Estas son las recomendaciones más importantes para salvar vidas con RCP, según la AHA 2025

Las recomendaciones actualizadas subrayan la importancia de intervenciones tempranas y efectivas para mejorar la supervivencia en paro cardíaco.

La American Heart Association (AHA) ha publicado las nuevas guías tituladas 2025 AHA Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiovascular Care (ECC), que representan una revisión integral de los protocolos de soporte vital para adultos, pediátricos y neonatales, incluyendo además capítulos dedicados a la educación en reanimación, los sistemas de atención y los aspectos éticos.

Una de las observaciones destacadas de estas guías es que de las 760 recomendaciones incluidas, sólo 11 cuentan con evidencia de nivel A, es decir, aquella basada en datos sólidos de múltiples ensayos clínicos o metanálisis. Esto subraya la persistente dificultad para generar estudios de muy alta calidad en el ámbito de la RCP, lo que plantea un reto para la práctica y formación en reanimación.

Para el público en general, lo relevante es que estas guías no se limitan al personal sanitario: muchas de las recomendaciones están enfocadas a la intervención de testigos, es decir, de personas comunes que podrían enfrentar una situación de parada cardiorrespiratoria (PCR) fuera de un hospital. Por ejemplo, se refuerza que la RCP de alta calidad, iniciada lo antes posible, junto con la desfibrilación rápida cuando está indicada, siguen siendo los pilares fundamentales para mejorar la supervivencia en casos de paro cardíaco.

Las directrices de la American Heart Association abordan los dilemas éticos y la necesidad de eliminar las desigualdades en la atención cardiovascular de emergencia.

Entre las novedades que pueden interesar al público en general destacan:

Se adopta un único modelo de “Cadena de Supervivencia” ( Chain of Survival ) para todos los casos de paro cardíaco, ya sea intrahospitalario o extrahospitalario, en adultos o niños. Esto simplifica el mensaje sobre la importancia de reconocer el paro, llamar al servicio de emergencias, iniciar RCP y conseguir una desfibrilación rápida si es posible.

Se incluyen nuevas directrices para el ahogamiento o la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño , como alternar cinco golpes en la espalda y cinco compresiones abdominales en adultos conscientes hasta que el objeto sea expulsado o la persona quede inconsciente.

Por primera vez se da orientación pública sobre el uso de naloxona en casos de sobredosis de opioides, y se incentiva su mayor disponibilidad, pues las muertes por opioides constituyen una emergencia respiratoria que a menudo requiere acción inmediata.

Además, las guías ponen énfasis en el marco ético que acompaña la reanimación: se aborda la justicia, la equidad, la autonomía del paciente y los determinantes sociales de salud como factores que afectan quién recibe qué tipo de atención. Esto significa que la RCP no es sólo una maniobra técnica, sino que debe contemplar los contextos humanos, sociales y éticos de cada caso.

Las nuevas publicaciones fortalecen la necesidad de la capacitación en personas legos.

Para ti como ciudadano, ¿qué significa esto en la práctica?

Significa que:

Si eres testigo de un paro cardíaco, no esperes ; llama al número de emergencias (911 a nivel de la República Mexicana), empieza las compresiones torácicas, idealmente con desfibrilador externo automático (DEA) si hay uno disponible. El mensaje sigue: cada segundo cuenta .

La técnica de compresiones importa: debe hacerse de forma rápida, profunda , con mínima interrupción , y idealmente sobre una superficie firme . Las nuevas guías confirman que no hay evidencia fuerte para cambiar el método en personas con obesidad, por lo que la técnica estándar sigue siendo válida.

Estar consciente de que la formación ciudadana importa: la AHA alienta campañas mediáticas, formación comunitaria y facilitar la RCP por personas sin formación médica, pues cada vez más se reconoce que la respuesta de la comunidad salva vidas.

En resumen, las guías de 2025 de la AHA reafirman lo ya conocido —la importancia de la RCP temprana y de calidad—, pero además introducen novedades relevantes para el público en general y amplían el marco hacia la ética y la equidad en la atención de emergencias cardiovasculares.