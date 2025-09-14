México

Fiscalía de Oaxaca investiga a 10 elementos de seguridad por presunto feminicidio

Los elementos de seguridad ya fueron traslados para rendir declaraciones ante la Vicefiscalía Regional del Istmo

Por Guadalupe Fuentes

(Foto: SSPC Oaxaca)
(Foto: SSPC Oaxaca)

La muerte de una mujer que se encontraba bajo custodia en los separos de la comandancia de la policía municipal de Salina Cruz motivó la intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que activó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

El cuerpo de la víctima nombrada "A.T.B.A" en el comunicado de prensa, fue encontrada en una celda de la comandancia en la que había sido resguardada. Por ello la Fiscalía General del estado abrió una carpeta de investigación, que aseguraron sería trabajada con perspectiva de género y la aplicación de técnicas de ciencia forense para esclarecer las causas del fallecimiento.

Por otra parte, se ha informado que al menos 10 elementos de la policía municipal de Salina Cruz que se encontraban de turno durante el suceso han sido trasladados a las oficinas de la Vicefiscalía Regional del Istmo para rendir su declaración inicial. Con este procedimiento se busca recabar información clave sobre las circunstancias en las que la víctima fue detenida y posteriormente puesta bajo resguardo de la autoridad municipal.

La Fiscalía General del estado
La Fiscalía General del estado aseguró que ya se encuentran investigando los hechos (FGEO)

Según los primeros reportes conocidos por la Fiscalía de Oaxaca, la detención de la mujer se realizó por parte de la policía municipal de Salina Cruz, que la trasladó a la comandancia, donde quedó bajo custodia. Posteriormente, fue localizada sin vida en el interior de la celda donde permanecía detenida.

Tras la publicación del comunicado de prensa, usuarios de redes sociales denunciaron que esta no es la primera vez que pasa una situación así dentro de los separos, pues según internautas los hechos fueron iguales en el caso de una joven de nombre Abigail Hay Urrutia.

¿Quién era Abigail Hay Urrutia?

El cuerpo de Abigail Urrutia
El cuerpo de Abigail Urrutia fue encontrado sin vida al interior de los separos de Salina Cruz, Oaxaca, de acuerdo con los informes judiciales. (Foto: Twitter/@_ElenaRios)

Este nuevo caso revive el recuerdo de las circunstancias en las que murió Abigail Hay Urrutia, una mujer de 30 años que también había sido detenida en los separos de la Comandancia Municipal de Salina Cruz, Oaxaca.

La joven fue detenida tras una discusión con su pareja y horas después le hablaron a su familia para reconocer su cuerpo.

La policía del estado informó que la mujer se quitó la vida utilizando su ropa. Sin embargo, su familia rechazó esta versión y denunció irregularidades en el proceso de detención y custodia, demás de señalar signos de violencia en el cuerpo de Abigail.

Tras los hechos, autoridades estatales abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades de los agentes involucrados, sin embargo, a tres años de los hechos, no hay ningún sentenciado.

