Repartidor cae a una tumba en pleno funeral y el video se vuelve viral: “Servicio hasta el más allá”

El joven repartidor no vio la tumba abierta y protagonizó un momento que ya es tendencia

Por Jesús F. Beltrán

La escena fue captada en
La escena fue captada en video y supera los 58 millones de reproducciones.

Un momento solemne terminó convirtiéndose en una escena inesperada dentro de un cementerio, luego de que un repartidor de flores cayera de forma accidental en una fosa abierta durante un funeral. El incidente fue grabado en video y difundido masivamente en redes sociales, provocando una mezcla de sorpresa y risas entre quienes lo presenciaron.

El metraje fue publicado en TikTok por la usuaria @zuly_bd. En el video se observa a un joven que llega al funeral con un arreglo floral en las manos, aparentemente para entregarlo a familiares o amigos del difunto. Mientras intenta encontrar un espacio entre los asistentes, el repartidor camina sin percatarse del pozo destinado al ataúd que se encontraba justo frente a él.

De un momento a otro, el joven pisó en falso y cayó directamente dentro de la tumba abierta. El asombro fue instantáneo. Algunos presentes llevaron las manos al rostro, sin saber si intervenir o contener la risa, mientras otros corrieron para auxiliarlo y ayudarlo a salir. Después del susto inicial, el repartidor logró incorporarse sin lesiones graves y sostuvo nuevamente las flores que había llevado para la ceremonia, lo que generó más reacciones entre los asistentes.

El público digital convirtió el
El público digital convirtió el momento en uno de los más comentados del mes.

El video superó los 58 millones de reproducciones y acumuló casi un millón de “me gusta” en TikTok, siendo uno de los contenidos más vistos y comentados recientemente en la plataforma. La viralidad creció especialmente por el contraste entre el ambiente de luto y el inesperado accidente.

Los usuarios de TikTok no tardaron en convertir la situación en un fenómeno humorístico. Entre los comentarios destacados, la creatividad fue evidente. Algunos escribieron frases como: “¿También piden a domicilio desde el más allá?”, expresando sorpresa con humor negro sobre el lugar de la entrega. “Pasaron del llanto a la risa en un segundo”, señalando el cambio drástico de emociones en la ceremonia.“La ubicación dio justo ahí y él cumplió con la entrega”, ironizó otro usuario sobre el papel de la tecnología en el incidente. “No mames, carnal, todavia no te toca”, agregó alguien más al ver lo cerca que estuvo de sufrir un daño mayor. “El muerto viendo que le ganaron lugar”, bromeó otro internauta sobre la caída directa en la fosa. “Entrega a domicilio. Excelente servicio”, mencionó un comentario que destacó el profesionalismo del repartidor pese al accidente. “El buscador: que significa caerse en una tumba”, escribió alguien más haciendo referencia a lo que el protagonista pudo haber buscado en internet después del evento. “El vato: ufff estuvo cerca, casi me muero también”, se lee en otra reacción que despertó miles de risas.

Un incidente inesperado en un cementerio provoca sorpresa y risas entre los asistentes. Crédito: Tiktok / @zuly_bd

Aunque algunas personas consideraron inapropiadas las burlas por tratarse de un funeral, la mayoría de las interacciones se centró en el aspecto cómico y en la suerte del joven que logró salir ileso de una situación tan peculiar.

Hasta ahora se desconoce la identidad del protagonista, pero su caída ha quedado en la memoria digital como uno de los momentos virales más comentados del mes.

