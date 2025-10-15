México

Así se ven los ensayos del elenco del 90’s Pop Tour a 10 días del doble concierto en el Auditorio Nacional

El evento musical será una nueva versión de la ya conocida ‘máquina del tiempo’, la cual se llevará a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre

Por Omar Martínez

Serán dos días de mucha
Serán dos días de mucha música de los noventas. Foto: Archivo/Infobae México.

La doble fecha del 90’s Pop Tour Antro en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México está muy cerca de llevarse a cabo.

Será el viernes 24 y sábado 25 de octubre cuando se lleve a cabo este nuevo concepto musical, el cual renovó a la llamada ‘máquina del tiempo’.

Se trata de una nueva versión del 90’s Pop Tour, el cual llenó 25 Arenas Ciudad de México desde 2017 hasta este 2025, pero ahora con una versión de ‘Antro’ con los mejores éxitos de esta década que se escuchaban en estos lugares de diversión en aquella época, de acuerdo con Ari Borovoy, integrante del proyecto y creador.

A través de las redes sociales del 90’s Pop Tour Antro se publicó un video donde se observan los ensayos de todo el elenco que participará en este proyecto, el cual está a 10 días de que se lleve a cabo.

Los dos eventos musicales se realizarán el viernes 24 y sábado 25 Crédito: Instagram/90spoptour

En el material difundido en redes sociales se puede ver a varios artistas, así como agrupaciones ensayar para el evento musical.

Esta semana también se llevará a cabo una firma de autógrafos con el elenco que protagonizará el 90’s Pop Tour Antro. La cita es el jueves 16 de octubre.

El evento tendrá lugar dos días seguidos en el Auditorio Nacional este mes de octubre. (Crédito: Instagram/90spoptour)

Hace algunos días, Boroboy compartió los avances y detalles que se les está dando al 90’s Pop Tour Antro. Indicó que al lugar donde llegan a ensayar los artistas hay dos pisos, para que unos practiquen en el primero y otros en el segundo.

De igual manera, explicó que hay personas encargadas de diseñar el vestuario para los dos conciertos programados en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

¿Qué artistas se presentarán en el ’90’s Pop Tour Antro’?

Los artistas que se presentarán en el 90’s Pop Tour serán: Ari Boroboy, Erika Zaba, Kalimba, M’Balia, The Sacados. JNS, Kabah, Mercurio, Magneto, Caló, Erik Rubín, S.B.S.

El último concierto del 90’s Pop Tour que se llevó a cabo fue en el Estadio GNP Seguros el sábado 3 de mayo, donde también se presentaron diferentes artistas a los antes mencionados como: Litzy, Lynda, entre otros más.

Como se mencionó anteriormente, el 90’s Pop Tour se renovó y llegó la versión ‘Antro’ con dos fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México: viernes 24 y sábado 25 de octubre.

Anteriormente, también estaba contemplada una fecha más para el domingo 26 de octubre, pero fue cancelada por cuestiones ajenas a la producción y recinto, según un comunicado oficial.

Fue cancelado el concierto del
Fue cancelado el concierto del domingo 26 de octubre del 90's Pop Tour Antro. Foto: Instagram/90spoptour.

