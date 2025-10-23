México

Cómo usar vinagre de manzana para eliminar las manchas en las axilas y controlar el mal olor de forma efectiva

Muchas personas desconocen que este ingrediente puede ser usado para comabtir esta condición

Por Abigail Gómez

Guardar
Son muchos los factores que
Son muchos los factores que pueden favorecer la aparición de este tono oscuro

Si bien el oscurecimiento en las áxilas no representa en sí mismo un problema de salud, sí puede llegar a causar inseguridad en quienes la padecen, sobre todo en el caso de las mujeres.

Y es que son muchas las razones que pueden causar este oscurecimiento, tales como factores hormonales, la depilación, el uso de ciertos desodorantes, entre otros.

Es por ello que es importante determinar la causa que las produce para evitar que el problema avance y para combatir el oscurecimiento y para esto existe un remedio fácil de llevar acabo, además de económico, que te ayudará a eliminar el tono oscuro de manera efectiva y que pocos conocen.

Se trata del vinagre de manzana, el cual se sabe que tiene muchos usos cosméticos, pero no muchos conocen este beneficio, sobre el cual te contamos a continuación.

El roce constante de la
El roce constante de la piel, ya sea por el movimiento, la ropa ajustada o la depilación, provoca irritación e hiperpigmentación.

Cuáles son las propiedades del vinagre de manzana que ayudan a aclarar las axilas

El vinagre de manzana se utiliza como remedio casero para aclarar las axilas y reducir el mal olor corporal gracias a las siguientes propiedades:

  • Ácidos orgánicos: Contiene ácido acético y otros ácidos naturales, como el málico y el láctico, que ayudan a exfoliar la piel al favorecer la eliminación de células muertas y residuos.
  • Efecto antimicrobiano: Limita la proliferación de bacterias y hongos responsables del mal olor, creando un entorno menos favorable para su desarrollo.
  • Propiedades astringentes: Ayuda a reducir el exceso de grasa en la piel y a cerrar los poros, lo que puede disminuir la acumulación de impurezas.
  • Regulación del pH: Contribuye a equilibrar el pH de la piel, lo que ayuda a mantener una microbiota saludable y a prevenir irritaciones que pueden derivar en hiperpigmentación.
El uso regular y moderado
El uso regular y moderado del vinagre de manzana, siempre que la piel no esté irritada o lesionada, puede complementar la higiene de las axilas y la uniformidad de su tono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar vinagre de manzana para ayudar a blanquear las axilas y combatir el mal olor

Para aplicar vinagre de manzana en las axilas con el objetivo de ayudar a aclarar la piel y combatir el mal olor, se recomienda el siguiente procedimiento:

  1. Limpieza previa: Lava las axilas con agua tibia y jabón suave. Seca completamente la zona.
  2. Dilución: Mezcla partes iguales de vinagre de manzana y agua (por ejemplo, una cucharada de cada uno) para disminuir la posibilidad de irritación.
  3. Aplicación: Empapa un algodón en la solución y pásalo sobre las axilas.
  4. Tiempo de acción: Deja actuar entre 10 y 15 minutos.
  5. Enjuague: Lava la zona con agua tibia y sécala al concluir el tiempo de exposición.
  6. Frecuencia: Realiza esta aplicación dos o tres veces por semana.

Recomendaciones:

  • No apliques el vinagre sobre piel recién depilada, irritada o lesionada.
  • Si se presentan enrojecimiento o ardor, suspende su uso.
  • Realiza una prueba en una pequeña zona antes de iniciar el uso regular.
  • Consulta a un dermatólogo ante dudas o en casos de sensibilidad cutánea.
Con este remedio verás resultados
Con este remedio verás resultados en poco tiempo.

El vinagre de manzana puede ayudar a controlar bacterias responsables del mal olor y, con el uso regular y prudente, podría contribuir a la uniformidad del tono de la piel.

Recuerda que para eliminar de raíz el problema, es vital determinar la causa del oscurecimiento y combatirla también.

Temas Relacionados

áxilasvinagre blancobellezacosméticamexico-noticias

Más Noticias

¿Qué pasa si como melón en la noche?

Durante la época del verano, cuando las temperaturas y la necesidad de hidratación se intensifican, surgen los mitos que giran en torno al consumo de esta fruta

¿Qué pasa si como melón

Hijos de Eugenio Derbez se vuelven virales por baile “vulgar” e “indecente”

El clip subido por Aislinn provocó incomodidad en los internautas

Hijos de Eugenio Derbez se

Gran Premio de México 2025: Lewis Hamilton honra a Roscoe en el emotivo altar del Día de Muertos en la F1

La parrilla se vistió de alegría con una ofrenda para honrar la memoria del perro y rendir tributo a una emblemática tradición mexicana

Gran Premio de México 2025:

¿Cuál fue la razón del enfrentamiento entre diputados de Coahuila, previo a comparecencia de la CFE?, esto sabemos

Era una reunión previa a la conferencia que tendrá la directora de la CFE el próximo lunes

¿Cuál fue la razón del

Muere fisicoculturista Jorge Corona a los 26 años ahogado en el mar, así fueron sus últimos días

El atleta, conocido por su disciplina y carisma, falleció en un accidente en el mar de Quintana Roo, generando conmoción entre sus fans y colegas que hoy lo recuerdan por su pasión y entrega al deporte

Muere fisicoculturista Jorge Corona a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secretaría de Marina asegura armas

Secretaría de Marina asegura armas largas y municiones en Culiacán: hay 7 detenidos

Quién es José Luis Abarca, exalcalde de Iguala involucrado en el caso Ayotzinapa al que le ratificaron amparo

Comando asesina a empresario citrícola en plena vía pública de Álamo, Veracruz

Donald Trump asegura que México está controlado por los cárteles: “Líderes tienen miedo en su propio país”

CIBanco, Intercam y Vector ya no operan tras sanciones de EEUU por posible lavado de dinero: ABM

ENTRETENIMIENTO

Muere fisicoculturista Jorge Corona a

Muere fisicoculturista Jorge Corona a los 26 años ahogado en el mar, así fueron sus últimos días

Aseguran que Kike Mayagoitia es el “infiltrado” de La Granja VIP, estaría buscando generar peleas

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de octubre

“Don Armando y Don Fernando”: así fue el encuentro entre Jaime Camil y Jorge Enrique Abello, los jefes de ‘las feas’

La Granja VIP EN VIVO: continúa la tensión entre Lis Vega y Sandra Itzel la tarde de hoy 23 de octubre

DEPORTES

Gran Premio de México 2025:

Gran Premio de México 2025: Lewis Hamilton honra a Roscoe en el emotivo altar del Día de Muertos en la F1

Muere fisicoculturista Jorge Corona a los 26 años ahogado en el mar, así fueron sus últimos días

¿Andrade podría regresar a WWE? El movimiento que podría sacudir AEW

Ya hay árbitro central para el clásico tapatío entre Chivas y Atlas

¿Qué lugar ocupa Terence Crawford entre los mejores libra por libra tras vencer a Canelo Álvarez, según David Benavidez?