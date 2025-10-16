México

Fernando Delgadillo se disculpa con fans tras posponer concierto en Xalapa sin aviso: “Me encuentro muy apenado”

El evento musical fue pospuesto debido a las fuertes lluvias que se registraron durante el fin de semana en la entidad

Por Omar Martínez

Guardar
Fernando Delgadillo pidió disculpas a
Fernando Delgadillo pidió disculpas a a sus fans por cancelar concierto sin aviso. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Fernando Delgadillo ofreció una disculpa a sus fans a través de redes sociales oficiales, luego de que uno de sus conciertos se pospusiera en Xalapa, Veracruz.

En sus canales oficiales, el cantante notificó que el evento musical se tuvo que suspender en el lugar. Aunque no explicó las razones, el concierto se pospuso debido a las lluvias que se registraron durante el fin de semana pasado, las cuales dejaron serias afectaciones en distintos sitios de la entidad.

El concierto en Xalapa, Veracruz, se llevaría a cabo el pasado sábado 11 de octubre en el Auditorio de la Normal, pero fue pospuesto por el cantante.

Sin embargo, los fans y quienes estaban esperando el evento del trovador no fueron notificados, lo que en algunos casos causó enojo entre los seguidores.

El evento musical del trovador
El evento musical del trovador estaba programado para el pasado sábado 11 de octubre. Foto: Captura de pantalla Facebook (Fernando Delgadillo Oficial).

Lo anterior, dado que el cantante pospuso el concierto, pero nadie notificó a los asistentes que el evento musical no se llevaría a cabo para el sábado 11 de octubre en Xalapa, Veracruz.

Fernando Delgadillo, mediante sus redes sociales oficiales, señaló que no estaba enterado del asunto hasta que leyó los comentarios de sus seguidores, quienes le expusieron que no sabían sobre la cancelación ese día del evento y que sería pospuesto.

Mencionó que hubo falta de comunicación entre los empresarios y la boletera, así como del equipo que ayuda al cantante a mantenerse informado sobre este tipo de incidentes.

Agregó que no se emitió un comunicado oficial por parte de la boletera y fue hasta el pasado domingo 12 de octubre que se enteró sobre la situación que se vivió, la cual nunca se notificó por medio de redes sociales oficiales.

“A todos los asistentes que se encontraron ayer esperando, les ofrezco una disculpa sincera. Seguiré aprendiendo, junto con todo el equipo que me apoya, de esta situación para que no vuelva a suceder. La motivación siempre es generar funciones para poder cantarles y que se la pasen bien”, escribió el cantante y compositor de ‘Entre pairos y derivas’ en sus redes sociales oficiales.

El cantante de trova expuso las razones por las que el evento musical ya no se realizará el sábado 18 de octubre. (Facebook/Fernando Delgadillo Oficial)

¿Cuándo será la nueva fecha del concierto de Fernando Delgadillo en Xalapa, Veracruz tras cancelación del primero el pasado sábado 11 de octubre?

Según lo mencionado por Fernando Delgadillo en sus redes sociales oficiales, la fecha fue pospuesta para el domingo 30 de noviembre.

Recalcó que el boleto ya comprado para la primera fecha del sábado 11 de octubre será válido para esta nueva función o podrá ser reembolsado.

Se trata del segundo concierto que fue pospuesto por el clima, ya que también fue cambiado de fecha el del sábado 18 de octubre en el Parque Naucalli, Estado de México.

También fue pospuesto por el
También fue pospuesto por el mal pronóstico del clima el concierto en el Parque Naucalli, Edomex. (Cuartoscuro)

Temas Relacionados

Fernando DelgadilloMúsicaTrovaXalapaVeracruzInundaciones VeracruzConcierto MéxicoConcierto en MéxicoConciertos en MéxicoConciertos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Gobierno CDMX rehabilitará bajo puentes de la Calzada de Tlalpan para el Mundial 2026

Clara Brugada emprendió una serie de proyectos para mejorar la movilidad peatonal al sur de la capital

Gobierno CDMX rehabilitará bajo puentes

Adrián Marcelo explota contra Manola Díez por su participación en La Granja VIP y usuarios aseguran que le recuerda a Gala Montes

El ex habitante de La Casa de los Famosos ha utilizado sus redes sociales para compartir su postura sobre el nuevo reality de TV Azteca

Adrián Marcelo explota contra Manola

¿Cuál es el origen de la flor de cempasúchil, elemento icónico del Día de Muertos?

Desde tiempos antiguos, esta especie ha sido esencial en homenajes a los difuntos

¿Cuál es el origen de

Tuca Ferretti y su advertencia sobre Ochoa rumbo al Mundial 2026: “Están dejando la puerta abierta al muerto”

Ferretti reavivó la discusión sobre la portería y puso en el centro la presión que enfrentan los aspirantes rumbo a la máxima cita internacional

Tuca Ferretti y su advertencia

Los Macuarriors preparan tributo especial a Silvio Rodríguez y Fernando Delgadillo en CDMX: fecha y sede

La entrada para el evento de los dos trovadores será totalmente gratuita

Los Macuarriors preparan tributo especial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pagos de cárteles mexicanos por

Pagos de cárteles mexicanos por asesinar a funcionarios de EEUU serían falsos, asegura un exagente de la DEA

Se registra ataque armado contra Richard Millán, alcalde de Elota en Sinaloa

Procesan a hombre acusado del asesinato de Gilberto Ruiz, exalcalde de Jalcomulco en Veracruz

Este sería el grupo criminal detrás del laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Morelos

Capturan en Tamaulipas a tres extranjeros que pretendían ingresar al país con más de mil cartuchos y armamento

ENTRETENIMIENTO

Adrián Marcelo explota contra Manola

Adrián Marcelo explota contra Manola Díez por su participación en La Granja VIP y usuarios aseguran que le recuerda a Gala Montes

Los Macuarriors preparan tributo especial a Silvio Rodríguez y Fernando Delgadillo en CDMX: fecha y sede

Abuela de Aldo de Nigris revela que la buscan para La Casa de los Famosos y le ofrecen dólares

Cazzu habría tomado drástica decisión relacionada con Inti ante comunicado de Christian Nodal

Las 10 películas más exitosas de Prime Video México para disfrutar esta noche

DEPORTES

Tuca Ferretti y su advertencia

Tuca Ferretti y su advertencia sobre Ochoa rumbo al Mundial 2026: “Están dejando la puerta abierta al muerto”

Randy Arozarena brilló con un cuadrangular, pero los Mariners se hundieron en una paliza histórica

Así reaccionó Nacho Ambriz a las revelaciones de Jesús Martínez sobre su regreso al club León

Quién es el ex entrenador de Chivas que llega a DAZN como comentarista deportivo

El clásico joven entre América y Cruz Azul ya tiene árbitro central