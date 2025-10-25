Beca Rita Cetina para primaria: cuánto dinero recibirán las familias en total durante 2026

Beca Rita Cetina, próximamente para alumnos de primaria (Archivo)

El anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre la próxima ampliación de la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” representa un cambio significativo en el acceso a apoyos económicos para estudiantes de escuelas públicas en México. A partir de 2026, todas las niñas y niños inscritos en primaria podrán beneficiarse de este programa, que hasta ahora se encontraba en una fase inicial dirigida únicamente a estudiantes de secundaria.

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” constituye una de las iniciativas prioritarias del Gobierno de México para respaldar a familias cuyos hijos cursan preescolar, primaria o secundaria en instituciones públicas. El esquema de apoyo contempla un monto de 1.900 pesos bimestrales por familia, al que se suman 700 pesos adicionales por cada estudiante registrado en el núcleo familiar.

En 2025, la convocatoria permitió que los estudiantes de secundaria solicitaran este beneficio, estableciendo así el punto de partida del programa.

La estrategia de expansión diseñada por la SEP se implementará en dos etapas diferenciadas. En la primera, prevista para enero de 2026, se integrarán al programa los alumnos de 6°, 5° y 4° grado de primaria. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, se incorporarán los estudiantes de 3°, 2° y 1° grado, lo que permitirá alcanzar la universalidad del apoyo en el nivel primario. De este modo, la cobertura se extenderá de manera progresiva hasta abarcar a la totalidad de la matrícula de primaria.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina en total?

La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

En total, el apoyo se dará durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, es decir, habrá cinco pagos de 1900 pesos mexicanos. En total, cada familia recibirá 9 mil 500 pesos mexicanos. Por supuesto, familias con más hijos recibirán más dinero.

El plan contempla una segunda ampliación en 2027, cuando los estudiantes de preescolar también serán incluidos en la beca. Con esta medida, el programa busca garantizar la igualdad de oportunidades a lo largo de toda la educación básica, promoviendo tanto el aprendizaje como el bienestar de los beneficiarios.

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” se consolida así como un instrumento clave para asegurar que el apoyo económico llegue a todas las familias con hijos en escuelas públicas, reforzando el compromiso del Estado mexicano con la equidad educativa y la permanencia escolar.