México

No es broma: caminar con calcetines puede mejorar tu postura y prevenir caídas

Fortalece pies, activa el equilibrio y mejora la coordinación con este ejercicio casero que desafía tu estabilidad

Por Gerardo Lezama

Guardar
Caminar con calcetines sobre superficies
Caminar con calcetines sobre superficies lisas mejora el equilibrio y la postura, según fisioterapeutas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar con calcetines sobre superficies lisas, sin calzado, puede parecer un juego infantil o una ocurrencia sin fundamento. Sin embargo, esta práctica cada vez más recomendada por fisioterapeutas y entrenadores funcionales ofrece beneficios reales para la salud física, especialmente en lo que respecta al equilibrio, la postura y la prevención de caídas.

Este ejercicio, conocido informalmente como Sock Walk, consiste en caminar lentamente con calcetines sobre pisos seguros como madera, cerámica o vinil.

Al eliminar la tracción del calzado, el cuerpo se ve obligado a activar músculos estabilizadores que normalmente no se ejercitan. Esto incluye los músculos de la planta del pie, los tobillos, las pantorrillas y la zona lumbar, además de estimular la circulación y mejorar la coordinación general.

Uno de los principales beneficios es la mejora de la propiocepción, es decir, la capacidad del cuerpo para percibir su posición en el espacio. Esta habilidad es clave para mantener el equilibrio y evitar tropiezos, especialmente en personas mayores o en quienes han sufrido lesiones.

El ejercicio 'Sock Walk' activa
El ejercicio 'Sock Walk' activa músculos estabilizadores y previene caídas, especialmente en personas mayores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, al caminar sin el soporte del calzado, se favorece una pisada más natural, lo que puede corregir desequilibrios posturales y reducir tensiones acumuladas en rodillas, caderas y espalda.

El podólogo Sergi Sánchez, del Hospital Clínic de Barcelona, ha señalado que “hay más beneficios que riesgos al caminar descalzo, siempre que se haga en superficies seguras y con una transición progresiva”.

Aunque su recomendación se refiere principalmente a caminar sin calzado, los principios aplican también al uso de calcetines, que ofrecen una capa mínima de protección sin interferir en la activación muscular.

Es importante destacar que este ejercicio no debe realizarse en superficies resbalosas, irregulares o con obstáculos. Se recomienda comenzar en espacios controlados, como una habitación despejada o un pasillo amplio, y avanzar lentamente para evitar caídas.

Especialistas recomiendan caminar con calcetines
Especialistas recomiendan caminar con calcetines en pisos seguros para estimular la propiocepción y la coordinación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es fundamental que cualquier persona con antecedentes de lesiones, problemas de movilidad, neuropatías o condiciones médicas consulte previamente con un profesional de la salud antes de incorporar esta práctica a su rutina.

Caminar con calcetines puede integrarse como parte de un calentamiento, una pausa activa durante el día o incluso como ejercicio de rehabilitación. Su simplicidad lo hace accesible para todas las edades, y su efectividad ha sido respaldada por especialistas en fisioterapia y podología.

En tiempos donde el movimiento consciente y la prevención de lesiones cobran cada vez más relevancia, este ejercicio casero se posiciona como una alternativa útil, económica, segura, versátil y sorprendentemente eficaz.

Temas Relacionados

SaludFisioterapiaSock WalkCalzadomexico-noticias

Más Noticias

Estudiantes de la UNAM bloquean Insurgentes por tercer día seguido, piden espacios libres de acoso

El paro en la Facultad de Arquitectura continúa sin fecha definida para la instalación de mesas de diálogo

Estudiantes de la UNAM bloquean

Apertura 2025: ¿Qué equipos ya están en la Fase Final y no dependen de nadie?

Cinco clubes ya aseguraron su lugar en la siguiente etapa del torneo tras una jornada clave en la Liga MX

Apertura 2025: ¿Qué equipos ya

Fernando Schwartz desmiente que Javier Aguirre pidiera cambiar reportero de TUDN

El responsable de comunicación de Selecciones Nacionales negó versiones difundidas en redes sobre presuntas tensiones con medios deportivos y reafirmó el enfoque en el grupo mundialista

Fernando Schwartz desmiente que Javier

Sedema recupera nueve hectáreas ocupadas ilegalmente en la Magdalena Contreras de la CDMX

El Gobierno capitalino reitera que el suelo de conservación genera hasta el 70 por ciento del agua que abastece la ciudad

Sedema recupera nueve hectáreas ocupadas

“No creo que te encontremos”: el desgarrador mensaje de Aaron Ramsey tras perder a su perrita

El futbolista se despidió con una frase que refleja resignación y agradeció el apoyo recibido desde la desaparición

“No creo que te encontremos”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a seis personas con

Detienen a seis personas con armas de fuego y droga en Quintana Roo

Procesan a estadounidense que planeaba sacar del país más de 21 millones de pesos en metanfetamina oculta en muebles

Caen 10 presuntos miembros de la Familia Michoacana tras ataque en Edomex

Ejército Mexicano asegura 43 explosivos caseros en Sinaloa

Aseguran drogas, efectivo y aparatos de comunicación en penal de Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Cineteca Nacional reestrenará El Callejón

Cineteca Nacional reestrenará El Callejón de los Milagros, la película que Salma Hayek filmó antes de triunfar en Hollywood

Elenco del ’90’s Pop Tour Antro’ festeja cumpleaños de Alex Sirvent durante ensayos

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 22 de octubre

90’s Pop Tour anuncia boletos agotados para pista de baile del concierto del sábado 25 de octubre

Este es el origen de Flores el Patrón

DEPORTES

Apertura 2025: ¿Qué equipos ya

Apertura 2025: ¿Qué equipos ya están en la Fase Final y no dependen de nadie?

Fernando Schwartz desmiente que Javier Aguirre pidiera cambiar reportero de TUDN

“No creo que te encontremos”: el desgarrador mensaje de Aaron Ramsey tras perder a su perrita

Checo Pérez asistiría al Gran Premio de México 2025: estas serán sus actividades

Esta es la razón por la que Álvaro Morales podría salir de ESPN tras el despido de productores