Sheinbaum informa restablecimiento casi total del servicio eléctrico tras lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el 99.75 por ciento del servicio eléctrico ha sido restablecido en los estados afectados por las lluvias, tras una reunión con el Comité Nacional de Emergencias. La dirigente expresó su agradecimiento a las y los electricistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por su dedicación y compromiso con la población de México.

Sheinbaum destacó la rápida respuesta de los equipos y señaló que el restablecimiento de la energía fue posible gracias a la labor constante del personal especializado, el cual ha trabajado intensamente para devolver la luz a las comunidades afectadas.

Afectaciones a nivel nacional

El gobierno federal reportó que tras el paso de la tormenta tropical Raymond, 76 personas perdieron la vida y más de 5 mil viviendas sufrieron afectaciones graves en los estados de Hidalgo, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla.

Rocío Nahle continúa con supervisión en daños por lluvias. (FB/Agencias de gobierno)

Las lluvias intensas del 9 y 10 de octubre provocaron inundaciones, deslaves y pérdidas materiales en al menos 108 municipios de la región centro y este del país. Veracruz fue uno de los estados con mayores daños, con afectaciones en 38 municipios, principalmente en Álamo en donde instalaron al menos seis refugios temporales que permanecen activos para 523 personas. En Puebla, 26 municipios registraron inundaciones, anegaciones en hospitales y desplazamientos de familias hacia albergues habilitados.

La situación en San Luis Potosí incluyó el desbordamiento de los ríos Axtla y Moctezuma, así como derrumbes y cortes en las comunicaciones en 11 municipios. En Querétaro, cinco municipios reportaron daños importantes luego del desbordamiento del río Jalpan; las autoridades desplegaron personal de la Defensa Nacional (Defensa) para la atención de emergencias y la apertura de rutas hacia comunidades incomunicadas. Hidalgo cuantificó 28 municipios afectados y una disminución en el número de localidades aisladas, de 111 a 84, por la reactivación parcial de 119 caminos.

Para la reconstrucción, el gobierno federal inició censos directos y la entrega de apoyos a través del Programa de Bienestar en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí sin intermediarios, medida anunciada por Sheinbaum.

Un dron muestra lodo en las calles debido a las lluvias torrenciales de la tormenta tropical Raymond que provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones en Jalcocotán, estado de Nayarit, México. 12 de octubre de 2025. REUTERS/Christian Ruano

Entre los principales retos para las comunidades destacan la restauración de viviendas, la reposición de bienes perdidos, la rehabilitación de infraestructura básica y la reactivación económica ante la pérdida de cosechas y la paralización de actividades.

Las acciones de limpieza y atención médica se mantienen en los municipios más afectados. Las brigadas trabajan en la reapertura de caminos y la restitución del suministro eléctrico, mientras se despliegan apoyos alimentarios y material de emergencia en zonas que aún presentan limitaciones para el tránsito y acceso.