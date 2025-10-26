Pemex extrae más de un millón de litros de hidrocarburo tras derrame en río Pantepec, Veracruz

Tras derrame de petróleo, las dependencias activan Plan Regional de Contingencia en río Pantepec Crédito: x.com/@Pemex

A través de un comunicado emitido este 25 de octubre de 2025 por parte de la Secretaría de Energía (Sener), informó que hasta el momento se han extraído 1 millón 602 mil litros de hidrocarburo en diez zonas clave distribuidas a lo largo del río Pantepec y sus afluentes en Veracruz.

Petróleos Mexicanos (Pemex) notificó que las labores para controlar el escape detectado en el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica–Madero, que se localiza en el municipio de Álamo Temapache.

El trabajo coordinado de 755 trabajadores de Pemex, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y el Gobierno del Estado de Veracruz ha permitido la operación continua orientada a minimizar el impacto generado por el incidente. Según lo informado, estas brigadas laboran de forma permanente para atender la emergencia.

Durante la jornada de apoyo realizada este 25 de octubre, se distribuyeron 657 despensas, 40 tinacos y 6,384 botellas de agua. Además, se desplegó el servicio de distribución de agua potable mediante tres pipas con capacidad de 45,000 litros cada una.

Desde el inicio de la contingencia, los reportes suman un total acumulado de 7,470 despensas entregadas, 527 tinacos, 14,242 botellas de agua y ocho pipas de 45,000 litros cada una.

Las acciones de responsabilidad social implementadas por Pemex incluyen la instalación de una cuarta Unidad Médica Móvil (UMM), destinada a ofrecer atención médica de primer nivel en la cabecera municipal de Poza Rica, Veracruz. Durante la jornada, las UMM otorgaron servicios médicos en las localidades de Agua Nacida, Kilómetro 33 y Doctor Montes de Oca.

Todas las labores operativas y de atención se llevan a cabo bajo protocolos ambientales estrictos y en coordinación con las comunidades, reafirmando el compromiso institucional de Pemex con la seguridad de la población, la protección del entorno y el trabajo conjunto con las autoridades federales y estatales.

Pemex informó sobre el avance en la recuperación de hidrocarburo en el río Pantepec, Veracruz. (Foto: Sener)

Ante problemática, Semar y Pemex activaron Plan Regional de Contingencia y Mando Unificado

La Secretaría de Marina informó que las acciones de alertamiento a la población forman parte integral del operativo, con el objetivo de prevenir cualquier contacto con las áreas afectadas por el derrame.

Las autoridades solicitaron a los habitantes que extremen precauciones y atiendan las recomendaciones emitidas por los equipos de emergencia presentes en los municipios impactados.

El Plan Regional de Contingencia y Mando Unificado permanece activo, mientras la Semar, Pemex y diversas dependencias federales y estatales mantienen el monitoreo permanente del derrame y coordinan acciones para el control de la emergencia.

“Con estas acciones la Secretaría de Marina a través de la Armada de México reitera su compromiso de apoyar a la ciudadanía ante situaciones de emergencia, sugiriendo atender todas las recomendaciones que les indiquen las autoridades correspondientes”, señaló la dependencia en comunicado oficial.