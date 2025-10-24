México

Así es el primer libro de Claudia Sheinbaum como presidenta, “Diario de una transición histórica”

La mandataria exhibió detalles sobre su obra en donde también incluye al expresidente Andrés Manuel López Obrador

Por Jaqueline Viedma

Claudia Sheinbaum dio a conocer
Claudia Sheinbaum dio a conocer la publicación de su libro, "Diario de una transición histórica".

La tarde de este viernes 24 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó en su cuenta de X, un video corto que incluye algunas memorias impresas en las páginas de su libro, “Diario de una transición Histórica”.

En la breve grabación, la mandataria hojea su obra, en la que se alcanza a leer entre líneas frases que ha incluido en sus discursos desde que asumió el cargo:

“Porque, cuando una mujer llega a la presidencia, no llega sola”.

De igual forma, agrega su opinión sobre el significado que le da ella a ser la “primera presidenta de México”; el texto está acompañado de fotografías donde se ve junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria informó que su ejemplar estará disponible en las librerías del país a partir de este fin de semana, al momento, la búsqueda en sitios web arroja que solo se encuentra en librearías Gandhi, donde está a la venta por 298 pesos.

Sheinbaum dio a conocer la noticia durante la conferencia mañanera

La presidenta de México dio a conocer durante la conferencia mañanera que su libro ya habría sido publicado, con el ejemplar en la mano mostró la portada, que consiste en una fotografía de ella caminando junto a López Obrador en uno de los pasillos de Palacio Nacional.

“Ya salió, este fin de semana ya lo van a poder encontrar, ‘Diario de una transición histórica’, en las librearías, ya lo pueden encontrar”, dijo desde Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLibroLa MañaneraDiario de Una Transición Históricamexico-noticias

