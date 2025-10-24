Aumentará la presencia de militares en Mazatlán, informa Rocha Moya

Continúan las reuniones del gabinete de seguridad con el gobernador de Sinaloa. Crédito: X - @rochamoya_

Este miércoles 23 de octubre se llevó a cabo la reunión pactada entre el Gabinete de Seguridad Federal y el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la Tercera Región Militar, ubicadas en Mazatlán, Sinaloa.

Fue encabezada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; y el gobernador del estado. Además, en la reunión estuvieron presentes empresarios del estado.

Llegarán más militares a Mazatlán

Al concluir la junta, Rocha Moya tuvo una intervención frente a la prensa donde dio detalles sobre lo discutido en la reunión

Según Rocha, el titular de la secretaría de Defensa anunció un incremento de la presencia militar en Mazatlán y explicó que la decisión contempla que se sumen más elementos militares en el puerto, mientras que los operativos regulares se mantendrán en otras ciudades prioritarias como Culiacán.

Además, mencionó que Omar García Harfuch ya tomó las mismas medidas al ordenar el arribo de 250 elementos de la SSPC.

Saludo entre el Secretario de seguridad y el gobernador de Sinaloa. Crédito: X - @rochamoya_

Sobre estas reuniones, el mandatario sinaloense enfatizó que la visita permite dar seguimiento a los compromisos asumidos por la Presidencia y por el Gabinete de Seguridad, destacando la importancia de que ellos acudan personalmente a Sinaloa para identificar necesidades específicas.

Además, sobre la problemática del robo de vehículos que aqueja al estado, Rocha explicó que desde hace aproximadamente una semana se ha intensificado la vigilancia, especialmente en carreteras y zonas urbanas.

De igual forma, la reunión abordó otros temas sensibles para la sociedad sinaloense, como los casos de desapariciones, sobre lo que el gobernador indicó que la Fiscalía estatal mantiene investigaciones activas en todos los expedientes, con el despliegue conjunto de operativos federales y estatales cuando existen indicios sobre el posible paradero de personas desaparecidas.

Autoridades durante la reunión de seguridad. (X - @rochamoya_)

Por último, se informó que uno de los acuerdos formalizados durante la reunión fue la donación por parte del Gobierno de Sinaloa, a la Secretaría de Marina, de un terreno de 10 hectáreas, ubicado en el desarrollo turístico de Nuevo Altata.

Según autoridades, en ese espacio se construirá una base naval de operaciones cuyo objetivo será actuar como guardia costera a lo largo del litoral sinaloense, facilitando la seguridad de residentes y turistas, y estableciendo un punto de reacción para eventualidades.

El acta de donación fue firmada el 3 de octubre de este año por funcionarios estatales, entre ellos el secretario general de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, y representantes de la Marina como el contralmirante Carlos Alberto Rodríguez Carreón.