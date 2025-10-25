México

Procesan a “El Chesman” por el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Héctor “N” habría coordinado con los autores materiales el homicidio

Por Ale Huitron

Guardar
El padre fue asesinado el
El padre fue asesinado el 20 de octubre de 2024. Foto: EFE / SSP Chiapas

Héctor “N”, alias “El Chesman”, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, ocurrido en octubre en octubre de 2024 cuando fue agredido a tiros en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Además de su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio del párroco, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo su vinculación a proceso por asociación delictuosa, esto luego de ser identificado como presunto líder del grupo criminal “Los Motonetos”, con presencia en ese estado.

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal con residencia en Cintalapa, Chiapas, el Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó datos de prueba suficientes para señalar la posible participación de Héctor “N” en la coordinación e instrucción a los autores materiales del asesinato del párroco Marcelo Pérez.

Por lo anterior, el juez también dictó prisión preventiva oficiosa y seis meses de plazo para la investigación complementaria. En tanto, la FGR detalló que la investigación continúa abierta en contra de otros posibles participantes en el homicidio del padre.

Autor material ya fue sentenciado

El padre Marcelo se dedicó
El padre Marcelo se dedicó a servir a las comunidades indígenas más vulnerables. (Foto: X@JJDiazMachuca)

Esta vinculación a proceso se suma a la sentencia de 20 años de prisión en contra de Edgar “N”, la cual fue obtenida por el Ministerio Público Federal luego de que se acreditó su responsabilidad como autor material del asesinato.

Las investigaciones refieren que el 20 de octubre de 2024 -día de los hechos- Edgar “N” se ocultó afuera de la capilla del Barrio de Cuxtitali para atacar al padre Pérez cuando finalizara la misa que oficiaba.

Al salir del recinto, el sujeto siguió al párroco y le disparó con un arma de fuego mientras se dirigía a su vehículo para abandonar el lugar.

Edgar “N” fue acusado del delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, por el que enfrenta una sentencia de 20 años de prisión.

Así fue la captura de “El Chesman”

Su captura se realizó el
Su captura se realizó el pasado 22 de octubre. Foto: Facebook / Jorge Luis Llaven Abarca

La detención del sujeto se efectuó el pasado 22 de octubre por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se ejecutó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de pandillerismo y atentados contra la paz del estado y la colectividad, por los hechos ocurridos el 7 de octubre de 2023 en San Cristóbal de las Casas.

De acuerdo con las investigaciones, “El Chesman” junto con otras personas amedrentaron a transeúntes y comerciantes en la terminal de corto recorrido para que solicitarles dinero y dejarlos pasar para vender los productos transportaban, y en caso de no hacerlo, los agredían físicamente.

Tras ser detenido, Héctor “N” fue recluido en el CERSS No. 14 “El Amate”, mientras las autoridades se mantenían a la espera de que la FGR ejecutara la orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado en agravio del padre Marcelo Pérez.

Temas Relacionados

El ChesmanPadre Marcelo PérezAsesinato párrocoChiapasLos MotonetosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Soda Stereo en México: estos son los precios oficiales de los boletos para sus conciertos

La banda dará tres shows en el país y esto lo que te costarán las entradas

Soda Stereo en México: estos

Chucky Lozano rompe el silencio tras su indisciplina con el San Diego FC: “Soy una persona apasionada”

El atacante mexicano fue separado del plantel y se quedó fuera de la convocatoria para encarar los primeros partidos de Playoffs

Chucky Lozano rompe el silencio

Detienen en Chiapas a 6 sujetos en zona donde operaban integrantes del Cártel de Sinaloa

Les fueron aseguradas armas, cargadores y equipo táctico en el tramo carretero Tapilula-Rayón

Detienen en Chiapas a 6

IMSS envía mensaje tras muerte de una menor en Sonora por picadura de alacrán

El hospital informó que en esos momentos no contaba con el antídoto en existencia, pero se gestionó su obtención de manera inmediata

IMSS envía mensaje tras muerte

Sergio Mayer Mori se “obsesiona” con los 2 millones de votos que tiene Teo en La Granja VIP

El apoyo que goza el amigo de Ricardo Peralta se ha convertido en el tema favorito del hijo de Bárbara Mori

Sergio Mayer Mori se “obsesiona”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Chiapas a 6

Detienen en Chiapas a 6 sujetos en zona donde operaban integrantes del Cártel de Sinaloa

Procesan a sargento señalado por el asesinato de la soldado Stephany Carmona: cargos no serían por homicidio

Golpe a la Unión de Tepito: detienen a dos presuntas integrantes durante cateos

Reportan balacera en Tepito, hay dos muertos y un herido

Cae en Edomex el “H4″, integrante de Los Beltrán Leyva requerido por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer Mori se “obsesiona”

Sergio Mayer Mori se “obsesiona” con los 2 millones de votos que tiene Teo en La Granja VIP

La Granja VIP: esta fue la impactante tragedia familiar que marcó a Eleazar Gómez cuando era estrella infantil

De Guns N’ Roses a Rauw Alejandro, esta es la lista de conciertos de noviembre en la CDMX

“Esto no sirve”: Ana Bárbara enfurece en plena presentación por problemas con el audio

La Granja VIP EL VIVO: Eleazar Gómez revela el pacto que tenía con Sandra Itzel la tarde de hoy 24 de octubre

DEPORTES

¿Quién ganará entre Cruz Azul

¿Quién ganará entre Cruz Azul y Monterrey de acuerdo a la IA?

Esto es lo que dijo el Divino Espinoza sobre ser el sucesor de Canelo Álvarez: “Todo llega a quien se lo merece”

Chivas vs Atlas, cómo quedará el Clásico Tapatío de acuerdo a la IA

¿Quién será el rival de México Femenil en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2025?

GP México 2025: estos serán los horarios de las prácticas 3 y clasificación de la F1 del sábado 25 de octubre