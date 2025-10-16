Fernando Delgadillo se disculpa con fans tras posponer concierto en Xalapa sin aviso: “Me encuentro muy apenado”

Fernando Delgadillo pidió disculpas a a sus fans por cancelar concierto sin aviso. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Fernando Delgadillo ofreció una disculpa a sus fans a través de redes sociales oficiales, luego de que uno de sus conciertos se pospusiera en Xalapa, Veracruz.

En sus canales oficiales, el cantante notificó que el evento musical se tuvo que suspender en el lugar. Aunque no explicó las razones, el concierto se pospuso debido a las lluvias que se registraron durante el fin de semana pasado, las cuales dejaron serias afectaciones en distintos sitios de la entidad.

El concierto en Xalapa, Veracruz, se llevaría a cabo el pasado sábado 11 de octubre en el Auditorio de la Normal, pero fue pospuesto por el cantante.

Sin embargo, los fans y quienes estaban esperando el evento del trovador no fueron notificados, lo que en algunos casos causó enojo entre los seguidores.

El evento musical del trovador estaba programado para el pasado sábado 11 de octubre. Foto: Captura de pantalla Facebook (Fernando Delgadillo Oficial).

Lo anterior, dado que el cantante pospuso el concierto, pero nadie notificó a los asistentes que el evento musical no se llevaría a cabo para el sábado 11 de octubre en Xalapa, Veracruz.

Fernando Delgadillo, mediante sus redes sociales oficiales, señaló que no estaba enterado del asunto hasta que leyó los comentarios de sus seguidores, quienes le expusieron que no sabían sobre la cancelación ese día del evento y que sería pospuesto.

Mencionó que hubo falta de comunicación entre los empresarios y la boletera, así como del equipo que ayuda al cantante a mantenerse informado sobre este tipo de incidentes.

Agregó que no se emitió un comunicado oficial por parte de la boletera y fue hasta el pasado domingo 12 de octubre que se enteró sobre la situación que se vivió, la cual nunca se notificó por medio de redes sociales oficiales.

“A todos los asistentes que se encontraron ayer esperando, les ofrezco una disculpa sincera. Seguiré aprendiendo, junto con todo el equipo que me apoya, de esta situación para que no vuelva a suceder. La motivación siempre es generar funciones para poder cantarles y que se la pasen bien”, escribió el cantante y compositor de ‘Entre pairos y derivas’ en sus redes sociales oficiales.

El cantante de trova expuso las razones por las que el evento musical ya no se realizará el sábado 18 de octubre. (Facebook/Fernando Delgadillo Oficial)

¿Cuándo será la nueva fecha del concierto de Fernando Delgadillo en Xalapa, Veracruz tras cancelación del primero el pasado sábado 11 de octubre?

Según lo mencionado por Fernando Delgadillo en sus redes sociales oficiales, la fecha fue pospuesta para el domingo 30 de noviembre.

Recalcó que el boleto ya comprado para la primera fecha del sábado 11 de octubre será válido para esta nueva función o podrá ser reembolsado.

Se trata del segundo concierto que fue pospuesto por el clima, ya que también fue cambiado de fecha el del sábado 18 de octubre en el Parque Naucalli, Estado de México.

También fue pospuesto por el mal pronóstico del clima el concierto en el Parque Naucalli, Edomex. (Cuartoscuro)