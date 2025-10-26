México

¿Por qué dicen que no se debe comer melón y papaya juntos?

Estas frutas a menudo con consumidas en el mismo plato

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Semillas de papaya secas y
Semillas de papaya secas y frescas, conocidas por sus propiedades digestivas y antioxidantes, ideales para un estilo de vida saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de generaciones, el consumo conjunto de melón y papaya ha alimentado debates y creencias sobre posibles efectos negativos en la salud. La advertencia sobre mezclar ambas frutas se mantiene en la memoria colectiva de muchas familias en varios países de América Latina, donde perdura como recomendación habitual en la mesa.

Mitos, costumbres y supuestas advertencias sobre la digestión han influido en que persista la idea de evitar su consumo simultáneo. Las explicaciones varían entre argumentos populares y teorías que involucran cuestiones digestivas, aunque estas versiones presentan diferencias entre países y regiones.

Qué explica la creencia de no comer melón y papaya juntos

- (Imagen Ilustrativa Infobae)
- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consejo de no combinar melón y papaya suele basarse en creencias culturales más que en evidencia científica robusta. Una de las explicaciones más difundidas plantea que ambas frutas, al consumirse en conjunto, podrían generar molestias digestivas como inflamación o dolor abdominal. Esta percepción responde a que las frutas contienen distintas enzimas y azúcares, lo que ha generado la hipótesis popular de que podrían competir y entorpecer el proceso de digestión.

Otra razón común refiere a que el melón, por su alto contenido en agua y azúcares, se asocia en la tradición popular con una digestión delicada, mientras que la papaya aporta la enzima papaína, que cumple una función en la descomposición de proteínas. La teoría más extendida señala que mezclar frutas con potencial digestivo diferente podría alterar el tránsito intestinal y favorecer molestias, aunque investigaciones actuales no corroboran ningún peligro grave para la mayoría de personas sanas.

Distintos expertos en nutrición de México y otros países señalan que estos mitos carecen de sustento científico suficiente. No existe evidencia clínica de que la mezcla genere un daño específico o reacciones tóxicas, la tolerancia a las frutas depende más de la sensibilidad personal que de combinaciones catalogadas como dañinas.

El caso del consumo de melón y papaya refleja la persistencia de tradiciones orales en materia de alimentación, en especial en países de habla hispana. Los nutriólogos enfatizan que las personas con afecciones gastrointestinales o intolerancias particulares deben consultar a profesionales médicos antes de modificar su dieta, pero en la mayoría de casos no se identifican riesgos por consumir ambas frutas en una sola comida.

Temas Relacionados

PapayaMelónFrutasBienestarEstilo de Vidamexico-noticias

Más Noticias

Gran Premio de la Fórmula 1 en México 2025 EN VIVO: pilotos llegan al Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX

La tarde de este 26 de octubre estrellas del automovilismo muestran su poderío en el circuito de la capital mexicana

Gran Premio de la Fórmula

Marina y Defensa aseguran más de 350 kilos y 170 litros de metanfetamina en cateo conjunto en Sinaloa

Derivado de labores de investigación, las autoridades intervinieron en el domicilio que era utilizado para almacenar droga

Marina y Defensa aseguran más

Dos jóvenes desaparecieron tras un “levantón” violento en un autolavado de Culiacán, Sinaloa

Un grupo armado sometió a los empleados y los llevó a bordo de un Impala Tinto con rumbo desconocido

Dos jóvenes desaparecieron tras un

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 26 de octubre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Cuál es el tiempo de

Mexicanos celebran la confirmación del romance entre Katy Perry y Justin Trudeau: “Que lo traiga a Venga La Alegría”

La estrella pop y el ex primer ministro de Canadá decidieron hacer pública su relación durante la celebración del cumpleaños de la artista en París

Mexicanos celebran la confirmación del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina y Defensa aseguran más

Marina y Defensa aseguran más de 350 kilos y 170 litros de metanfetamina en cateo conjunto en Sinaloa

Dos jóvenes desaparecieron tras un “levantón” violento en un autolavado de Culiacán, Sinaloa

Asesinan a dos personas en deshuesadero de Culiacán, Sinaloa

Ataque en funeraria de Culiacán deja tres heridos: esto es lo que se sabe

Fuerzas armadas y estatales desmantelan en Zacatecas narcolaboratorio

ENTRETENIMIENTO

Mexicanos celebran la confirmación del

Mexicanos celebran la confirmación del romance entre Katy Perry y Justin Trudeau: “Que lo traiga a Venga La Alegría”

“Los Daniels han muerto”: Ismael Salcedo deja la banda y denuncia violencia y traición de sus excompañeros

La Granja VIP en vivo hoy domingo 26 de octubre en su segunda eliminación: quién es el granjero con menos votos

Lola Cortés confiesa si vetó a Jolette de La Granja VIP para evitar un enfrentamiento como en La Academia

Qué dice Wikipedia sobre Gloria Trevi y por qué motivo no ha podido modificar su biografía: “Pusieron puras porquerías”

DEPORTES

Gran Premio de la Fórmula

Gran Premio de la Fórmula 1 en México 2025 EN VIVO: pilotos llegan al Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX

Aficionados protagonizan peleas en las gradas del Gran Premio de México de la Fórmula 1 | Videos

Critican a Efraín Juárez por comparar a los Pumas con la guerra en Medio Oriente: “Presión es estar ahorita en Gaza”

México no olvida lo que Liam Lawson dijo de Checo Pérez y así lo abuchearon antes del Gran Premio de CDMX

Guenther Steiner elogia al público mexicano como el mejor del mundo previo al GP México 2025