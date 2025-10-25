Procesan a “El Chesman” por el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

El padre fue asesinado el 20 de octubre de 2024. Foto: EFE / SSP Chiapas

Héctor “N”, alias “El Chesman”, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, ocurrido en octubre en octubre de 2024 cuando fue agredido a tiros en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Además de su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio del párroco, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo su vinculación a proceso por asociación delictuosa, esto luego de ser identificado como presunto líder del grupo criminal “Los Motonetos”, con presencia en ese estado.

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal con residencia en Cintalapa, Chiapas, el Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó datos de prueba suficientes para señalar la posible participación de Héctor “N” en la coordinación e instrucción a los autores materiales del asesinato del párroco Marcelo Pérez.

Por lo anterior, el juez también dictó prisión preventiva oficiosa y seis meses de plazo para la investigación complementaria. En tanto, la FGR detalló que la investigación continúa abierta en contra de otros posibles participantes en el homicidio del padre.

Autor material ya fue sentenciado

El padre Marcelo se dedicó a servir a las comunidades indígenas más vulnerables. (Foto: X@JJDiazMachuca)

Esta vinculación a proceso se suma a la sentencia de 20 años de prisión en contra de Edgar “N”, la cual fue obtenida por el Ministerio Público Federal luego de que se acreditó su responsabilidad como autor material del asesinato.

Las investigaciones refieren que el 20 de octubre de 2024 -día de los hechos- Edgar “N” se ocultó afuera de la capilla del Barrio de Cuxtitali para atacar al padre Pérez cuando finalizara la misa que oficiaba.

Al salir del recinto, el sujeto siguió al párroco y le disparó con un arma de fuego mientras se dirigía a su vehículo para abandonar el lugar.

Edgar “N” fue acusado del delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, por el que enfrenta una sentencia de 20 años de prisión.

Así fue la captura de “El Chesman”

Su captura se realizó el pasado 22 de octubre. Foto: Facebook / Jorge Luis Llaven Abarca

La detención del sujeto se efectuó el pasado 22 de octubre por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se ejecutó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de pandillerismo y atentados contra la paz del estado y la colectividad, por los hechos ocurridos el 7 de octubre de 2023 en San Cristóbal de las Casas.

De acuerdo con las investigaciones, “El Chesman” junto con otras personas amedrentaron a transeúntes y comerciantes en la terminal de corto recorrido para que solicitarles dinero y dejarlos pasar para vender los productos transportaban, y en caso de no hacerlo, los agredían físicamente.

Tras ser detenido, Héctor “N” fue recluido en el CERSS No. 14 “El Amate”, mientras las autoridades se mantenían a la espera de que la FGR ejecutara la orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado en agravio del padre Marcelo Pérez.