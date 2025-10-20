Capturan en Oaxaca a dos integrantes de la célula criminal “Comandante Cromo” con 100 kilos de droga

Las autoridades detuvieron a El Chino y El Iber en un operativo conjunto. (FGEO)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) notificó la detención de dos operadores de la célula delictiva del “Comandante Cromo”.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, a esta organización criminal se le relaciona con la comisión de diversos delitos como extorsión, cobro de piso, homicidio, privación ilegal de la libertad, entre otros.

Además, notificó el aseguramiento de más de 100 kilogramos de drogas, durante un despliegue táctico que se llevó a cabo en el Istmo de Tehuantepec.

Las autoridades aseguraron más de 100 kilos de droga en el estado de Oaxaca. (FGEO)

El operativo de captura fue interinstitucional coordinado por la Fiscalía estatal, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Derivado de los trabajos de inteligencia criminal, fue posible localizar un centro de operaciones de esta célula delictiva, por lo que se llevó a cabo un despliegue operativo en Juchitán de Zaragoza, en el que se logró la detención de A.A.V.M., alias “El Chino” y de I.J.S., alias “El Iber”.

También aseguraron más de 100 paquetes de mariguana emplayados, de más un kilogramo de peso cada uno, lo cual tiene un valor comercial superior a los 4 millones de pesos.

Otras detenciones de la célula criminal “Comandante Cromo”

Las detenciones destacaron por ser integrantes de segunda línea. (FGE Oaxaca)

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la agrupación delictiva es una de las que más violencia genera en la región y con la Operación Sable, la participación coordinada de militares, marinos y fuerzas estatales y federales dio como resultado la captura de M.R.S.N., alias “El Marianín”.

La detención ocurrió en Juchitán de Zaragoza el 8 de abril de 2025 debido a que El Marianín habría participado en la persecución y asesinato de una persona en la población de La Venta, ubicada en la misma jurisdicción.

El grupo ejecutó la agresión con armas de fuego en la vía pública y las autoridades señalaron que “El Marianín” tenía vínculo directo con el núcleo de confianza del “Comandante Cromo”.

La ofensiva del gobierno mexicano ha llevado a la aprehensión de 65 integrantes de esta organización criminal, entre los que figuran nombres del llamado primer círculo, como A.M.L. (“El Werín”), R.M.S. (“Balatas”), M.A.T.M. (“Henry”), señalado como chofer y escolta personal del jefe de la célula, y J.F.C.O., identificado como presunto sicario.

En este esquema de detenciones destacan también integrantes del entorno familiar del líder: su madre, A.S.T. (“Na Shio Terán”), su hermana, C.I.S.S., y su padre, T.S.M..

En septiembre de 2025, otra acción coordinada permitió la detención de J.H.M.C., alias “Koki”, identificado como uno de los principales operadores y segundo en la línea de mando del “Comandante Cromo”.

Las fuerzas que integran la estrategia confirmaron a Proceso que la detención se efectuó en Salina Cruz, tras labores de inteligencia criminal en el marco de la misma operación.

Durante el arresto se decomisó un arma de fuego, marihuana y dosis de cristal. “Koki” fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente por delitos como narcomenudeo, extorsión, secuestro, portación de armas y amenazas, informó la FGEO.