México

Fernando Delgadillo nuevamente vuelve a posponer dos conciertos para 2026

Es la tercera fecha que el trovador pospone para inicios del siguiente año

Por Omar Martínez

Fernando Delgadillo pospone dos conciertos
Fernando Delgadillo pospone dos conciertos más para 2026. Foto: Cuartoscuro.

Fernando Delgadillo, cantante mexicano de trova, volvió a suspender dos conciertos programados en dos ciudades del país.

Fue el propio cantante de Entre pairos y derivas quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales oficiales en una historia de Instagram.

Señaló que se trata de los conciertos de este próximo viernes 24 de octubre en el Teatro Emilio Rabasa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como del sábado 25 del presente mes en el Teatro Esperanza Iris en Villahermosa, Tabasco.

Aunque no se han dado a conocer las razones, el cantante mencionó que los dos conciertos serán hasta 2026 y dio a conocer en sus redes las nuevas fechas.

El cantante de trova expuso las razones por las que el evento musical ya no se realizará el sábado 18 de octubre. (Facebook/Fernando Delgadillo Oficial)

El concierto del Teatro Emilio Rebasa (Tuxtla Gutiérrez) ahora se llevará a cabo el jueves 19 de febrero en este mismo sitio, mientras que el del Teatro Esperanza Iris se realizará en dicho lugar (Villahermosa, Tabasco), pero el viernes 20 de dicho mes.

Cabe destacar que en días pasados, otro de los conciertos más esperados del cantante era en el Parque Naucalli, en el Estado de México, pero este fue cancelado y con una nueva fecha para 2026.

Originalmente, el concierto se realizaría el sábado 18 de octubre, pero ahora será el sábado 14 de febrero en el Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Fernando Delgadillo vuelve a posponer
Fernando Delgadillo vuelve a posponer dos fechas para 2026. Foto: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

Por lo tanto, ya se trataría de la tercera fecha que el trovador pospone hasta el primer bimestre del 2026.

De igual manera, hace unos días fue suspendido un concierto en Xalapa, Veracruz, el cual estaba programado para el sábado 11 de octubre.

Breve historia de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 7 de diciembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

Fernando Delgadillo es uno de
Fernando Delgadillo es uno de los cantantes de trova más importantes del país. Foto: Captura de pantalla Facebook (Fernando Delgadillo Oficial).

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera.

Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.

