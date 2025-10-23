México

Sheinbaum informa restablecimiento casi total del servicio eléctrico tras lluvias

Se destacó la rápida respuesta de los equipos y el restablecimiento de la energía fue posible gracias a la labor constante del personal especializado

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Sheinbaum indicó que el impuesto
Sheinbaum indicó que el impuesto al refresco es el único que podría afectar la economía de los mexicanos. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el 99.75 por ciento del servicio eléctrico ha sido restablecido en los estados afectados por las lluvias, tras una reunión con el Comité Nacional de Emergencias. La dirigente expresó su agradecimiento a las y los electricistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por su dedicación y compromiso con la población de México.

Sheinbaum destacó la rápida respuesta de los equipos y señaló que el restablecimiento de la energía fue posible gracias a la labor constante del personal especializado, el cual ha trabajado intensamente para devolver la luz a las comunidades afectadas.

Afectaciones a nivel nacional

El gobierno federal reportó que tras el paso de la tormenta tropical Raymond, 76 personas perdieron la vida y más de 5 mil viviendas sufrieron afectaciones graves en los estados de Hidalgo, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla.

Rocío Nahle continúa con supervisión
Rocío Nahle continúa con supervisión en daños por lluvias. (FB/Agencias de gobierno)

Las lluvias intensas del 9 y 10 de octubre provocaron inundaciones, deslaves y pérdidas materiales en al menos 108 municipios de la región centro y este del país. Veracruz fue uno de los estados con mayores daños, con afectaciones en 38 municipios, principalmente en Álamo en donde instalaron al menos seis refugios temporales que permanecen activos para 523 personas. En Puebla, 26 municipios registraron inundaciones, anegaciones en hospitales y desplazamientos de familias hacia albergues habilitados.

La situación en San Luis Potosí incluyó el desbordamiento de los ríos Axtla y Moctezuma, así como derrumbes y cortes en las comunicaciones en 11 municipios. En Querétaro, cinco municipios reportaron daños importantes luego del desbordamiento del río Jalpan; las autoridades desplegaron personal de la Defensa Nacional (Defensa) para la atención de emergencias y la apertura de rutas hacia comunidades incomunicadas. Hidalgo cuantificó 28 municipios afectados y una disminución en el número de localidades aisladas, de 111 a 84, por la reactivación parcial de 119 caminos.

Para la reconstrucción, el gobierno federal inició censos directos y la entrega de apoyos a través del Programa de Bienestar en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí sin intermediarios, medida anunciada por Sheinbaum.

Un dron muestra lodo en
Un dron muestra lodo en las calles debido a las lluvias torrenciales de la tormenta tropical Raymond que provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones en Jalcocotán, estado de Nayarit, México. 12 de octubre de 2025. REUTERS/Christian Ruano

Entre los principales retos para las comunidades destacan la restauración de viviendas, la reposición de bienes perdidos, la rehabilitación de infraestructura básica y la reactivación económica ante la pérdida de cosechas y la paralización de actividades.

Las acciones de limpieza y atención médica se mantienen en los municipios más afectados. Las brigadas trabajan en la reapertura de caminos y la restitución del suministro eléctrico, mientras se despliegan apoyos alimentarios y material de emergencia en zonas que aún presentan limitaciones para el tránsito y acceso.

Temas Relacionados

VeracruzHidalgoPueblaSLPClaudia SheinbaumCFEmexico-noticias

Más Noticias

Ix Ch’ak Ch’een, la soberana que forjó la ciudad maya de Cobá

La inscripción de la Roca de la Fundación no solo narra la creación de Cobá, sino que también destaca a Ix Ch’ak Ch’een

Ix Ch’ak Ch’een, la soberana

Rescatan a perrito de zona de vías en Línea A del Metro de CDMX

Los hechos ocurrieron la noche de este martes 22 de octubre en la ruta que va de La Paz a Pantitlán

Rescatan a perrito de zona

Detienen a seis personas con armas de fuego y droga en Quintana Roo

Dos de los ahora detenidos fueron hallados al interior de un vehículo con estupefacientes

Detienen a seis personas con

¿Habrá clases este viernes 24 de octubre? La SEP responde

La dependencia federal precisó que hay un día en que las actividades académicas serán suspendidas

¿Habrá clases este viernes 24

Elenco del ’90’s Pop Tour Antro’ festeja cumpleaños de Alex Sirvent durante ensayos

El integrante de Mercurio cumplió años el pasado sábado 18 de octubre, por lo que recibió una sorpresa por parte de sus demás compañeros

Elenco del ’90’s Pop Tour
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a seis personas con

Detienen a seis personas con armas de fuego y droga en Quintana Roo

Procesan a estadounidense que planeaba sacar del país más de 21 millones de pesos en metanfetamina oculta en muebles

Caen 10 presuntos miembros de la Familia Michoacana tras ataque contra en Edomex

Ejército Mexicano asegura 43 explosivos caseros en Sinaloa

Aseguran drogas, efectivo y aparatos de comunicación en penal de Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Elenco del ’90’s Pop Tour

Elenco del ’90’s Pop Tour Antro’ festeja cumpleaños de Alex Sirvent durante ensayos

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 22 de octubre

90’s Pop Tour anuncia boletos agotados para pista de baile del concierto del sábado 25 de octubre

Este es el origen de Flores el Patrón

Alfredo Olivas preocupa a sus fans tras detener concierto en palenque para recibir un misterioso

DEPORTES

Checo Pérez asistiría al Gran

Checo Pérez asistiría al Gran Premio de México 2025: estas serán sus actividades

Esta es la razón por la que Álvaro Morales podría salir de ESPN tras el despido de productores

¿Cuándo y contra quién debuta México en el Mundial Sub 17?

Javier Alarcón señaló a los culpables de Cruz Azul en el empate ante Necaxa

Chucky Lozano habría sido separado del San Diego FC tras fuerte altercado