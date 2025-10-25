¿Cotizas en el IMSS? Así puedes pedir 160 mil pesos del Infonavit para mejorar tu vivienda

Ofrece a los trabajadores con Afore la posibilidad de acceder al crédito Mejoravit Solo para Ti

Si eres trabajador que cotiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y estás registrado en el Infonavit, puedes acceder a un financiamiento especial para mejorar tu vivienda sin necesidad de hipotecarla.

Se trata del programa Mejoravit Solo para Ti, el cual otorga hasta 160 mil pesos directamente en tu cuenta bancaria para realizar remodelaciones, ampliaciones o reparaciones en tu hogar.

Este crédito está diseñado para quienes no buscan adquirir una vivienda nueva, sino mejorar la que ya poseen. El monto que puedes recibir depende del saldo disponible en tu Subcuenta de Vivienda y de tu capacidad de pago, con un rango que va desde 10 mil 318 hasta 163 mil 030 pesos.

El financiamiento aplica tasas de interés fijas, con el objetivo de facilitar la planificación de los pagos y asegurar que los derechohabientes puedan invertir en su hogar de manera responsable.

Trabajadores que cotizan en el IMSS y están registrados en el Infonavit pueden acceder al crédito Mejoravit Solo para Ti, recibiendo hasta 160 mil pesos directamente en su cuenta para mejorar, remodelar o ampliar su vivienda

Requisitos para acceder al crédito Mejoravit

Para ser candidato a este crédito, los trabajadores deben cumplir con ciertos requisitos:

Ser derechohabiente del Infonavit y cotizar de manera continua en el IMSS por al menos cuatro meses .

Mantener una relación laboral activa.

No contar con un crédito vigente con Infonavit, o cumplir con las condiciones estipuladas si ya se tiene uno.

Contar con saldo en la Subcuenta de Vivienda.

Aprobar la evaluación de crédito y capacidad de pago.

Además, es necesario reunir una serie de documentos:

Solicitud de inscripción de crédito

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP

RFC

Comprobante de domicilio reciente

Carta bajo protesta de decir verdad

Formato de presupuesto de obra

Estado de cuenta bancario a nombre del solicitante con vigencia no mayor a dos meses

Cómo solicitar el crédito paso a paso

Solicitar este financiamiento es sencillo y se puede realizar en línea o de manera presencial:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit y verifica tu elegibilidad para el crédito Mejoravit Solo para Ti. Completa los módulos del Curso Saber Más para Decidir Mejor, requerido para avanzar en el trámite. Realiza tu proyecto y presupuesto de obra en los formatos disponibles en Mi Cuenta Infonavit o en el portal oficial. Presenta la documentación completa y agenda tu cita en un Centro de Servicio Infonavit, o realiza el trámite completamente en línea. Notifica a tu empleador que estás solicitando un crédito. Formaliza el crédito y recibe el depósito directamente en tu cuenta bancaria.

¿En qué puedes usar el crédito?

Los recursos otorgados se pueden destinar a una amplia variedad de mejoras, incluyendo reparación de fugas de agua o gas, pintura interior y exterior, impermeabilización, cambio de pisos y cancelería, instalación de aire acondicionado, ventiladores, paneles solares, bombas de agua, calentadores, desazolve, jardinería, y otras mejoras que incrementen la habitabilidad de tu vivienda.

El Infonavit otorga nueve meses para utilizar el dinero, con la posibilidad de solicitar tres meses adicionales si no se completa el uso dentro del tiempo establecido. Es importante conservar todas las facturas y comprobantes de las compras o servicios contratados.

Con este crédito, el Infonavit busca apoyar a los trabajadores a invertir en su hogar de manera práctica, segura y sin comprometer la propiedad como garantía, ofreciendo una alternativa accesible y confiable para mejorar la calidad de vida en la vivienda propia.