México

Citlalli Hernández señala inconsistencias en el proceso de María Guadalupe Martínez, mujer otomí que fue condenada a 50 años de prisión

Organizaciones y abogados señalan que la mujer otomí no contó con traductor en su idioma durante el juicio

Por Merary Nuñez

Guardar
Citlali Hernández apoya a María
Citlali Hernández apoya a María Guadalupe Martínez, indígena otomí condenada a 50 años de prisión por presunto secuestro.| FOTO: INE/CUARTOSCURO

Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, desde sus redes sociales, informó que ha mantenido comunicación con familiares y la defensa para brindar apoyo a María Guadalupe Martínez, mujer indígena otomí quien ha sido condenada a 50 años de prisión por presunto secuestro.

De acuerdo con Hernández “hay diversas inconsistencias en el proceso penal en su contra”, entre las que destaca la falta de acompañamiento de un traductor para Guadalupe.

La secretaria reiteró su compromiso de vigilar el caso y que “ninguna mujer se sienta sola”.

50 años y lo que hay detrás del caso de María Guadalupe

María Guadalupe Martínez. Foto: FB/Soy
María Guadalupe Martínez. Foto: FB/Soy Temoaya

Acusada por la pareja actual de su excompañero y padre de sus hijos por varios delitos, presunto secuestro, tentativa de feminicidio y abuso sexual, de estos últimos dos, fue absuelta. Estos señalamientos, de acuerdo con María Guadalupe, fueron luego de que intentara obtener una pensión alimenticia para sus dos hijos en el año 2021.

La carpeta de investigación que sigue vigente en contra de Guadalupe es sobre el supuesto delito de secuestro, de acuerdo con lo reportado por El País, la denunciante asegura que fue secuestra en junio de 2022 y luego fue retenida por tres horas en una supuesta casa de seguridad.

En ese sitio, tres hombres cometieron agresiones físicas, verbales y sexuales contra ella, además de atarla de manos y vendarle los ojos. La presunta autora intelectual del delito, María Guadalupe, supuestamente llegó ante la denunciante y le reprochó a la víctima que su esposo le prestaba más atención que a sus hijos y le advirtió que “recibiría su merecido”.

Los agresores usaron el teléfono móvil de la víctima para enviar mensajes, fotos y emojis a la pareja de la mujer, amenazándolo y buscando intimidarlo, sin embargo, éste nunca notificó a las autoridades durante las tres horas. La denunciante afirma, los secuestradores la soltaron, pese a que Guadalupe les pidió asesinarla. Estos mensajes son las pruebas que sostienen la decisión del juez de sentenciar a María Guadalupe Martínez por 50 años.

Deficiencias en la defensa de Guadalupe Martínez y omisión de intérprete

Colectivos feministas piden justicia para
Colectivos feministas piden justicia para María Guadalupe Martínez. Foto: FB/Soy Temoaya

Diversos colectivos defensores de Derechos Humanos y medios han reportado el proceso legal de María Guadalupe Martínez, evidenciando la falta de una traducción efectiva a su idioma nativo, el otomí, durante todo su proceso, lo que dificultó comprender tanto los cargos como los procedimientos legales.

Esto cambió hasta el día que se le dictó sentencia fue donde el Estado le brindó una traductora, situación que contraviene las garantías del debido proceso y ha sido señalada de forma reiterada por sus defensores.

La defensa y diversas organizaciones sociales, coordinadas por el equipo legal de Gabriela Amores, señalan que tanto el juez Víctor Martín Mejía Hernández como el Ministerio Público Raúl Amauri Velázquez Jaimes han descartado de forma sistemática pruebas de inocencia y recursos presentados durante el juicio.

Guadalupe Martínez permanece en su domicilio en Temoaya con un brazalete electrónico como medida de control. Su expareja y padre de sus hijos, según informa El País, sigue sin aportar manutención.

Temas Relacionados

Citlali HernándezSecretaría de las MujeresMaría Guadalupe MartínezEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Ataque en funeraria de Culiacán deja tres heridos: esto es lo que se sabe

Tras un reporte de tiroteo al 911, autoridades de los tres niveles de gobierno investigan los hechos

Ataque en funeraria de Culiacán

La Granja VIP en vivo hoy domingo 26 de octubre en su segunda eliminación: quién es el granjero con menos votos

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Ahora los españoles también ‘odian’ a Ángela Aguilar por la polémica de Shaila Dúrcal y “La gata bajo la lluvia”

Aunque la canción fue lanzada en 2023 y es una colaboración con Steve Aoki, la polémica sobre dicha autoría ha causado escándalo de forma reciente

Ahora los españoles también ‘odian’

Quién era y qué se sabe de la muerte de Charito Casas, ícono y querida voz del mariachi

La noticia de su deceso fue dada a conocer por su esposo

Quién era y qué se

Filtran nombre del segundo eliminado de La Granja VIP hoy domingo 26 de octubre, según encuestas finales

Los nominados finales de esta semana previo a la gran final del reality show de TV Azteca son: Alfredo Adame, Sandra Itzel y Eleazar Gómez

Filtran nombre del segundo eliminado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque en funeraria de Culiacán

Ataque en funeraria de Culiacán deja tres heridos: esto es lo que se sabe

Fuerzas armadas y estatales desmantelan en Zacatecas narcolaboratorio

Hallan cuerpo de maestra de kínder reportada como desparecida en Mazatlán

Marinos serán capacitados por Fuerzas Especiales de EEUU tras concluir curso de entrenamiento básico

Amenazan a fundadora de refugio de animales tras denunciar presunta desaparición de perros por instituciones en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy domingo 26 de octubre en su segunda eliminación: quién es el granjero con menos votos

Ahora los españoles también ‘odian’ a Ángela Aguilar por la polémica de Shaila Dúrcal y “La gata bajo la lluvia”

Quién era y qué se sabe de la muerte de Charito Casas, ícono y querida voz del mariachi

Filtran nombre del segundo eliminado de La Granja VIP hoy domingo 26 de octubre, según encuestas finales

Profeco identifica irregularidades en sucursales de Gameplanet

DEPORTES

Guenther Steiner elogia al público

Guenther Steiner elogia al público mexicano como el mejor del mundo previo al GP México 2025

William Scull ya tiene rival luego de la derrota sufrida ante Canelo Álvarez

Chivas gana, gusta y golea al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío

Rodolfo Rotondi confiesa lo que le ha fallado a Cruz Azul para ser campeón de liga: “Nos han faltado detalles”

El Hijo de Dr. Wagner Jr. cae en Halloween Havoc: se esfuma el sueño del título norteamericano