indican que al agresión en contra del hombre fue realizada durante la mañana del lunes en el centro comercial Pabellón, sitio donde el líder sindical bajó de una camioneta para reunirse con otras personas en un restaurante.

Posterior a la reunión es que sujetos accionaron sus armas en contra de Pérez Urquidi, los primeros informes señalan que pudo haberse tratada de un ataque directo.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

