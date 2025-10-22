Cae “El Chesman”, segundo implicado en el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

El padre fue asesinado el 20 de octubre de 2024. Foto: EFE / SSP Chiapas

Fue detenido un segundo implicado en el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas, identificado como Héctor “N”, alias “El Chesman”, presunto líder del grupo criminal “Los Motonetos”.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, informó que la detención del sujeto se efectuó por los delitos de pandillerismo y atentados contra la paz del estado al ser identificado como líder de un grupo delictivo generador de violencia, sin embargo, también está relacionado con la carpeta de investigación del homicidio del párroco, ocurrido en octubre de 2024 en San Cristóbal de las Casas.

“Se encuentra en estos momentos siendo recluido en el penal correspondiente y a disposición del órgano jurisdiccional. También quiero hacer mención muy importante de que esta persona hoy detenido, Héctor ”N", alias “El Chesman”, se encuentra relacionado a los lamentables hechos ocurridos en octubre del año pasado en donde perdió la vida el párroco Marcelo Pérez", comentó en fiscal.

Ante los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una carpeta de investigación en la que se encuentra trabajando de manera coordinada con la Fiscalía del Estado para ejecutar la orden de aprehensión por homicidio calificado en contra del hombre.

*Información en desarrollo...